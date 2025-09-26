Kezdőlap Autó Mostantól már működő BMW gyárunk is van
Mostantól már működő BMW gyárunk is van

Érsek M. Zoltán - AzÜzlet.hu

Megnyitották a BMW Group legújabb, leginnovatívabb gyártóüzemét Debrecenben. A látványos megnyitó ünnepség ötvözte a magyar kultúrát és a modern autógyártást. A BMW Group első autógyára, amely normál működése során teljes mértékben megújuló energiából származó villamos energiára támaszkodik. A BMW iFACTORY elvein alapuló legújabb technológiák, az első Gen6 nagyfeszültségű akkumulátor-összeszerelő üzem a gyár területén. Az új BMW iX3 október végén kerül sorozatgyártásba, mint első Neue Klasse platformra épülő jármű.

A magyar kultúrát és a modern autógyártást művészien ötvöző lenyűgöző ünnepségen Oliver Zipse, a BMW AG igazgatótanácsának elnöke ma hivatalosan megnyitotta a BMW Group debreceni gyárát. A BMW Group legújabb és leginnovatívabb gyártóüzeme egy új korszak kezdetét jelenti a vállalat életében: október végén a magyar egyetemi városban, Debrecenben sorozatgyártásba kerül az új BMW iX3, mint az első Neue Klasse platformra épülő jármű. A debreceni gyárat virtuálisan tervezték és a gyakorlatban teljes mértékben a BMW iFACTORY elveinek megfelelően valósították meg. Ez a BMW Group első olyan járműgyára, amely normál működése során teljes mértékben megújuló energiából származó villamos energiára támaszkodik.

Oliver Zipse mellett Orbán Viktor miniszterelnök és Papp László, Debrecen polgármestere, valamint Milan Nedeljković, a BMW AG igazgatótanácsának gyártásért felelős tagja, Ilka Horstmeier, az igazgatótanács emberi erőforrásokért és ingatlanokért felelős tagja és Hans-Peter Kemser, a debreceni gyár elnök-vezérigazgatója is részt vettek az ünnepélyes megnyitón.

„Globális termelési hálózatunkban új debreceni üzemünk úttörő szerepet játszik: ez az első teljesen elektromos gyárunk, amely teljes mértékben fosszilis tüzelőanyagok nélkül működik – és az első, amely a Neue Klasse számára gyárt járműveket. Ez meghatározóvá teszi debreceni gyárunkat a BMW Group jövőbeli sikerében” – mondta Oliver Zipse, a BMW AG igazgatótanácsának elnöke. „A megnyitó egyben erős jelzés is: kiterjesztjük jelenlétünket kontinensünkön, és megerősítjük elkötelezettségünket Európa, mint az ipar erős és versenyképes helyszíne iránt”

Hans-Peter Kemser, a debreceni gyár elnök-vezérigazgatója az eseményen kiemelte: „Ez nem csupán egy új BMW Group gyár – ez a fejlődés sarokköve. Elkötelezettek vagyunk a kultúra, az oktatás mellett, partnerei vagyunk a Debreceni Egyetemnek, amellyel együtt inspiráljuk azokat a tehetségeket, akik a jövőt formálják. Mindenekelőtt egy közösségről van szó, – amely mélyen beágyazódott Debrecen és Magyarország életébe.”

Milan Nedeljković a BMW AG igazgatósági tagja, Hans-Peter Kemser a BMW Group debreceni gyárának vezetője, Oliver Zipse a BMW AG igazgatóságának elnöke és Ilka Horstmeier a BMW AG igazgatósági tagja.

Az ipari bázis megerősítése és a képzés bővítése

A hivatalos megnyitó ünnepség egy, a gyár építésére való visszatekintéssel kezdődött. Magyarország egyik legnagyobb zöldmezős beruházásának elindításáról 2018-ban született döntés. A BMW Group első közép-európai telephelye Debrecent a régió autóipari térképének meghatározó pontjává tette, több ezer közvetlen munkahelyet teremtve, valamint továbbiakat a beszállítói láncban, a helyi beszállítóknál és szolgáltatóknál, amelyek az elmúlt időszakban telepedtek le a városban. Az új gyár megerősítette az ipari parkot is, és további beruházásokat ösztönzött a közlekedés és az infrastruktúra területén. Ugyanakkor a helyi egyetemmel és a Debreceni Szakképzési Központtal (DSZC) való együttműködés révén Magyarország egyik legnagyobb duális képzési központja is létrejött a debreceni gyárban.

A legjobbak legjobbjai

Ez a BMW Group első olyan gyára, amely nem egy adott referenciaüzem mintájára működik. Ehelyett hálózati gyárként ötvözi a világ különböző helyszínein bevált legjobb gyakorlatokat. Például a présüzem a Spartanburgban (USA) és Swindonban (Egyesült Királyság) használt rendszerek mintájára épült fel, amelyek know-how-ját és technológiáit Debrecen számára tovább finomították. A karosszériaüzemben előzetesen közel ezer ipari robot elhelyezését és folyamatait szimulálták digitálisan. Az alkalmazott kötési módszerek száma is jelentősen csökkent, és a további racionalizálásnak köszönhetően a Neue Klasse tervezési jellemzői már a fejlesztés korai szakaszában integrálhatók voltak.

A festőüzem kulcsszereplő a CO2e-kibocsátás legnagyobb mértékű csökkentésében

A BMW Group Gyár Debrecen esetében a festőüzem meghatározó szerepet játszik a BMW iX3 szén-dioxid-egyenérték (CO2e)-lábnyomának jelentős csökkentésében. Csak a festőüzemben a megújuló forrásokból származó villamos energia felhasználása révén az éves CO2e-kibocsátás akár 12 ezer tonnával is csökkenhet. A gyár éves energiaigényének körülbelül egynegyedét Magyarország egyik legnagyobb, 50 hektáros napelemparkja biztosítja. A többletet – például a nem munkanapokon termelt – napenergiát egy 130 MWh kapacitású, 1800 m³-es hőtároló rendszerben tárolják el.

Digitalizált összeszerelési folyamatok és intelligens „ujjakra” hasonlító struktúra

A gyártási folyamatok teljes digitalizálása tovább növeli az összeszerelés hatékonyságát – például a gyártósor mentén elhelyezett érzékelők és kamerarendszerek segítségével automatizálják a minőségbiztosítási folyamatokat. A mesterséges intelligencia értékeli az adatokat, és valós időben visszajelzést ad a gyártósoron dolgozó munkavállalóknak. Az épület „ujjakra” hasonlító struktúrája” – ami a BMW Group lipcsei gyárának tovább optimalizált változata – lehetővé teszi, hogy az alkatrészek 80%-a közvetlenül a gyártósor megfelelő szerelési pontjára kerüljön. A házon belüli logisztika teljes mértékben elektromos alapú.

A nagyfeszültségű akkumulátorok összeszerelésére a „local for local” elv alapján

A nagyfeszültségű akkumulátorokat közvetlenül a helyszínen szerelik össze, ami a „local for local” elvnek megfelelően rövid szállítási távolságokat tesz lehetővé. A debreceni lesz az első az öt gyár közül világszerte, ahol megkezdik a 6. generációs nagyfeszültségű akkumulátorok összeszerelését. A zökkenőmentes gyártósori minőség-ellenőrzés és a 100%-os végső ellenőrzés lehetővé teszi a hibamentes gyártást.

A csapatmunka kulcsfontosságú sikertényező a debreceni gyár és a BMW Group Neue Klasse bevezetéséhez, ahol a vállalat kultúrája a kollégák szakértelmének megbecsülésén alapul. Ez az izgalmas időszak a gyár csapatának is izgalmas karrierlehetőségeket kínál. A vállalat nyitott pozíciói iránt érdeklődők a Karrieroldalon jelentkezhetnek, ahol mindig megtalálhatók a legfrissebb álláslehetőségek: https://www.bmwgroup.jobs/hu/en.html. A toborzás jelenleg is aktívan zajlik, mivel hamarosan a második műszak is bevezetésre kerül.

