Kezdőlap Gazdaság MLBKT: emelkedett a decemberi BMI
GazdaságHírek
No menu items!

MLBKT: emelkedett a decemberi BMI

AzÜzlet.hu

A beszerzésimenedzser-index (BMI) szezonálisan kiigazított decemberi értéke 53,7. Decemberben a válaszadók az előző hónaphoz képest a feldolgozóipar bővüléséről számoltak be – jelentette hétfőn a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT).

A felmérésben vizsgált részindexek többségében emelkedtek. Az egyedi indexek közül kilenc index áll a fellendülési tartományban.

A BMI 50 százalék feletti értéke a feldolgozóipari tevékenységek fellendülésére, 50 százalék alatti értéke a recesszió irányába való elmozdulásra utal.

Decemberben az új rendelések mennyisége index 1,8 százalékponttal nőtt, továbbra is bővülést mutat. A termelési mennyiség nőtt, az index értéke 0,2 százalékponttal csökkent az előző hónap értékéhez képest, az 50,0 pont feletti érték a termelt mennyiség emelkedését mutatja.

A foglalkoztatás indexe ezúttal 50,0 pont felett áll, az index további 0,9 százalékponttal nőtt.

A szállítási átfutási idő index ismét 50,0 alatt áll, értéke 4,0 százalékponttal esett vissza ebben a hónapban. A vásárolt készletek index értéke 2,7 százalékponttal nőtt, továbbra is bővülést mutat.

A külpiaci mutatók közül az import indexe 4,4 százalékponttal csökkent, az exporté 0,2 százalékponttal nőtt.

A beszerzési árak emelkedtek, az index értéke 5,8 százalékponttal nőtt az előző hónaphoz képest. A beszerzési mennyiség indexe 0,6 százalékponttal nőtt, az index stabil emelkedést jelez.

A késztermékkészletek indexe 4,1 százalékponttal emelkedett – közölte a társaság.

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Gazdaság

2025 végén éves összehasonlításban 16 százalékkal csökkent a kereslet az eladó lakások piacán

Az elmúlt év egyik legfontosabb tanulsága, hogy az ingatlanpiaci növekedés súlypontja eltolódott a fővárosból
Tovább
Gazdaság

Fontos fejlesztés kezdődik az 50 éves Lázbérci Tájvédelmi körzetben

Az 50. születésnapját ünneplő Lázbérci Tájvédelmi Körzet területén kiemelkedő fejlesztés indul el európai uniós támogatásnak köszönhetően.
Tovább
Gazdaság

Exportvezérelt növekedésére épít az Univer: új logisztikai központtal reagál a keresletre

A tanúsított, korszerű épület energiahatékony működést és a nemzetközi partnerek felé is jól kommunikálható fenntarthatósági hátteret biztosít.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

2025 végén éves összehasonlításban 16 százalékkal csökkent a kereslet az eladó lakások piacán

Gazdaság
Az elmúlt év egyik legfontosabb tanulsága, hogy az ingatlanpiaci növekedés súlypontja eltolódott a fővárosból
Tovább

MLBKT: emelkedett a decemberi BMI

Gazdaság
A felmérésben vizsgált részindexek többségében emelkedtek. Az egyedi indexek közül kilenc index áll a fellendülési tartományban.
Tovább

Fontos fejlesztés kezdődik az 50 éves Lázbérci Tájvédelmi körzetben

Gazdaság
Az 50. születésnapját ünneplő Lázbérci Tájvédelmi Körzet területén kiemelkedő fejlesztés indul el európai uniós támogatásnak köszönhetően.
Tovább

Exportvezérelt növekedésére épít az Univer: új logisztikai központtal reagál a keresletre

Gazdaság
A tanúsított, korszerű épület energiahatékony működést és a nemzetközi partnerek felé is jól kommunikálható fenntarthatósági hátteret biztosít.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Gazdaság

2025 végén éves összehasonlításban 16 százalékkal csökkent a kereslet az eladó lakások piacán

Az elmúlt év egyik legfontosabb tanulsága, hogy az ingatlanpiaci növekedés súlypontja eltolódott a fővárosból
Tovább
Gazdaság

MLBKT: emelkedett a decemberi BMI

A felmérésben vizsgált részindexek többségében emelkedtek. Az egyedi indexek közül kilenc index áll a fellendülési tartományban.
Tovább
Gazdaság

Fontos fejlesztés kezdődik az 50 éves Lázbérci Tájvédelmi körzetben

Az 50. születésnapját ünneplő Lázbérci Tájvédelmi Körzet területén kiemelkedő fejlesztés indul el európai uniós támogatásnak köszönhetően.
Tovább
Gazdaság

Exportvezérelt növekedésére épít az Univer: új logisztikai központtal reagál a keresletre

A tanúsított, korszerű épület energiahatékony működést és a nemzetközi partnerek felé is jól kommunikálható fenntarthatósági hátteret biztosít.
Tovább
Gazdaság

Piaci lakáshitel az Otthon Start árnyékában: Mire számíthat, aki nem jogosult a 3 százalékos hitelre?

Nem meglepő az Otthon Start sikere, hiszen a legfeljebb fix 3 százalékos kamat kevesebb, mint a fele a piaci lakáscélú jelzáloghitelek költségszintjének.
Tovább
Hírek

BÉT – Emelkedéssel indulhat a kereskedés a tőzsdén

Emelkedéssel nyithat a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) hétfőn az év első kereskedési napján a kedvező nemzetközi befektetői hangulat miatt
Tovább
Gazdaság

Devizapiac – Gyengült a forint hétfő reggel

Gyengült a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben.
Tovább
Gazdaság

10 százalékkal emelkedik a tanítók, a tanárok és az óvónők bére

Öt év alatt már több mint kétszeresére emelkedett a tanárok bére. Azok esetében, akik hátrányos helyzetű gyerekeket tanítanak egy 20 százalékos többletemelés is volt, és szeptembertől megjelent a minőségi bérpótlék is.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Pénzvilág

Készpénzmentes üzletek: lehetőség vagy vállalati kockázat?

A kereskedelemben egyre erősebben jelenik meg a készpénzmentes működés felé való elmozdulás, amelyet egyszerre mozgatnak technológiai újítások, vásárlói igények és vezetői döntések. A CMO...
Tovább
Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább
Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

2025 végén éves összehasonlításban 16 százalékkal csökkent a kereslet az eladó lakások piacán

Az elmúlt év egyik legfontosabb tanulsága, hogy az ingatlanpiaci növekedés súlypontja eltolódott a fővárosból

MLBKT: emelkedett a decemberi BMI

A felmérésben vizsgált részindexek többségében emelkedtek. Az egyedi indexek közül kilenc index áll a fellendülési tartományban.
© 2026 | www.azuzlet.hu