Most már önteniük kell a dolgozóknak és a munkaadóknak a lakhatási támogatásról

A napokban kell dönteniük a dolgozóknak és a munkaadóknak a lakhatási támogatásról, január 20. után végleg elúszhat a 2026 előtt felvett lakáshitelekhez kapcsolódó 1 millió forintos közszolgálati otthonteremtési támogatás, mivel a határidő jogvesztő.

Sok munkáltatónál most határoznak az idei juttatási csomagokról, a fiatalok lakhatási támogatása költséghatékony és népszerű megoldás lehet az Otthon Start program miatt, a fiatalok lakhatási támogatása nem kombinálható a közszolgálatban dolgozók otthonteremtési támogatásával – hívta fel a figyelmet hétfőn  közleményében az ingatlan.com hirdetési portál.

A közleményben hangsúlyozták, az év elején két olyan lakhatási támogatási forma is fókuszba kerül a munkavállalóknál és munkáltatóknál, amelyeknél a jogosultság önmagában még nem elég, időben kell dönteni és lépni.

Az egyik a közszolgálatban dolgozók otthonteremtési támogatása, a másik pedig a 35 év alattiaknak adható munkáltatói lakhatási támogatás. Mindkettő komoly pénzügyi segítséget jelenthet, mégis sok érintett csak most szembesül azzal, hogy határidőkön és munkáltatói döntéseken múlik, valóban élni tud-e a lehetőséggel.

A közszolgálati támogatásnál fontos dátum január 20. A 2026 előtt kötött lakáshitel-szerződések esetében a foglalkoztatottaknak eddig kell jelezniük az igényüket a munkáltató felé. A határidő jogvesztő, vagyis aki erről lemarad, az 2026-ra már nem tudja érvényesíteni a támogatást.

Mivel az évente adható 1 millió forint fejenként jár, ezért egy közszolgálatban dolgozó házaspár 2026-ban 2 millió forintos segítséget kaphat, ami havi bontásban körülbelül 166 ezer forintos tehercsökkenést jelent a lakáshitel törlesztésében.

A nagyságrendet mutatja, hogy az ingatlan.com csoporthoz tartozó money.hu adatai szerint 166 ezer forint a törlesztőrészlete egy 23 millió forintos, 20 éves futamidejű használt lakás megvásárlására felvehető hiteleknek.

Hozzátették, fontos részlet az is, hogy nem csak az aktív munkavégzés számít, azok is jogosultak lehetnek, akiknek fennáll a foglalkoztatotti jogviszonyuk, de tartósan távol vannak a munkától például GYES, GYED vagy fizetés nélküli szabadság miatt.

A fejenként járó 1 millió forintos támogatást önerőként is fel lehet használni egy új lakáshitelhez, ebben az esetben az igényléstől számított 180 nap áll rendelkezésre a hitelszerződés megkötésére. A lakáscélú támogatás akkor is igényelhető, ha valaki nem tulajdonosként, hanem adóstársként szerepel a hitelügyletben.

A közleményben kitértek arra, hogy ezzel párhuzamosan sok munkahelyen ezekben a napokban dől el, hogy 2026-ban megjelenik-e a juttatási csomagban a 35 év alattiak lakhatási támogatása. Ez a konstrukció havi 150 ezer forintig adómentesen adható, és nemcsak hiteltörlesztésre, hanem bérleti díj kifizetésére is felhasználható. A támogatás adminisztrációja minimális, és a bérkifizetéshez hasonlóan a havi támogatás közvetlenül a munkavállaló bankszámlájára is érkezhet.

Munkáltatói oldalról ez sok esetben költséghatékonyabb megoldás lehet, mint a bérjellegű emelés, hiszen a kézhez kapott támogatás után csak 28 százalék közterhet kell kifizetnie a munkaadóknak, szemben a bérkifizetés 70 százalékos adó- és járulékvonzatával – írták a közleményben.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a közleményben kiemelte, a fiatalok körében népszerű Otthon Start program miatt a munkáltatók most összekapcsolhatják a kellemest a hasznossal, mivel sokan most tervezik megvásárolni az első lakásukat.

A támogatás bevezetése ezért versenyelőnybe hozhatja azokat a munkáltatókat, akik lakhatási támogatást adnak a fiatal munkavállalóknak.

A két támogatási forma esetében fontos szem előtt tartani, hogy a két juttatást nem lehet egyszerre igényelni. Ha valaki jogosult lenne a közszolgálati otthonteremtési támogatásra, és a fiatalok lakhatási támogatására is, akkor választania kell, melyiket veszi igénybe. Ezért a 2026-os pénzügyi tervezésnél nemcsak a jogosultságot, hanem a ténylegesen elérhető összeget és az egyéni élethelyzetet is érdemes mérlegelni. (ingatlan.com. /MTI)

