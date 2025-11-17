Kezdőlap Gazdaság Mit hozhat a cégeknek a Kormány és a Kereskedelmi és Iparkamara mai...
Mit hozhat a cégeknek a Kormány és a Kereskedelmi és Iparkamara mai megállapodása

AzÜzlet.hu

Fotó:Freepik

A Kormány és a Kereskedelmi és Iparkamara megállapodásának 11 pontjából két intézkedést emelt ki a Niveus üzleti tanácsadó, amelyek érdemben befolyásolhatják a vállalkozások adózását: a kisvállalati adóra jogosultak körének kiszélesítését, valamint a kiskereskedelmi adó határsávjainak megemelését, miközben a kulcsok változatlanok maradnak — ez mintegy 3500 cégnek jelenthet adócsökkentést. A fennmaradó kilenc ponthoz rövid, egy¬mondatos megjegyzéseket fűzött a tanácsadó.

KIVA

A mai bejelentés szerint a kormány kiszélesítené a kisvállalati adóra jogosultak körét és ezzel még több vállalkozás választhatná ezt az adózási módot. A jelenlegi adatok szerint már százezres a kisvállalati adó (KIVA) szerint adózó cégek száma Magyarországon. Ezt támogatta, hogy a KIVA feltételeit folyamatosan javították, például az adókulcs 2022-ben 10 százalékra csökkent – jegyezte meg Bagdi Lajos, a Niveus partnere. A korábbi sajtóinformációk alapján a belépési küszöböt a jelenlegi 3 milliárd forintról 6 milliárd forintra kívánják emelni. A cég egy korábbi vizsgálata alapján csak közel 300 cég rendelkezik 3 milliárd forintot meghaladó, de 6 milliárd forintot el nem érő árbevétellel. Ők mindenképpen gondolkodhatnak majd a KIVA adózásba való belépésben, amennyiben a létszámadatuk sem haladja majd meg a törvényben rögzített szintet. Ugyanakkor nem csak ők, hanem egyéb vállalkozások is beléphetnek ebbe az adózásba, amelyek eddig azért nem tehették meg, mert valamely mutatójuk (árbevétel, mérlegfőösszeg, létszám) már meghaladta a belépési küszöböt. Ami a KIVA-ba lépést még nehézzé teszi, hogy a mutatószámokat a kapcsolt vállalkozásokkal együtt kell vizsgálni, tehát egy multinacionális vállalkozás magyarországi leányvállalata sokszor nem tud jogosult lenni a KIVA választására.

A Niveus szerint a változás nem igazán érintene nagyon sok céget, de így is ezres nagyságrendű lehetne az a cégszám, amelyek a módosított szabályok szerint beléphetnének ebbe az adózási módba. A kilépési határ növelése pedig további cégek számára teszi hosszabb távon fenntarthatóvá a KIVA szerinti adózást.

Kiskereskedelmi adó

A másik bejelentés alapján a jogszabályalkotó azt tervezi, hogy megemelnék a kiskereskedelmi adó határsávjait, és a kulcsok is változnának. A jelenlegi szabályozás alapján 500 mFt adóalapig nem kell fizetni kiskereskedelmi adót, ezt tervezi megemelni a kormány 1 milliárd Ft-ra, egyúttal várhatóan a sáv többi eleméhez is hozzányúlhat (pl. jelenleg 500 millió és 30 milliárd között „csak” 0,1% az adómérték). A sáveltolás a kiadott kommunikáció szerint közel 3500 cégnek jelenthet adócsökkentést, akik a legalacsonyabb sávban maradnak. Ugyanakkor tekintettel arra, hogy a kiskereskedelmi adóból 2026-ra közel 12%-al több bevételt vár a kormány (295 milliárd Ft helyett csaknem 330 milliárd forintot), az is várható volt, hogy a legnagyobb kereskedelmi láncok adóterhelése nőhet. Ennek eredményeképpen a legmagasabb 2,5%-os adómérték változna csaknem a duplájára – hangsúlyozta Bagdi Lajos.

A további kilenc ponthoz fűzött egy¬mondatos megjegyzések:

  1. Az alanyi áfamentesség értékhatárának emelése

Ezt már nyáron bejelentették, az ezzel kapcsolatos jogszabálytervezet még nem jelent meg.

  1. Átalányadózók költséghányadának emelése

Korábban erről is tájékoztatást adtak.

  1. A főállású egyéni vállalkozók szocho-alapjának csökkentése

Ez egy szűk kört érintő, de mindenképpen kedvező változás.

  1. 100 milliós adókedvezmény zöld beruházásokra

A cél mindenképpen támogatandó, az igénybevevők köre a részletfeltételek kihirdetése után lesz látható.

  1. Adókedvezmény energetikai infrastruktúra-fejlesztésekre

Indokolt fejlesztési irány, de az érintett kör szűk.

  1. Az üzemanyag jövedéki adóemelésének féléves elhalasztása

A kamara kérésére történt; a döntés nem meglepetés.

  1. Tao-előleg értékhatárának emelése

Már korábban ismert volt, adminisztratív könnyítés, lényegi újdonság nélkül.

  1. A mikrogazdálkodók egyszerűsített beszámolójának határemelése

Pozitív adminisztratív könnyítés

  1. NAV-automatikus bejelentések és negyedéves szocho-bevallás  Érdemi egyszerűsítés, egyértelműen kedvező az érintetteknek.

