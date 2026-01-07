Hirdetés
MNB: tőzsdei befektetést ígért, veszteséges kereskedés lett a vége

AzÜzlet.hu

Magyar Nemzeti Bank

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 160 millió forint bírságot szabott ki egy magánszemélyre jogosulatlanul pénzügyi szolgáltatás végzése miatt, mert közel százhatvan embertől gyűjtött pénzeszközöket, “szabad tőzsdei kereskedést” vagy “fix lekötést” ígérve nekik. A valóságban az átvett összeg töredékével végzett veszteségesen forex típusú, azaz devizapárokkal történő kereskedést – közölte a jegybank szerdán. 

A magánszemély 160 magyar természetes személlyel kötött megbízási szerződéseket, a befektetők választhattak a magánszemély által nyújtott “szabad tőzsdei kereskedés” és “fix lekötéses” konstrukció közül.

A magánszemély a befektetőkkel kötött megbízási szerződése szerint 100 százalékos tőkegaranciát vállalt a részére átadott pénzeszközökre, a “fix lekötés” esetén pedig hozamígéretet is tett.

A vizsgált időszakban a befektetők jelentős összeget utaltak a magánszemély részére, aki ezek kisebb részével devizapárral történő kereskedést folytatott, amely során jelentős vesztesége keletkezett. A magánszemély a számlájára a befektetők által átutalt pénzeszközöket saját és a többi befektető pénzeszközeivel együtt, ömlesztve kezelte.

A pénzügyi felügyelet megállapította: a magánszemély tevékenységét üzletszerűen – rendszeres gazdasági tevékenységként, ellenérték fejében nyereség érdekében, illetve előre meg nem határozott befektetői körben – végezte. Az érintett ugyanakkor nem rendelkezik semmiféle pénzügyi tevékenység végzésére feljogosító, az MNB által kiállított engedéllyel.

A felügyelet azonnali hatállyal megtiltotta a magánszemélynek, hogy az MNB engedélye nélkül pénzügyi szolgáltatási – különösen más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadására vonatkozó – tevékenységet folytasson.

A történtek miatt az MNB 160 millió forint piacfelügyeleti bírságot is kiszabott az érintettre, korábban pedig már feljelentést tett a Fővárosi Főügyészségen. A felügyelet már tavaly augusztusban felhívta a nyilvánosság figyelmét a magánszeméllyel szembeni ideiglenes tiltó intézkedésére.

A mostani bírság ügyében súlyosbító körülménynek minősült, hogy a magánszemély tevékenységét huzamosabb időn át, jelentős ügyfélforrásokat összegyűjtve végezte úgy, hogy pénz- és tőkepiaci ismeretekkel bírt.

Az MNB ugyanakkor a bírság kiszabása során enyhítő körülményként értékelte az érintett együttműködését.

Kiemelték: egy szolgáltatás, termék igénybevétele előtt célszerű ellenőrizni, hogy az azt kínáló személy rendelkezik-e pénzügyi tevékenység végzéséhez szükséges engedéllyel vagy regisztrációval, és így szerepel-e a jegybank nyilvántartásában, illetve a jogosulatlan piaci szereplőket bemutató nyilvántartásban. (MNB)

