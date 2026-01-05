MLBKT: emelkedett a decemberi BMI

A beszerzésimenedzser-index (BMI) szezonálisan kiigazított decemberi értéke 53,7. Decemberben a válaszadók az előző hónaphoz képest a feldolgozóipar bővüléséről számoltak be – jelentette hétfőn a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT).

A felmérésben vizsgált részindexek többségében emelkedtek. Az egyedi indexek közül kilenc index áll a fellendülési tartományban.

A BMI 50 százalék feletti értéke a feldolgozóipari tevékenységek fellendülésére, 50 százalék alatti értéke a recesszió irányába való elmozdulásra utal.

Decemberben az új rendelések mennyisége index 1,8 százalékponttal nőtt, továbbra is bővülést mutat. A termelési mennyiség nőtt, az index értéke 0,2 százalékponttal csökkent az előző hónap értékéhez képest, az 50,0 pont feletti érték a termelt mennyiség emelkedését mutatja.

A foglalkoztatás indexe ezúttal 50,0 pont felett áll, az index további 0,9 százalékponttal nőtt.

A szállítási átfutási idő index ismét 50,0 alatt áll, értéke 4,0 százalékponttal esett vissza ebben a hónapban. A vásárolt készletek index értéke 2,7 százalékponttal nőtt, továbbra is bővülést mutat.

A külpiaci mutatók közül az import indexe 4,4 százalékponttal csökkent, az exporté 0,2 százalékponttal nőtt.

A beszerzési árak emelkedtek, az index értéke 5,8 százalékponttal nőtt az előző hónaphoz képest. A beszerzési mennyiség indexe 0,6 százalékponttal nőtt, az index stabil emelkedést jelez.

A késztermékkészletek indexe 4,1 százalékponttal emelkedett – közölte a társaság.