Most akkor tényleg vigyázni kell a tejjel? És ha igen, miért?

Az élelmiszer-allergiák előfordulása a világ különböző régióiban jelentősen eltérő lehet, amely gyakoriságát a globális és regionális életmódbeli, genetikai, valamint környezeti tényezők alakítják. Az élelmiszer-allergiák nemcsak a fejlett országokban, hanem a fejlődő régiókban is egyre nagyobb problémát jelentenek, és az ilyen típusú allergiás reakciók száma növekvő tendenciát mutat.

A laktózintolerancia előfordulása

A laktózintoleranciával küzdőkkel a világ minden pontján találkozhatunk, azonban az ebben szenvedő emberek száma, gyakorisága földrajzi helytől függően jelentős különbségeket mutat. A WHO (World Health Organization) adatai szerint a laktózintolerancia előfordulása a világ különböző régióiban rendkívüli mértékben eltérhet, például Ázsiában és Afrikában az előfordulás több mint 70%-ra is emelkedhet, míg Európában, különösen Észak-Európában, ez az arány sokkal alacsonyabb, mindössze 5% körüli. A laktózintolerancia az enzimhiányos állapot következménye, amely miatt az egyének nem képesek megfelelően emészteni a tejcukrot (laktóz), ami puffadást, hasi fájdalmat, hasmenést és egyéb bélrendszeri tüneteket okozhat. Magyarországon a becslések szerint a lakosság 10-35%-a szenved laktózintoleranciától.

– A tejcukor-érzékenység a napi étrendünket sokkal kevésbé kell, hogy befolyásolja ma már, mint mondjuk a tejfehérje-allergia vagy akár a glutén-érzékenység. Köszönhetően annak, hogy ma már szinte az összes tejterméknek könnyen beszerezhető a laktózmentes változata is, így a legtöbb bolt polcain külön jelölt helyen megtalálhatóak a tejcukor-mentes tejek, sajtok, tejfölök – mondta Dr. Németh Csaba, élelmiszer-mérnök, címzetes egyetemi tanár.

A tejfehérje-allergia előfordulása

A tejfehérje-allergia, amely az immunrendszer túlzott reakcióját váltja ki a tejfehérjékkel szemben, különösen a gyermekek körében gyakori, és a globálisan becslések alapján a gyermekek körében az előfordulás körülbelül 6%-ra tehető. A felnőttek körében ez az arány alacsonyabb, mindössze 1-2%-os. A tünetek közé tartoznak a bélrendszeri panaszok, bőrkiütések, légzőszervi problémák és anafilaxiás reakciók is, amelyek akár életveszélyesek is lehetnek. A WHO jelentése szerint az allergiás reakciók elkerülésére az érintett személyek számára a tej és tejtermékek teljes elkerülése javasolt, mivel a tejfehérje-allergia súlyos reakciókhoz vezethet. Magyarországon a tejfehérje-allergia előfordulásának aránya a gyermekek körében a világátlaggal megegyezően 6%-ra tehető.

– A tejfehérje mentes táplálkozás már jóval több odafigyelést igényel. Azonban hála a sok-sok tejtermék alternatívának, ma már számos tej-, sajt-, tejföl-helyettesítőt lehet találni az üzletekben. Ezek többsége növényi alapú. Azonban aki kerülné a magas szénhidrát bevitelt, ma már tojásfehérjéből készült túró-, sajtkrém-, gyümölcsös joghurt-alternatívákat is találhatunk a boltokban. Tehát a helyzet sokkal kedvezőbb mint pártíz évvel ezelőtt – folytatta Dr. Németh Csaba.

Érdemes kivizsgáltatni, miért jár kellemetlen tünetekkel a tej elfogyasztása?!

Összeségében elmondható, hogy az élelmiszer-allergiák és ételérzékenységek, különösen a laktózintolerancia és a tejfehérje-allergia előfordulása globálisan és regionálisan jelentős különbségeket mutat. A különböző földrajzi helyek és életmódbeli tényezők meghatározzák ezen állapotok előfordulását és hatásait. Ha úgy érezzük, a tej emésztésével nehézségeink vannak, a pontos diagnózis felállítása érdekében a betegek számára orvosi konzultáció szükséges, mivel a két állapot tünetei hasonlóak, de eltérő mechanizmusok állnak a háttérben. Ez segíthet az étrendünk megfelelőbb kialakításában.