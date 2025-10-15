Kezdőlap Gazdaság MNB: már hét banknál elérhető a Minősített Vállalati Hitel
MNB: már hét banknál elérhető a Minősített Vállalati Hitel

Már hét nagybanknál, az OTP Bank, az Erste Bank, az MBH Bank, a K&H Bank után már a Raiffeisen, az UniCredit Bank és a CIB Bank kínálatában is elérhetővé váltak a Minősített Vállalati Hitelek – közölte a Magyar Nemzeti Bank. 

Hangsúlyozták, ezzel hét nagybank fiókjaiban megtalálhatók a kis- és középvállalkozások széles köre számára elérhető, egységes, áttekinthető feltételrendszerű, kedvező árazású piaci alapú hitelek, amelyek nagy előnyt jelenthetnek a beruházást tervezők számára.

Felidézték, hogy a bizonytalan világgazdasági környezet ellenére a hazai bankok megőrizték erős hitelezési kapacitásukat, ami lehetőséget ad arra, hogy a hitelezés dinamikus fejlődését támogassák.

Ezt szem előtt tartva indította útjára a jegybank a Minősített Vállalati Hitelt, amin keresztül a kis- és középvállalkozások átlátható feltételekkel, gyorsan és egyszerűen juthatnak kedvező kondíciókkal forint alapú hitelhez a beruházásaikhoz.

A Magyar Nemzeti Bank várakozásai szerint a Minősített Vállalati Hitel minőségi javulást hoz a hitelpiacon, és benne minden olyan hazai kis- és középvállalkozás megtalálhatja a biztonságos növekedés lehetőségét, amelynek már megvannak a tervei a következő beruházást illetően – írták a közleményben.

A banki pályázatok elbírálása még nem zárult le, így a hét nagybankhoz hamarosan újabb hitelintézet is csatlakozhat – tájékoztatott a Magyar Nemzeti Bank.

