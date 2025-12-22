Kezdőlap Fogyasztóvédelem MNB: a Kúria is jóváhagyta a Primus Trustra kiszabott büntetést - 300...
FogyasztóvédelemHírek
No menu items!

MNB: a Kúria is jóváhagyta a Primus Trustra kiszabott büntetést – 300 millió forint

AzÜzlet.hu

A Kúria felülvizsgálati eljárásban hatályában fenntartotta a jogerős másodfokú ítéletet, amely szerint a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a jogszabályoknak megfelelően szabott ki a Primus Trust Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.-re 300 millió forint piacfelügyeleti bírságot. A bizalmi vagyonkezelő éveken át jelentős összegű pénzkölcsönöket nyújtott üzletszerűen, engedély nélkül – jelentette be a honlapján hétfőn a jegybank.

További jogorvoslatnak nincs helye – szögezte le az MNB.

A Kúria hatályában fenntartotta a – korábbi, a keresetet elutasító elsőfokú ítéletet helybenhagyó jogerős – másodfokú bírósági ítéletet, amelynek értelmében az MNB jogszerűen, megalapozottan hozta meg határozatát a Primus Trusttal szemben lefolytatott piacfelügyeleti eljárásában 2023 áprilisában.

A legfelsőbb bírói testület nem fogadta el a felperes Primus Trustnak a döntés jogszerűtlen voltára hivatkozó érveit. Visszaigazolta, hogy a bizalmi vagyonkezelő a bizalmi vagyonkezelésre vonatkozó engedélyén túlterjeszkedve üzletszerűen – rendszeresen, nyereségszerzés végett, és előre egyedileg meg nem határozott ügyletek keretében – végzett engedély nélküli pénzkölcsönnyújtási tevékenységet.

Az MNB vizsgálata előzőleg megállapította, hogy a több vagyont (trustot) is kezelő Primus Trust több cégnek és magánszemélynek nyújtott kölcsönöket több tízmilliárd forint összegben az egyes trustok vagyonkezelőjeként. A társaság mindezt üzletszerűen folytatta, és az érintett kölcsönügyletek nem minősültek (az MNB engedélye nélkül is végezhető) csoportfinanszírozásnak. A Primus Trust ugyanakkor nem rendelkezett a felügyelet engedélyével pénzügyi szolgáltatási, ezen belül pénzkölcsönnyújtási tevékenység végzésére – részletezte a jegybank közleménye.

A bizalmi vagyonkezelés elsősorban a nagyobb magán- és családi vagyonok hosszú távú védelmének, értékmegőrzésének és gyarapításának eszköze. Az üzletszerű bizalmi vagyonkezelők felett a jegybank nem lát el üzleti megbízhatósági (prudenciális), illetve fogyasztóvédelmi felügyeletet. Az MNB ugyanakkor bármely gazdasági társasággal, magánszeméllyel szemben indíthat piacfelügyeleti vizsgálatot, ha azoknál jogosulatlan pénzügyi tevékenység végzésének gyanúja merülne fel – ismertette a jegybank.

A feltárt jogsértés miatt az MNB 2023 áprilisában azonnali hatállyal megtiltotta a Primus Trust számára az engedély nélküli pénzkölcsönnyújtási tevékenység végzését, és – a jogsértés súlyához igazodó – 300 millió forint összegű piacfelügyeleti bírságot szabott ki vele szemben. A határozattal szemben a Primus Trust által kezdeményezett jogorvoslati eljárás immáron végérvényesen lezárult – hangsúlyozta végezetül az MNB.

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Gazdaság

A jövő év számos adózási könnyítést hoz a kkv-knak – ígéri a NAV

Még több cég választhatja a kivát és kevesebb szochót fizetnek a főállású vállalkozók
Tovább
Bank

BÉT – Növekvő forgalom mellett emelkedett a BUX a héten

Uniós forrást nyert el a 4iG leányvállalata. A 2Connect Kft. összesen 11,6 milliárd forint értékben nyert európai uniós forrást, amelyet 3 év alatt vehet igénybe a fejlesztések elkészültével.
Tovább
Edukáció

Európai egyetem magyar vezetője kapott rangos üzleti díjat

A Fiatal Vállalkozók Hete záróeseményén Noll-Batek Frigyes, a Varsovia Üzleti és Alkalmazott Tudományok Egyetemének prorektora vehette át a FIVOSZ különdíját.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

MNB: a Kúria is jóváhagyta a Primus Trustra kiszabott büntetést – 300 millió forint

Fogyasztóvédelem
z MNB vizsgálata előzőleg megállapította, hogy a több vagyont (trustot) is kezelő Primus Trust több cégnek és magánszemélynek nyújtott kölcsönöket több tízmilliárd forint összegben az egyes trustok vagyonkezelőjeként.
Tovább

A jövő év számos adózási könnyítést hoz a kkv-knak – ígéri a NAV

Gazdaság
Még több cég választhatja a kivát és kevesebb szochót fizetnek a főállású vállalkozók
Tovább

BÉT – Növekvő forgalom mellett emelkedett a BUX a héten

Bank
Uniós forrást nyert el a 4iG leányvállalata. A 2Connect Kft. összesen 11,6 milliárd forint értékben nyert európai uniós forrást, amelyet 3 év alatt vehet igénybe a fejlesztések elkészültével.
Tovább

Európai egyetem magyar vezetője kapott rangos üzleti díjat

Edukáció
A Fiatal Vállalkozók Hete záróeseményén Noll-Batek Frigyes, a Varsovia Üzleti és Alkalmazott Tudományok Egyetemének prorektora vehette át a FIVOSZ különdíját.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Fogyasztóvédelem

MNB: a Kúria is jóváhagyta a Primus Trustra kiszabott büntetést – 300 millió forint

z MNB vizsgálata előzőleg megállapította, hogy a több vagyont (trustot) is kezelő Primus Trust több cégnek és magánszemélynek nyújtott kölcsönöket több tízmilliárd forint összegben az egyes trustok vagyonkezelőjeként.
Tovább
Gazdaság

A jövő év számos adózási könnyítést hoz a kkv-knak – ígéri a NAV

Még több cég választhatja a kivát és kevesebb szochót fizetnek a főállású vállalkozók
Tovább
Bank

BÉT – Növekvő forgalom mellett emelkedett a BUX a héten

Uniós forrást nyert el a 4iG leányvállalata. A 2Connect Kft. összesen 11,6 milliárd forint értékben nyert európai uniós forrást, amelyet 3 év alatt vehet igénybe a fejlesztések elkészültével.
Tovább
Edukáció

Európai egyetem magyar vezetője kapott rangos üzleti díjat

A Fiatal Vállalkozók Hete záróeseményén Noll-Batek Frigyes, a Varsovia Üzleti és Alkalmazott Tudományok Egyetemének prorektora vehette át a FIVOSZ különdíját.
Tovább
Gazdaság

Ekkora hitelre futja a legutóbbi átlagfizetésből

Októberben a magyarországi bruttó átlagkereset már megközelítette a 700 ezer forintot, ami 8,7%-os emelkedést jelent év/év alapon.
Tovább
Gazdaság

Biztosítók figyelmeztetnek: a karácsony a lakástüzek főszezonja

A Bank360 ennek kapcsán hazai biztosítókat kérdezett arról, hogy mi jellemzi leginkább az év végi lakástüzeket.
Tovább
Energia

Energiaügyi Minisztérium: minden jelentkező nyert a közvilágítási pályázaton

A Jedlik Ányos Energetikai Program immár összesen 580 milliárd forinttal ösztönzi az energiaszektor zöldítését, működési hatékonyságának javítását. Jelenleg a biogáz-biometán előállítását 40 milliárd forinttal támogató felhívás érhető el.
Tovább
Gazdaság

Felbontja adásvételi megállapodását az MVM és az E.ON

Az MVM Csoport 2024. december 16-án jelentette be, hogy többségi tulajdonrészt vásárol Románia vezető energiaszolgáltatójában, az E.ON Energie Romaniában
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább
Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább
Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

MNB: a Kúria is jóváhagyta a Primus Trustra kiszabott büntetést – 300 millió forint

z MNB vizsgálata előzőleg megállapította, hogy a több vagyont (trustot) is kezelő Primus Trust több cégnek és magánszemélynek nyújtott kölcsönöket több tízmilliárd forint összegben az egyes trustok vagyonkezelőjeként.

A jövő év számos adózási könnyítést hoz a kkv-knak – ígéri a NAV

Még több cég választhatja a kivát és kevesebb szochót fizetnek a főállású vállalkozók
© 2025 | www.azuzlet.hu