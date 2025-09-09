Kezdőlap Gazdaság MNB: a stabilitásorientált monetáris politika támogatja a növekedést
MNB: a stabilitásorientált monetáris politika támogatja a növekedést

A jelenlegi, kereskedelmi és geopolitikai feszültségekkel terhelt bizonytalan világgazdasági környezetben továbbra is stabilitásorientált monetáris politikára van szükség – jelentette ki Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke, aki részt vett a Nemzetközi Fizetések Bankjának (BIS) kétnapos ülésén Bázelben.

Az MNB hétfői közleménye szerint a jegybankelnök hangsúlyozta: a központi bankok közötti együttműködés kulcsfontosságú a nemzetközi pénzügyi stabilitás szempontjából.

Varga Mihály emlékeztetett: Magyarország gazdasági helyzete a bizonytalan környezet ellenére is stabil maradt. A jegybank számításai szerint a hazai GDP volumene az idei évben 0,8 százalékkal emelkedhet. Mint mondta: az év második felében a növekedés élénküléséhez kulcs a bizalom helyreállítása és az európai konjunktúra élénkülése-közölte az MTI.

A lakossági fogyasztás stabil növekedése mellett a beruházások elhúzódó visszaesést mutatnak. Erre való tekintettel a Magyar Nemzeti Bank elindította a Minősített vállalati hitel programot, amelyen keresztül a kis- és középvállalkozások gyorsan és egyszerűen juthatnak kedvező beruházási hitelekhez-emelte ki a jegybankelnök.

Varga Mihály hangsúlyozta: bár az év hátralévő részében várhatóan a toleranciasáv felett marad az infláció, a szigorú monetáris politika hozzájárul az áremelkedési ütem mérséklődéséhez és a stabilitás fenntartásához. Mint mondta: Magyarország pénzügyi stabilitása az elmúlt hónapok forintárfolyamában is nyomon követhető, a stabil árfolyam hatása pedig a beszerzési árakban is megnyilvánul.

Varga Mihály találkozott kínai kollégájával, Kung-seng Pannal (Gongsheng Pan) is. A két jegybankelnök devizacsere-megállapodás meghosszabbításáról szóló dokumentumot írt alá Bázelben – közölte az MNB.

