Most már önteniük kell a dolgozóknak és a munkaadóknak a lakhatási támogatásról

A napokban kell dönteniük a dolgozóknak és a munkaadóknak a lakhatási támogatásról, január 20. után végleg elúszhat a 2026 előtt felvett lakáshitelekhez kapcsolódó 1 millió forintos közszolgálati otthonteremtési támogatás, mivel a határidő jogvesztő.

Sok munkáltatónál most határoznak az idei juttatási csomagokról, a fiatalok lakhatási támogatása költséghatékony és népszerű megoldás lehet az Otthon Start program miatt, a fiatalok lakhatási támogatása nem kombinálható a közszolgálatban dolgozók otthonteremtési támogatásával – hívta fel a figyelmet hétfőn közleményében az ingatlan.com hirdetési portál.

A közleményben hangsúlyozták, az év elején két olyan lakhatási támogatási forma is fókuszba kerül a munkavállalóknál és munkáltatóknál, amelyeknél a jogosultság önmagában még nem elég, időben kell dönteni és lépni.

Az egyik a közszolgálatban dolgozók otthonteremtési támogatása, a másik pedig a 35 év alattiaknak adható munkáltatói lakhatási támogatás. Mindkettő komoly pénzügyi segítséget jelenthet, mégis sok érintett csak most szembesül azzal, hogy határidőkön és munkáltatói döntéseken múlik, valóban élni tud-e a lehetőséggel.

A közszolgálati támogatásnál fontos dátum január 20. A 2026 előtt kötött lakáshitel-szerződések esetében a foglalkoztatottaknak eddig kell jelezniük az igényüket a munkáltató felé. A határidő jogvesztő, vagyis aki erről lemarad, az 2026-ra már nem tudja érvényesíteni a támogatást.

Mivel az évente adható 1 millió forint fejenként jár, ezért egy közszolgálatban dolgozó házaspár 2026-ban 2 millió forintos segítséget kaphat, ami havi bontásban körülbelül 166 ezer forintos tehercsökkenést jelent a lakáshitel törlesztésében.