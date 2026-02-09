Hirdetés
Kezdőlap Hírek Most a kínai nénikék befektetőként hajtják fel az arany- és ezüstlázat. Az...
Hírek
No menu items!

Most a kínai nénikék befektetőként hajtják fel az arany- és ezüstlázat. Az ezüst az új arany?

Érsek M. Zoltán - AzÜzlet.hu

A globális arany- és ezüstpiac elmúlt hónapokban tapasztalt árrobbanásának egyik legfontosabb motorja nem az intézményi befektetők köre, hanem a kínai háztartások milliói. Az úgynevezett „auntie” – vagyis nénike – befektetők – jellemzően középkorú, pénzügyileg tudatos nők – meghatározó szereplőivé váltak a nemesfémek iránti keresletnek – írja a The Wall Street Journal.

A World Gold Council adatai szerint a kínai lakossági befektetők 2025-ben 432 tonna aranyrudat és aranyérmét vásároltak, ami 28 százalékos növekedés az előző évhez képest, és közel a globális lakossági aranyvásárlások egyharmadát jelenti.

Kik azok az „auntie” befektetők?

A „Chinese auntie” kifejezés a kínai közbeszédben olyan középkorú, gyakran tanárként, hivatalnokként vagy kisvállalkozóként dolgozó nőket jelöl, akik családi megtakarításaikat aktívan kezelik. Ezek a befektetők nem spekuláns befektetési alapok, hedge fundok, hanem biztonságra törekvő háztartások, amelyek a gazdasági bizonytalanságra reagálnak.

Rose Tian, egy 43 éves pekingi középiskolai tanár például évek óta vásárol aranyat saját maga és családtagjai számára. Jövedelme csökkent az elmúlt években, miközben geopolitikai feszültségeket és gazdasági kockázatokat lát világszerte. Számára az arany továbbra is klasszikus menedékeszköz.

Miért éppen arany és ezüst?

A kínai háztartások befektetési lehetőségei beszűkültek: az ingatlanpiac gyengélkedik, a részvénypiac volatilis, a banki kamatok alacsonyak.

Ebben a környezetben az arany és az ezüst vált a vagyonmegőrzés elsődleges eszközévé, nemcsak a középosztály, hanem a fiatalabb generációk körében is. A nemesfémek ára Kínában gyakran felárat mutat a nemzetközi jegyzésekhez képest, ami a kiugró keresletet tükrözi.

A vásárlás ma már digitálisan is egyszerű: sok befektető WeChat vagy Alipay alkalmazáson keresztül vesz arany ETF-eket (a befektető egyetlen ETF megvásárlásával több száz vállalat részvényébe vagy kötvényébe fektethet be egyszerre), míg mások a fizikai aranyat részesítik előnyben – az egygrammos aranyrudakat vagy úgynevezett „aranybabokat”, amelyeket ékszerüzletekben árulnak.

A rali és a kijózanodás

A nemesfémek árfolyama 2026 elején tovább emelkedett, részben a gyengülő dollár, az alacsonyabb hozamkörnyezet és a jegybanki vásárlások hatására. A spekulatív tőke megjelenése azonban felerősítette a kilengéseket.

Január végén az arany és az ezüst évtizedek óta nem látott napi esést szenvedett el, miután az amerikai dollár erősödött. A hirtelen korrekció sok kínai lakossági befektetőt veszteséggel ért el, amit a közösségi médiában éles hangvételű kommentek követtek.

A kockázatok miatt több kínai bank szigorította a fedezeti követelményeket, visszafogva a tőkeáttételes fémvásárlásokat.

Ezüst: az új kedvenc?

Miközben az arany ára sokak szerint már „túl magas”, egyre több kínai kisbefektető fordul az ezüst felé, amelyet nagyobb felértékelődési potenciállal rendelkező alternatívának tartanak. Többen úgy vélik: még egy esetleges áresés is kezelhetőbb kockázatot jelent.

A kínai „auntie” befektetők története jól mutatja, hogy a globális nyersanyagpiacokat ma már nem kizárólag intézményi döntések mozgatják. A lakossági megtakarítók kollektív viselkedése képes árfolyamokat formálni, volatilitást generálni és új befektetési trendeket indítani – világszinten.

Érsek M. Zoltán

Fotó:freepik

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Hírek

Forró infláció jöhet a hideg Amerikában

Pénteken érkeznek a januári amerikai inflációs adatok, a piaci konszenzus pedig mérsékelt, 0,3 százalékos havi áremelkedést vár, ami az éves inflációt 2,5 százalékra hűtené....
Tovább
Hírek

Egyre többen keresik az új építésű lakóingatlanokat

Az Otthon Start program júliusi bejelentése óta a családi házakra kiadott építési engedélyek havi száma stabilan 700 felett maradt, ami dinamikus növekedést jelent a korábbi időszakhoz képest.
Tovább
Agrár

Dupla díjat nyert az „Erdő a köbön” projekt

Két rangos elismerést kapott az „Erdő a köbön” projekt a vasárnap megrendezett Turizmus Évadnyitó Gálán, a Budapest Congress Centerben.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Egyre többen keresik az új építésű lakóingatlanokat

Hírek
Az Otthon Start program júliusi bejelentése óta a családi házakra kiadott építési engedélyek havi száma stabilan 700 felett maradt, ami dinamikus növekedést jelent a korábbi időszakhoz képest.
Tovább

Emelkedéssel indították a hetet az európai részvénypiacok

Pénzvilág
A nyersolajat az amerikai-iráni tárgyalásokkal kapcsolatos feszültség csökkenésével szembeni várakozások nyomták lejjebb.
Tovább

Dupla díjat nyert az „Erdő a köbön” projekt

Agrár
Két rangos elismerést kapott az „Erdő a köbön” projekt a vasárnap megrendezett Turizmus Évadnyitó Gálán, a Budapest Congress Centerben.
Tovább

Szoros együttműködésben az agrárgazdasági és a vadgazdálkodási szervezetek

Agrár
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, az Országos Magyar Vadászkamara és az Országos Magyar Vadászati Védegylet a jövőben még szorosabban együttműködik az agrárgazdálkodás, az erdőgazdálkodás és a vadgazdálkodás fenntartható működtetése érdekében.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Hírek

Most a kínai nénikék befektetőként hajtják fel az arany- és ezüstlázat. Az ezüst az új arany?

A globális arany- és ezüstpiac elmúlt hónapokban tapasztalt árrobbanásának...
Tovább
Hírek

Forró infláció jöhet a hideg Amerikában

Pénteken érkeznek a januári amerikai inflációs adatok, a piaci...
Tovább
Hírek

Egyre többen keresik az új építésű lakóingatlanokat

Az Otthon Start program júliusi bejelentése óta a családi házakra kiadott építési engedélyek havi száma stabilan 700 felett maradt, ami dinamikus növekedést jelent a korábbi időszakhoz képest.
Tovább
Agrár

Dupla díjat nyert az „Erdő a köbön” projekt

Két rangos elismerést kapott az „Erdő a köbön” projekt a vasárnap megrendezett Turizmus Évadnyitó Gálán, a Budapest Congress Centerben.
Tovább
Agrár

Szoros együttműködésben az agrárgazdasági és a vadgazdálkodási szervezetek

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, az Országos Magyar Vadászkamara és az Országos Magyar Vadászati Védegylet a jövőben még szorosabban együttműködik az agrárgazdálkodás, az erdőgazdálkodás és a vadgazdálkodás fenntartható működtetése érdekében.
Tovább
Cégvilág

Alibaba: itt a Magyarország-pótdíj – a kormány vizsgálatot indít

Illusztráció:alibaba.com A világ egyik legnagyobb online kereskedelmi platformja, a kínai...
Tovább
Gazdaság

Átadták a Nemzeti Pálinkakiválóság Program 2025 díjait

A szabályzat szerint 18 nevező 74 tétele kapott minősítést: 21 tétel nyerte el a TOP Pálinkakiválóság címet, 39 tétel kapott Pálinkakiválóság minősítést, míg az arany minősítésű gin, vodka, whisky, párlat és likőrök száma 8, az ezüst minősítésűeké pedig 6 volt.
Tovább
Gazdaság

Robotkutyák álltak szolgálatba Bécsben

2023-ban a Wien Energie vezette be először Európában a Boston Dynamics Spot robotját a mindennapi erőművi üzemeltetéshez. Az "Energy Dog" névre keresztelt robotkutya azóta több mint 4.000 ellenőrző körutat teljesített, 1.600 kilométert megtéve – nagyjából annyit, mintha Bécsből Párizsig sétált volna.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Pénzvilág

Emelkedéssel indították a hetet az európai részvénypiacok

A nyersolajat az amerikai-iráni tárgyalásokkal kapcsolatos feszültség csökkenésével szembeni várakozások nyomták lejjebb.
Tovább
Hírek

Szoftverapokalipszis a tőzsdén: az MI-pánik a vagyonkezelőkig ér

Az elmúlt napok egyik leglátványosabb piaci mozgását nem kamatemelés, nem geopolitikai konfliktus, hanem egy mesterségesintelligencia-fejlesztés indította el. Egy új MI-eszköz megjelenése elég volt ahhoz,...
Tovább
Pénzvilág

Rekordadósság a leggazdagabb országokban: új kockázat a globális növekedésre

Évtizedeken át elsősorban a szegényebb és alacsonyabb jövedelmű országokat sújtotta a túlzott államadósság problémája, mára azonban a globális gazdasági stabilitást fenyegető kockázat egyre inkább...
Tovább
Hírek

Önálló márka, stratégiai szövetségesekkel: Magyarország két meghatározó Pénztára szintet lépett

Balról Kiss Imre Ervin, a Gondoskodás Egészségpénztár és a Gondoskodás Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának elnöke, Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója, Dr. Fedák István, a CIG...
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Most a kínai nénikék befektetőként hajtják fel az arany- és ezüstlázat. Az ezüst az...

A globális arany- és ezüstpiac elmúlt hónapokban tapasztalt árrobbanásának egyik legfontosabb motorja nem az intézményi befektetők köre, hanem a kínai háztartások milliói. Az úgynevezett...

Forró infláció jöhet a hideg Amerikában

Pénteken érkeznek a januári amerikai inflációs adatok, a piaci konszenzus pedig mérsékelt, 0,3 százalékos havi áremelkedést vár, ami az éves inflációt 2,5 százalékra hűtené....
© 2026 | www.azuzlet.hu