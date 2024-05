Müllel-Pápai Zsuzsa: a hűség a szállodaiparban is kifizetődik

Szakmai tudás, elkötelezettség, rugalmasság, kreativitás és önálló döntési képesség – ezek azok a tulajdonságok, amelyeket a legjobban értékel Müller-Pápai Zsuzsa, aki saját példája alapján, a hűséget is ide sorolhatná, hiszen a szakember 26 éve csatlakozott a hévizi NaturMed Hotel Carbonához, ahol már kilenc éve, igazgatóként irányítja a házat. Emellett hét éve stratégiai igazgatóként vezeti a sárvári Spirit Hotel Thermal Spa-t is, sikeresen menedzselve azt a drámai kihívást, amikor a Covid alatt le kellett zárni a házakat. Mindezek után a pandémiát követően rögtön kitört ukrajnai háború miatt – az energiaárrobbanás és a kiugró infláció negatív hatásait tovább erősítve – a Carbona gyakorlatilag teljesen elvesztette az akkor jelentős vendégkörének számító orosz és ukrán piacot. .

Müller-Pápai Zsuzsa, aki a szakmai pályafutásának második évétől, 26 éve erősíti a Carbona csapatát a szállodaiparban klasszikus pályaívet bejárva a szakma legalsó fokáról indulva, a recepciós, a rezervációs, a sales-es, majd a marketinges területen szerzett ismeretek után lett a Hotel Carbona Thermal SPA igazgatóhelyettese, majd 2015-től igazgatója.

„Amikor utólag visszagondolok arra, hogy a teljes karrierlépcsőt megmásztam, rájövök, mennyi mindenben segített az így szerzett tapasztalat, mindaz, ami által az összes meghatározó munkafolyamatot és az adott munkaterülethez tartozó minden szépséget és nehézséget megismerhettem. Így sokkal könnyebben tudok azonosulni az esetleges nehézségekkel és jobban tudom értékelni az eredményeket, mert tudom, hogy mi mennyit ér. És ha kell, a megoldásban is gyakran tudok segíteni a kollégáknak azért, mert vezető menedzserként már összefüggéseiben látom az egész szálloda működését”- magyarázza a szállodaigazgatónő.

Aki elsősorban előnyösnek tartja, de olykor a nehézségét is érzi annak, hogy egykori kollégái közül emelkedett vezetővé. Mert miközben előny, hogy többekkel kialakult egy bizalmi kapcsolat és pontosan tudja, hogy kitől, milyen hozzáállást, munkát várhat és mennyire terhelhető az illető, a másik oldalon olykor nem könnyű elérni, hogy az egykori kollégák olyan főnökként kezeljék, amikor kell, akinek menedzserként ma már elsősorban a szálloda érdekeit kell figyelembe vennie.

Müller-Pápai Zsuzsa ugyanakkor kifejezetten pozitívumként értékeli, hogy a turizmusban már régóta nem számít ritkaságnak a női menedzser.

„Szerintem most már fele-fele az arány, sőt talán már több női vezető is van, mint férfi. De amikor én indultam még érezhetően túlsúlyban voltak a férfiak. De hittem abban, hogy az embert úgy is a munkája, meg a hozzáállása minősíti és ezzel nekem sohasem volt problémám. Ezeket a tulajdonságokat mindig elismerték, ha az ember hozta az elvárt nívót és ehhez társult a férfiaknak tulajdonított teherbírás is – amire természetesen a női menedzserek is abszolút képesek.”

Miután 2015 óta sikeresen vezette a Hotel Carbonát, felkérést kapott a sárvári Spirit Hotel Thermal Spa stratégiai igazgatói pozíció betöltésére is.

„Azért nem ért felkészületlenül az új kihívás, mert executive marketing menedzserként korábban már vittem a két szállodát együtt és ezalatt a Spirit csapatát is mélyebben megismertem. Sikeresen irányítani egy szállodát csak egy kiváló középvezetői gárdára támaszkodva lehet, akik a távollétemben is gondoskodnak az irányok és elvek betartásáról és a vendégélmények maximalizálásáról, miközben nekem a stratégiaalkotásra is jut időm. Ugyanakkor az operatív irányításban is rendszeresen részt veszek, naprakészen ismerem a házak üzemeltetésével kapcsolatos aktuális kihívásokat.”

És amíg a Carbona négy csillag besorolású és a wellness mellett gyógyászati szolgáltatásaival vívott ki tekintélyt, a Spirit a fővároson kívüli egyik első ötcsillagos szállodaként a felsőkategóriás wellness terén szerzett presztizst magának.

„Ezt a helyzetet úgy egyszerűsítettem le, hogy a sztenderdek és a vendégélmény tekintetében is az ötcsillagos színvonal megvalósítását tartom szem előtt. Amiből a Carbona is profitál, hiszen az eltérő adottságokat figyelembe véve, mindkét házban ugyanazt az üzemeltetési filozófiát alkalmazzuk. Emellett a szinergiák kihasználása is előnyös tud lenni azáltal, , hogy ha például egy jó beszállítót találunk a beszerzéshez vagy beruházáshoz, akkor természetesen ez előnyünkre válhat mindkét hotel esetében.”

Müller-Pápai Zsuzsa a legnagyobb menedzserkihívásnak a 2020 utáni időszakot tartja. Kezdve azzal, hogy a Covid kitörése után keservesen nehéz volt elfogadni, hogy a járványhelyzet miatt átmenetileg – ami először három hónapig tartott, majd újabb hat hónapig -, mindkét házat be kell zárni.

“Az egyik legnagyobb feladat a munkatársak lehetőség szerinti megtartása és a motiválása volt, amit a heti online megbeszélésekkel igyekeztem megtartani. És miközben személyesen ingáztam a két helyszín között, furcsa volt látni, hogy a városok üresek, és az utakon alig van forgalom. Mindössze néhány emberrel tartottunk az ügyeletet, de a nyitásra készülve a Carbonában 100 szoba felújítását is elvégeztük. Az első Covid hullám után egy gyors felfutás következett, mert mindenki úgy érezte, hogy végre túl vagyunk a legnehezebb időszakon és az emberek hazai desztinációkat választottak pihenésük helyszínéül. A második Covid utáni nyitást követően viszont már megváltozott a helyzet, mert újra megnőtt az érdeklődés a külföldi nyaralások iránt. Igaz nálunk is megjelentek a külföldi utazók, de messze nem olyan számban, mint korábban.”

A piac visszaépítésnek azonban egy újabb, előre nem látható drámai fordulat, az ukrajnai háború kitörése vetett véget, amely elsősorban a Hotel Carbona vendégkörét érintette

„Nyugodtan ki merem jelenteni, hogy ez még a Covidnál is nagyobb csapást jelentett a hazai szállodaiparnak. Egyrészt azzal, hogy a háború hatására bekövetkezett brutális energia áremelés és a kiugró infláció már önmagában rendkívüli módon megemelte az üzemelési költségeket. Másrészt azzal, hogy az egyik pillanatról a másikra elmaradtak azok a legalább két hétre érkező és sokat költő orosz és ukrán vendégek, akik a szálloda vendégkörének viszonylag nagy százalékát biztosították korábban. Az ő hiányukat kell megpróbálni pótolni a belföldi vendégek mellett azokkal a szlovák, cseh, osztrák, német utazókkal, akik csak pár napra érkeznek – elemez az igazgatónő.

“Annak ellenére, hogy a Covid, majd az ukrajnai háború kirobbanása óta számos nehézséggel szembesültünk és közben az új megoldásokat keresve számos alkalommal találtuk meg az eredményesség útját, mindig igyekeztünk rugalmasak maradni és kreatív megoldásokat találni. Még akkor is ezt az utat járjuk, ha egyértelmű, hogy a korábbi eredményeket csak tízszer annyi munkával lehet pótolni” – von mérleget Müller-Pápai Zsuzsa. Aki úgy érzi, hogy a Carbona és a Spirit iránti hűsége most azért is felértékelődik, mert az ilyen kiszámíthatatlan időkben, amikor az azonnali alkalmazkodásra minden korábbinál nagyobb szükség van, igazgatóként nagy könnyebbséget jelent számára, hogy pontosan ismeri az általa vezetett két szállodát, valamint annak adottságait és lehetőségeit.

Érsek M. Zoltán

A cikk testvérlapunk, AzUtazó felületén jelent meg