Munkahelyi párkapcsolatok – Flört, románc, szerelem

„Házinyúlra nem lövünk” tartja a mondás, amit lassan érdemes lesz elfelejteni, ugyanis a nemzetközi felmérések tanúsága szerint minden ötödik emberre a munkahelyen talál rá a szerelem, és ezeknek a kapcsolatoknak közel egyharmada házassággal végződik. Századunk eddig eltelt két évtizedében – a korona vírus-járvány időszakát leszámítva – a dolgozók egyre több időt töltenek el munkahelyükön. Remélhetően hamarosan újra benépesednek a munkahelyek a világon, de a „házon kívüli” ismerkedési lehetőségekben nem lesz változás.

Párkereső oldalakra, szórakozóhelyekre, baráti társaságokra szűkültek le a korábbi idők klasszikus, szélesebb ismerkedési lehetőségei. Nem véletlen ezek után a munkahelyi párkapcsolatok, románcok számának „felpattanása”, ami azzal is jár, hogy a párok, a kollégák és nem utolsó sorban a cégek egyre többet foglalkoznak a házi flört napos és kevésbé napos oldalával, írott (mert ilyen is van!) és íratlan szabályaival.

Idő- és ismerkedési lehetőség hiány

Ha egy férfi és egy nő között jó a munkakapcsolat, és hatékonyan tudnak együtt dolgozni, felmerülhet bennük a gondolat, hogy talán a munkahelyen kívül is nagyszerű párost alkothatnának. A kölcsönös szimpátia – legyen az akár azonnali, vagy az idők során egyre fokozódó – oda vezethet, hogy a felek előbb-utóbb megosztják egymással érzéseiket. Sokszor jó alkalom lehet erre többek között egy belföldi vagy külföldi kiküldetés, vagy egy-egy olyan helyzet, amikor a két fél többször is kettesben marad például a hosszú túlórázásnak köszönhetően. A kollegiális kapcsolatok olykor szerelmi, vagy más kapcsolati vágányra terelődhetnek, hol mindenki szeme láttára, hol a legnagyobb titokban. (Érdemes megjegyezni, hogy a munkahelyi párkapcsolatok sokszor csak addig izgalmasak, amíg ki nem derülnek.) Azok, akik napi 12-14 órát dolgoznak, szinte többet vannak a munkahelyen, mint otthon. Nincs idő társaságba járni, szórakozni, ismerkedni. A többórás összezártság miatt szinte már jobban megismerik a kollégák egymást, mintha házastársak lennének. A közös munka összekovácsolja a párokat.

Mind több tudományos kutatás, felmérés, szakirodalom foglalkozik a mind gyakoribb munkahelyi párkapcsolatokkal, beleértve az egyneműek közötti kapcsolatokat is. Itt nem csak két ember közeli viszonyáról van szó, hanem annak a munkára, a munkahelyi légkörre, a bizalmas információkra, a vezetés hozzáállására és még számos más tényezőre (ezekről később még lesz szó) kiterjedő hatásairól is. Érdemes már most leszögezni, hogy a világon alapvetően két ellentétes vezetői álláspont van a munkahelyi szerelmi vagy alkalmi viszonyokkal kapcsolatban.

Tiltás vagy megengedés?

Az egyik egy autoriter megközelítés – ide tartozik a tiltás vagy akár a büntetés. A másik egy liberálisabb álláspont, amely szerint a menedzsmentnek semmiféle joga nincs beleszólni a magánéletbe, még akkor sem, ha az történetesen a munkahelyen zajlik. (Idehaza az Alaptörvény biztosítja a magánélethez fűződő jogot, mely a munkahelyen is megilleti a munkavállalókat. Ebből következően jogszerűen létesíthetnek párkapcsolatot kollégáikkal, ezt a munkáltató semmiféle belső szabályzattal nem tilthatja meg. A munkajogi törvények szerint a munkavállaló csak olyan információ közlésére kötelezhető, amely lényeges a munkaviszony szempontjából, és nem sérti a munkavállaló személyhez fűződő jogát. Ebből következően a munkáltató nem írhatja elő a létrejött párkapcsolatok bejelentésének kötelezettségét.)

Összességében nem kétséges, hogy a munkahelyi szerelem kényes téma, amely bár felpezsdítheti a cég mindennapi életét, komoly bonyodalmakat és bizalmatlanságot is szülhet. Ugyan a tiltás vagy a büntetés a legtöbb esetben nem működik, főleg nem azonos szinten lévő kollégák esetében, a főnök-beosztott kapcsolat hosszú távon szinte biztosan kedvezőtlen folyamatokat indít el a szervezeteknél.

Minden kapcsolat bonyolult, de a munkahelyi románcok egyedülálló kihívásokat jelentenek, hiszen a kapcsolat alakulására nem csak a két fél, de az összes munkatárs is egyidejűleg hat. Tudatosság, átgondolt kommunikáció és felpörgetett konfliktuskezelés; ezekből a készségekből mindenképp érdemes felkészülni, ha egy dolgozó vagy főnök szívét egy kolléga nyerte el.

Meglepő (?) statisztikák

Az amerikai Vault karrier-tanácsadó cég 2019-ben mintegy 700 irodai dolgozót kérdezett meg a munkahelyi párkapcsolatokról. A megkérdezettek 58 százalékának volt már romantikus irodai kalandja, 42 százalékuk pedig kimaradt – eddig – ebből a „műfajból”. Az 58 százalék többségének (31 százalék) véletlenszerű, rövid kapcsolata volt, 16 százalékuknak pedig folyamatos, de nem komoly a kapcsolata. Huszonegy százalékot képviselnek azok, akiknek hosszú távú és komoly a kapcsolata. A felmérésben résztvevők egytizede a munkahelyén ismerte meg a házastársát. A délutáni, esti irodai bulik, a lazítások, a több napos csapatépítések, a tanfolyamok, a prezentációk stb. nagyszerű alkalmat biztosítanak az „összejövésre”.

A Vault válaszadóinak 22 százaléka ezeken a rendezvényeken, eseményeken jött össze munkatársával, 20 százaléka pedig azért, mert egy részlegen, egy projekten dolgoztak. A megkérdezettek 8 százaléka üzleti utazás, 3 százaléka pedig a közös munkába-járási ingázás során talált rá a párjára. A válaszadók 10 százaléka a felettesével kezdett ki, a főnökök 16 százaléka pedig a beosztottjával.

Egy másik kutatás szerint minden nyolcadik, 20 és 35 év közötti nővel előfordult már, hogy egy kollégájával ágyba bújt. A megkérdezett hölgyek 93 százaléka úgy vélekedik, hogy a munkahelyi szerelem egyáltalán nem tabu. Az erotika és a munka a lehető legjobban illenek egymáshoz. A jelek szerint tehát a munkahelyi egymásra találási tendencia erősödik: egyre többen találnak vonzódásra, szerelemre munkahelyükön. A modern vezetők ki tudják használni a szerelmesekben rejlő pozitív energiákat, ugyanakkor a pároknak pedig arra kell vigyázniuk, hogy a munkahelyi szerelem, illetve flört ne veszélyeztesse karrierjüket.

Hatékonyság, motiváció

A munkahelyi párkapcsolatok kutatói már az 1980-as években rámutattak: sokkal hatékonyabban működik a csapatmunka, ha a tagok között jelen van egyfajta vonzódás. Annak érdekében, hogy ezt a pozitív, sok esetben szexuális töltetű feszültséget megteremtsék, érdemes lehet nemek szempontjából is „kevert” munkahelyi- és projekt csapatokat létrehozni. A vonzódás következtében a munkatársak ugyanis jobban akarnak majd bizonyítani, ez pedig növeli a hatékonyságukat. Akadnak szakemberek, akik úgy vélik, ha feloldják a kapcsolatok tiltását, a munkahelyi működés emberibb, izgalmasabb, a munkavégzés pedig „szenvedélyesebb” lehet.

Sokan vannak olyanok is, akik úgy vélik, hogy a munkahelyi kapcsolatok negatívan hatnak a hatékonyságra, véleményük szerint kiemelten igaz ez a friss románcok esetében. A kapcsolat első évében ugyanis gyakori, hogy a feladatok helyett inkább egymásra figyelnek a kollégák, az idő előrehaladtával ez a jelenség azonban stabilizálódik, majd visszaáll az eredeti állapotába. Mindez a motivációra is igaz. Nem kétséges, ha egy páros ugyanazon a munkahelyen dolgozik, az igényel némi plusz odafigyelést a harmonikus kapcsolat fenntartásához. A féltékenységet és a pletykákat sem könnyű kezelni, amelyek fokozottan érintik az embert, ha kedvesével egy munkahelyre megy be reggel. Különösen akkor van gond, ha zűrös szakítás lesz a kapcsolatból, legrosszabb esetben egyik fél szexuális zaklatással is vádolhatja a másikat, ami alaposan „alátehet” a karrierjének.

Nem kérdés tehát, hogy a munkahelyi párkapcsolatok száma egyre dinamikusabban bővül, kérdés viszont, milyen hatással van a munkahelyi szerelem, az alkalmi kapcsolat a szervezetekre? Ugyancsak fontos kérdés, hogyan változik a hatékonyság és a motiváció a páros kapcsolatok hatására egy cégen belül? Az sem mellékes, hogy miben más egy kolléga-kolléga és egy beosztott-felettes páros „működése”? Milyen szabályokat érdemes, szükséges betartani? Ezek a kérdések nem csak a párokat, hanem a szervezeteket, kiváltképpen a felső vezetést és a HR részleget is mind inkább foglalkoztatják.

Mire figyeljenek a párok?

Az azonos szinten dolgozó (nem alkalmi jellegű) kolléga-párok esetében ideális, ha eltérő felelősségű munkakörben tevékenykednek, ha nem ugyanazon a részlegen, légtérben dolgoznak, hanem van saját életterük. De ha mégis össze vannak zárva a szervezetben és az irodában, akkor tanácsos ügyelniük többek között arra, hogy munkahelyen és munkaidőben:

tisztázzák a határokat és a közös szabályokat

ne titkolózzanak a kollégák előtt

csak szakmai vitákat folytassanak

az enyelgésre ne a munkahelyet használják

őrizzék meg és hangoztassák saját, egyéni véleményüket

a féltékenységi és veszekedési jelenetekre (ha egyáltalán) a munkahelyen kívül és munkaidő után kerüljön sor

igyekezzenek fenntartani a munka-magánélet egyensúlyt

ne használják a kapcsolatot arra, hogy a többi munkatárs ellen összefogjanak

a munkahelyi gondjaikat, problémáikat egymás között házon kívül beszéljék meg

a munkahelyen egymást kollégának tekintsék

ha arra kerül a sor, a párok igyekezzenek barátként elválni

Jobb, ha a főnök tud róla

A sort még hosszan lehet folytatni, de külön érdemes hangsúlyozni, hogy a felettest általában ajánlott tájékoztatni a kialakult kapcsolatról. Vannak ugyanis esetek, amikor magunkat védjük azzal, ha nem a főnök jön rá a kialakuló vagy kialakult románcra. Érdemes tehát elkerülni a támadási felületet, a rossz nyelveket és négyszemközt röviden, tömören tájékoztatni a főnököt.

Mivel egyszer úgy is kiderül, ezért jobb, ha első kézből kapja meg az információt a főnök, nem pedig mástól kell megtudnia. Sokkal tisztességesebb, és ő is biztosan értékelni fogja, hogy nyílt lapokkal játszanak előtte. Cége válogatja, hogy van-e egyfajta íratlan szabály, etikai kódex vagy „házirend”, ami szerint szükséges ezt az információt megosztani a felettes vezetővel. Érdemes azonban megjegyezni: lehet, hogy a főnök elvárja, hogy elmondjuk, azonban nem kötelezhet rá, mert erre nincs ilyen jogszabály.

Párkapcsolati előnyök a szervezetek számára

Milyen előnyökkel járhatnak a szervezet, a vállalat számára az ottani párkapcsolatok? Néhány közülük, nem fontossági sorrendben:

hatékonyabb, koncentráltabb munkavégzés

jobb munkateljesítmény

a kölcsönös vonzalom, a szerelem új energiákat és kreativitást „szabadít” fel, s ez jó hatással lehet a munkatársakra is

hatékonyabb stressz-kezelés

több pozitív munka-tapasztalat

nagyobb elkötelezettség a munka-tevékenység iránt

nagyobb elégedettség, elkötelezettség a munkakör iránt

Játék a tűzzel

Az élet és a szakirodalom szinte egyhangúan azt bizonyítják, hogy a főnök-beosztotti alkalmi, de főleg tartós érzelmi kapcsolat játék a tűzzel. Az ilyen, úgynevezett hierarchikus munkahelyi viszonyok igencsak problémásak, mivel hatalmi különbségek vannak a partnerek között. Nem szükségszerű, de ez a helyzet gyakran ellenségeskedésbe, vagy éppen az egyenlőtlen helyzet kihasználásába torkollhat. Ha a főnöknek már nincs a kapcsolathoz kedve, akkor – ha úgy alakul a helyzet – akár a munkának is búcsút inthet a beosztott. Az ilyen típusú kapcsolatok nemcsak a benne élő felekre, de a teljes cég hangulatára is hatnak: kivételezés gyanúja, féltékenység, irigység, negatív pletyka, korrupciós gyanú – hogy csak néhányat említsünk a felettes-beosztotti kapcsolat szervezetre gyakorolt kedvezőtlen hatásairól.

Ha egy felettesi-beosztotti érzelmi viszony szakítással, haraggal végződik, jobb, ha az egyik fél munkahelyet változtat. Az esetek döntő többségében nem a főnök távozik a cégtől. Ámor nyilai kiszámíthatatlanok, s ha mégis kialakul egy felettes-beosztotti nem alkalmi kaland, a hosszú együttlét érdekében érdemes megfogadni egy pszichológus alábbi tanácsait:

Ne legyünk arrogánsak! Ezzel egészen biztosan még a legkedvesebb kollégát is felhergeljük magunk ellen A kedvesünktől hallott bizalmas információkat kezeljük bizalmasan Lehetőleg korán fedjük fel kártyáinkat. Ezzel figyelmeztethetjük a kollégákat, hogy ne előttünk panaszkodjanak a főnökre Ne kétszínűsködjünk és ne engedjük kikérdezni magunkat – egyik oldalról sem Ne bólogassunk kedvesünk minden szavára, elképzelésére Álljunk ellen a „helyzetből” fakadó esetleges anyagi és előléptetési kivételezésnek

Hazai vélemények

Magyarországon is folynak felmérések, kutatások a munkahelyi párkapcsolatokról, azok megítéléséről. Érdemes megismeri ezek közül néhány megállapítást. A Randstad Workmonitor egy korábbi, 32 országra kiterjedő felmérésében a 4050 magyar válaszadó 39 százaléka tapasztalta már, hogy a munkahelyén párkapcsolatok alakultak ki. A nemzetközi átlag 57 százalék, vagyis a hazai munkavállalók egy része vélhetően titkolja viszonyát a kollégájával.

A megkérdezettek 40 százaléka áthelyezné a pár egyik tagját a cég másik részlegébe, 88 százaléka pedig feleslegesnek tartaná, hogy valamelyikük kilépjen a cég kötelékéből. A „randizók” között 13 százaléknál egy munkahelyen kívüli találkozásból alakult ki a kapcsolat, 11 százalék az ebédszünetben melegedett össze, 10 százalék pedig a túlórázás közben. A nők 35 százaléka randizott már közvetlen vagy a hierarchiában feljebb lévő főnökkel, a férfiaknak pedig 23 százaléka.

Etikai kódex, cégszabályok, szexuális zaklatás

A szervezetek és a cégek a világon nem egyformán viszonyulnak a munkahelyi párkapcsolatokhoz. Szinte minden szervezet rendelkezik etikai vagy magatartási kódex-szel, ezeket a kérdéseket ott említik meg, illetve szabályozzák. Az európai országok többségében a munkahelyi flörtök, szerelmek nem tiltottak, ha nem sértik a munkaadók érdekeit. Ilyen lehet például bizalmas dokumentumok hazavitele, nyilvános megvitatása. (Sehol a világon nem megengedett, hogy egy cég munkatársa beszámoljon a konkurenciánál dolgozó kedvesének saját munkanapjáról, tárgyalásairól, a vállalatnál folyó kutatásokról, fejlesztésekről stb., esetleg bizalmas dokumentumokat mutasson meg neki.)

Az USA-ban az európainál jóval szigorúbbak az előírások ezen a területen. Az amerikai cégek mintegy fele szabályzatban rögzíti a munkavállalók randevúira vonatkozó előírásokat. Vannak cégek, ahol tiltják a munkahelyi párkapcsolatot. Elsősorban azt, ahol főnök-beosztotti viszony van a felek között, mivel így fennáll annak az esélye és veszélye, hogy elfogult döntések születhetnek. (Magyarországon van olyan nagyvállalat, amelynek etikai kódexe kifejezetten tiltja, hogy szexuális megjegyzéseket tegyenek vagy pornográf anyagokat mutassanak egymásnak a munkavállalók. Köztisztviselők esetében pedig egyáltalán nem lehet hozzátartozói kapcsolat főnök és közvetlen beosztott között, és az élettárs is hozzátartozó.)

Sok nagyobb amerikai cég szerződésben is rögzíti a munkahelyi párkapcsolatokra vonatkozó előírásait és a munkavállaló aláírásával járul hozzá – hogy a vállalat szabályainak megfelelően – nem viszi be a magánéletét a munkahelyére, vagy felmond, ha intim viszonyt ápolna egy kollégával. A nagy cégeknél tehát szigorúan veszik a munkavállalók közti érzelmi kötődést. A legtöbb helyen ennek ugyan nincsen írásos nyoma, de informálisan mindenki tudtára adják.

A McDonald’s etikai kódexe tiltja az amerikai munkatársak közötti privát kapcsolatot, leírja, hogy azoknak a dolgozóknak, akik közvetlen vagy közvetett jelentési kötelezettségi kapcsolatban állnak egymással, tilos randevúzni és/vagy szexuális kapcsolatot létesíteni ugyancsak egymással.

Ennek az USA-ban viszonylag gyakori előírásnak az elsődleges célja nem a szerelmi kapcsolatok ellehetetlenítése, hanem a szexuális zaklatás megelőzése. A vállalatoknál ugyanis attól tartanak, hogy a kapcsolat megromlása után az átlagosnál nagyobb valószínűséggel fordulhat elő zaklatás. A szexuális zaklatás témája az utóbbi 10 évben igencsak előtérbe került a világon, amelyben nagy szerepet játszik a „me too” mozgalom is. (A zaklatásról és a mozgalomról majd egy későbbi írásban lesz szó.)

Home office-on innen és túl

Pszichológusok szerint a tömeges munkavégzés home office-ban egyrészről erősíti a családon belüli kapcsolatokat, másrészről pedig a kényszerű bezártság szét is rombolja a munkahelyi párkapcsolatok egy részét. Talán nem tűnik merésznek az a megállapítás, hogy – figyelemmel az eddigi tendenciákra – a járvány elmúltával várhatóan majd újra fellángolnak a munkahelyi páros érzelmek.

Dr. Gonda György, CMC

vezetési tanácsadó

Certified Management Consultant