Kezdőlap Budapest Moody's - A befektetési szint alatt Budapest
BudapestHírek
No menu items!

Moody’s – A befektetési szint alatt Budapest

AzÜzlet.hu

A befektetési szint alá minősítette Budapest besorolását a Moody’s Ratings. A nemzetközi hitelminősítő a magyar főváros likviditási helyzetével indokolta a Londonban hétfő éjjel bejelentett döntést.

A cég közölte: a Budapestre fenntartott adóskockázati osztályzatot az eddigi “Baa3“-ról egy fokozattal “Ba1“-re rontotta.

A Moody’s módszertanában a “Ba1” besorolás egy szinttel elmarad a befektetési ajánlású sáv alsó szélétől, vagyis a Budapestre eddig érvényben tartott “Baa3” minősítéstől.

A Moody’s Ratings ezzel egy időben az eddigi “baa3“-ról ugyancsak egy fokozattal “ba1“-re minősítette vissza Budapest alapszintű adósminőség-értékelését (Baseline Credit Assessment, BCA).

A hitelminősítő az új besorolásokat is további leminősítés lehetőségére utaló felülvizsgálat alá vette.

Az intézkedéshez fűzött indoklás szerint Budapest likviditási pozíciója aggályokat vet fel azzal kapcsolatban, hogy a városnak lesz-e kapacitása kötelezettségeinek maradéktalan törlesztésére az előírt december 31-i időpontig.

A Moody’s közölte: megítélése szerint érdemben növelik a magyar főváros rövid távú adóskockázatát a transzferek időzítésével és beérkezésével kapcsolatos bizonytalanságok, valamint az a tény, hogy a likviditási helyzet nagyon gyenge a váratlan pénzáramlási kiesések fedezésére.

A besorolás és a BCA-értékelés további leminősítésének lehetőségét felvető felülvizsgálat a Moody’s szerint a törlesztési hátralék kialakulásának megnövekedett kockázatát tükrözi.

Ezek a megnövekedett kockázatok a főváros költségvetésében szereplő, de a kormányzat által “váratlan módon késleltetett” folyósításokból erednek – fogalmaz indoklásában a hitelminősítő.

A Moody’s Ratings szerint mindehhez társul a szolidaritási hozzájárulás ügyében a főváros és a kormány között fennálló viszály.

Jóllehet a főváros jelezte, hogy pótlólagos likviditási forrásokat szerez kötelezettségeinek törlesztéséhez abban az esetben is, ha a folyósítások nem érkeznek meg, a hitelminősítővel azonban nem ismertették annak részleteit, hogy ezeket a pótlólagos forrásokat Budapest honnan teremti elő – fogalmaz a Moody’s elemzése.

A cég szerint Budapest likviditási helyzete romlott a 2021-2025 közötti időszakban, bár az alacsony likviditás az elmúlt három évben kezelhető volt a rutin működési tevékenység szempontjából. A működési szintű bevételekhez mért likviditási ráta a tavalyi év végén 2,9 százalék volt, és a Moody’s alapeseti várakozása szerint 2025 végére 1,5 százalék lesz.

A nagyon gyenge likviditás és a folyósítások körüli bizonytalanságok aggályokat vetnek fel a főváros azonnali pénzügyi kötelezettségeinek teljesítési kapacitásával kapcsolatban – áll a Moody’s elemzésében.

A cég szerint Budapest besorolásai tükrözik a Magyarországnak járó európai uniós folyósítások befagyasztását is.

A Moody’s kiemeli ugyanakkor azt is, hogy a magyar főváros adósságterhe folyamatos ütemben csökken, és a működési szintű bevételekhez mérve tavaly már csak 35 százalék volt a 2021-ben mért 71 százalék helyett.

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Hírek

Oltári Múlt – ”Nemzetközi elismerésben részesült az „Oltári Múlt” projekt pályázata

A nemzetközi zsűri finalistának minősítette a Szimmetria Alapítvány programigazgatója, dr. Börcsök Gizella által összeállított Sacred Past Project: Promotion of the Religious Heritage in the Carpathian Basin (Oltári Múlt Projekt: A szakrális örökség népszerűsítése a Kárpát-medencében) című pályázatot.
Tovább
Gazdaság

A tűzijátékok biztonságos használatára figyelmeztet a katasztrófavédelem

A tűzijátékokat december 31-én 18 órától január 1-jén 6 óráig, kizárólag szabadtéren - kertben vagy közterületen - lehet felhasználni, a társasházak ablakából vagy az erkélyről nem szabad indítani.
Tovább
Gazdaság

Ez vár jövőre a halasztott fizetésre: a BNPL-t is utoléri az EU-s szigor

Az -instacash és a milpay - a magyar BNPL-piac meghatározó szereplői - szerint a módosítás nem veszélyezteti a konstrukció jövőjét. A két vállalat már a kezdetektől fogva úgy fejlesztették ki a rendszerüket, hogy az lehetővé tegye az Fhtv. előírásainak való megfelelést – közölte
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Moody’s – A befektetési szint alatt Budapest

Budapest
A Moody's Ratings szerint mindehhez társul a szolidaritási hozzájárulás ügyében a főváros és a kormány között fennálló viszály.
Tovább

Oltári Múlt – ”Nemzetközi elismerésben részesült az „Oltári Múlt” projekt pályázata

Hírek
A nemzetközi zsűri finalistának minősítette a Szimmetria Alapítvány programigazgatója, dr. Börcsök Gizella által összeállított Sacred Past Project: Promotion of the Religious Heritage in the Carpathian Basin (Oltári Múlt Projekt: A szakrális örökség népszerűsítése a Kárpát-medencében) című pályázatot.
Tovább

A tűzijátékok biztonságos használatára figyelmeztet a katasztrófavédelem

Gazdaság
A tűzijátékokat december 31-én 18 órától január 1-jén 6 óráig, kizárólag szabadtéren - kertben vagy közterületen - lehet felhasználni, a társasházak ablakából vagy az erkélyről nem szabad indítani.
Tovább

Ez vár jövőre a halasztott fizetésre: a BNPL-t is utoléri az EU-s szigor

Gazdaság
Az -instacash és a milpay - a magyar BNPL-piac meghatározó szereplői - szerint a módosítás nem veszélyezteti a konstrukció jövőjét. A két vállalat már a kezdetektől fogva úgy fejlesztették ki a rendszerüket, hogy az lehetővé tegye az Fhtv. előírásainak való megfelelést – közölte
Tovább
Hirdetés

Hírek

Budapest

Moody’s – A befektetési szint alatt Budapest

A Moody's Ratings szerint mindehhez társul a szolidaritási hozzájárulás ügyében a főváros és a kormány között fennálló viszály.
Tovább
Hírek

Oltári Múlt – ”Nemzetközi elismerésben részesült az „Oltári Múlt” projekt pályázata

A nemzetközi zsűri finalistának minősítette a Szimmetria Alapítvány programigazgatója, dr. Börcsök Gizella által összeállított Sacred Past Project: Promotion of the Religious Heritage in the Carpathian Basin (Oltári Múlt Projekt: A szakrális örökség népszerűsítése a Kárpát-medencében) című pályázatot.
Tovább
Gazdaság

A tűzijátékok biztonságos használatára figyelmeztet a katasztrófavédelem

A tűzijátékokat december 31-én 18 órától január 1-jén 6 óráig, kizárólag szabadtéren - kertben vagy közterületen - lehet felhasználni, a társasházak ablakából vagy az erkélyről nem szabad indítani.
Tovább
Gazdaság

Ez vár jövőre a halasztott fizetésre: a BNPL-t is utoléri az EU-s szigor

Az -instacash és a milpay - a magyar BNPL-piac meghatározó szereplői - szerint a módosítás nem veszélyezteti a konstrukció jövőjét. A két vállalat már a kezdetektől fogva úgy fejlesztették ki a rendszerüket, hogy az lehetővé tegye az Fhtv. előírásainak való megfelelést – közölte
Tovább
Élelmiszeripar

Kerüljön magyar virsli is a szilveszteri asztalra

Hiába az új fogyasztói trendek, az év utolsó napjaiban így is háztartások ezreinek kosarába kerül virsli hazánkban.
Tovább
Agrár

A klímaváltozás miatt kísérletezni kell a szőlőtermesztésben

Alkalmazkodni kell a klímaváltozáshoz, kellő körültekintéssel kell védekezni az invazív fajokkal szemben és 10-15 évre előre kell gondolkodni.
Tovább
Gazdaság

NAV: szilveszter éjfélig még több kedvező adózási mód is választható

Ha a kisadózó úgy dönt, hogy jövőre a katáról áttér az átalányadózásra, és azt szilveszterig bejelenti az adóhivatalnak, január 1-jétől már alkalmazhatja is az átalányadózás szabályait.
Tovább
Gazdaság

NGM: a kormány 11 pontos, 80-90 milliárd forintos adócsökkentési programmal segíti a hazai vállalkozásokat

Emelkedik az alanyi áfamentesség értékhatára; nő az egyéni vállalkozók költséghányada, csökkentve az adóalapot; megszűnik a szocho-adóalapszorzó a főállású egyéni vállalkozóknál; bővül a kisvállalati adó (kiva) jogosulti köre
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Pénzvilág

Készpénzmentes üzletek: lehetőség vagy vállalati kockázat?

A kereskedelemben egyre erősebben jelenik meg a készpénzmentes működés felé való elmozdulás, amelyet egyszerre mozgatnak technológiai újítások, vásárlói igények és vezetői döntések. A CMO...
Tovább
Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább
Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Moody’s – A befektetési szint alatt Budapest

A Moody's Ratings szerint mindehhez társul a szolidaritási hozzájárulás ügyében a főváros és a kormány között fennálló viszály.

Itt vannak a világ legújabb, legszebb téglaépületei

China UCCA Clay Museum Kengo Kuma Fangfang Tian Síremlék, múzeum és szeszesitalgyár is versenybe száll a BRICK AWARD 26 döntőjében Kihirdették a 2026-os BRICK AWARD szűkített...
© 2025 | www.azuzlet.hu