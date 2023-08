Mixed Reality – Digitális szoborkiállítás Bécsben

Peter Kogler „Mixed Reality” című digitális szoborkiállításával indul a bécsi Otto Wagner Areal területének köztes hasznosítása. Az egykori kórházi pavilonokból tudományos, oktatási és művészeti tér lesz, de addig is kulturális rendezvényeknek ad otthont a terület, amely nyitva áll a nyilvánosság előtt.

Lesznek tisztáskoncertek és stációszínház is. A Bécs 14. kerületében, a Baumgartner Höhe-n található Otto Wagner Arealnak hosszú, változatos története van. A szecessziós épületegyüttest 1907-ben adták át és az idő nagy részében pszichiátria illetve tüdőkórház működött itt. 1939 és 1945 között több épülete is a nemzetiszocialista halálgépezet színhelyévé vált, így ma fontos emlékhely is.

Miután a Penzingi Klinika nagy része kiköltözött innen, az Otto Wagner Areal központi részén található egykori klinikai tömbből a tudomány, az oktatás és a kultúra tere lesz. A

műemlékvédelem alatt álló pavilonok felújítása és adaptálása valamint a műszaki infrastruktúra felújítása idejére a terület kulturális rendezvényeknek ad majd otthont.

Az új funkció nyitánya az elismert osztrák művész, Peter Kogler „Mixed Reality” című ingyenes digitális szoborkiállítása, amely kiterjesztett valóság segítségével jeleníti meg a 3D-s műalkotásokat. Ehhez a látogatóknak csupán az ingyenes WIKAR alkalmazást kell letölteniük, majd beszkennelniük a területen végigfutó „szerpentin” mentén felállított QR-kódokat. Az okostelefon segítségével a parkos területen feltűnő virtuális kiállítási tárgyak a művész játéka érzékeléssel, médiával és térrel valamint materiális és immateriális

megjelenési formákkal.

Míg a Mixed Reality című kiállítás egészen október 31-ig látható, augusztusban és szeptemberben tisztáskoncerteknek ad otthont az Otto Wagner Areal. A „Négy utazás a boldogságba” című zenei sorozat – 2023. augusztus 25., 26., szeptember 2. és 17. – a terület bécsi flair-jét mutatja meg. Október 8-án pedig – „Otto Wagners Wandering Wonders” címmel – Philippe Riéra dramaturg bécsi és nemzetközi művészek

közreműködésével avatja be a résztvevőket Otto Wagner sokoldalú világába.

Az egyes stációkon tánc, performansz, zene, divat és sok más várja majd a nézőket, akik maguk is szerves részeivé válhatnak a területen kibontakozó műalkotásnak.