MNB: a kamara is részt vesz a Minősített Vállalati Hitel népszerűsítésében

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a bankrendszeri verseny erősítése érdekében indította el a Minősített Vállalati Hitel minősítést, amelynek célja, hogy a kis- és középvállalkozások gyorsan és kedvező feltételekkel juthassanak forint alapú hitelhez a beruházásaikhoz – ismertette Varga Mihály jegybankelnök, miután hivatalában fogadta Nagy Eleket, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökét. Az egyeztetésen Nagy Elek megerősítette: az MKIK támogatni fogja a Minősített Vállalati Hitel népszerűsítését a vállalkozások körében – közölte az MNB.

Varga Mihály a közlemény szerint elmondta: a jegybank több körben folytatott egyeztetéseket a Magyar Bankszövetséggel a vállalati hitelezési aktivitás piaci alapú élénkítése kapcsán, különös tekintettel a kkv-szektorra. A közös munka eredményeként az MNB a korábban alkalmazott minősített fogyasztóbarát termékek mintájára, 2025. augusztus 1-jétől elérhetővé tette a Minősített Vállalati Hitel (MVH) minősítést. A megjelölést azok a beruházási célú vállalati hiteltermékek nyerhetik el, amelyek a jegybank által meghatározott feltételeknek megfelelő forint alapú hitelt nyújtanak-közölte MTI.

A pályázatok elbírálását követően akár már szeptembertől elérhetővé válhatnak a vállalkozások számára a Minősített Vállalati Hitelek, amelyek tartósan a piaci gyakorlat részévé válhatnak, széles körben támogatva beruházási céljaikat. Az MNB és a kamara elnöke egyetértettek abban, hogy a turbulens világgazdasági környezetben a hazai kisvállalkozások támogatása kulcsfontosságú feladat, amelynek egyik újabb eszköze lehet a Minősített Vállalati Hitel-tette hozzá a jegybankelnök.