Múzeumi prizma – Színes programmal várták az autistákat

 A Tatabányai Múzeum 2025-ben is sikeresen pályázott Tatabánya Megyei Jogú Város Környezeti nevelés pályázatának kiírásán. A projekt keretében PRIZMA címmel autistabarát program és a hozzá kapcsolódó intézményi feltételek létrehozását tűzték ki célul. A novemberben lezajlott foglalkozásokon olyan családok vehettek részt, akik autista gyermeket nevelnek.

A Tatabányai Múzeum belső falfelületén 2025 ősze óta olvasható az idézet, amely a Múzeumok Nemzetközi Tanácsa (ICOM) új definíciója a 21. századi múzeumról. A szervezet megállapítja, hogy „a múzeum a társadalom szolgálatában álló nem profitorientált, állandó intézmény, amely kutatja, gyűjti, megőrzi, értelmezi és kiállítja a tárgyi és szellemi örökséget. A múzeum a nyilvánosság számára nyitott, hozzáférhető és befogadó, elősegíti a sokszínűséget és a fenntarthatóságot. Etikusan, szakszerűen és a közösségek részvételével működik és kommunikál, változatos tapasztalatot nyújtva az oktatás, a szórakozás, a reflektív gondolkodás és a tudásmegosztás terén.” (Forrás: icomhungary.hu) Ehhez szorosan kapcsolódik a Tatabányai Múzeum küldetésnyilatkozata, miszerint „az egész életen át tartó tanulás stratégiája jegyében az intézmény fontos szerepet tölt be a tudás alapú társadalom létrehozásában, s hozzájárul ahhoz, hogy mindenki egyenlő mértékben részesüljön a tudástársadalom társadalmi, gazdasági előnyeiből. A múzeum programjai, kiállításai, tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít a fogyatékkal élő vagy egyéb okból hátrányos helyzetű látogatókra. (…) A múzeum mindenki számára aktív részvételt és komplex ismeretszerzést kínál.” Ennek jegyében városunk múzeuma rendszeresen lehetőséget biztosít a mozgáskorlátozottaknak az érzékenyítő foglalkozások általi bemutatkozásra, valamint a környezettudatos nevelés érdekében számos projektet indított óvodások, iskolások és nyugdíjasok számára.

A PRIZMA – Környezeti nevelés a múzeumban autistabarát szemlélettel címet viselő kezdeményezés fókuszában autista gyermekek állnak, őket különféle aktivitásokkal vonják be a közös gondolkodásba, élményszerzésbe. A múzeum informális módon korábban is együttműködött a Léleksegítő Alapítvány Kék Madár Szülőklubjával, „amely zárt és nyílt közösségi oldalak működtetése mellett ma már érzékenyítő programokkal, rendszeres fórumokkal, ismeretátadó workshopokkal és megannyi eseménnyel hívja fel a figyelmet az autizmussal élőkre és családjaikra.” (Forrás: kekmadarszuloklub.hu) Az alapítvány speciális szakembereinek segítségével és javaslataival dolgozta ki tehát a múzeum azokat az aktivitásokat, melyek autistabarát szemlélettel igyekeznek betölteni edukációs küldetésüket. A program során a szervezők kiemelt figyelmet fordítottak a vizuális gondolkodásra és a résztvevők komfortérzetének biztosítására.

Városunkban nem példa nélküli az ilyen jellegű kezdeményezés. A korábbi években a József Attila Könyvtár elindult az autizmusbarát-működés útján, s tereiben vizuális segítségeket helyezett el. A szakemberek visszajelzései alapján azonban a Tatabányai Múzeum autistabarát aktivitásai mindenképpen egyedülállóak, egyfajta pionír szerepet is betöltenek.

A részt vevő családok visszajelzései alapján a program elérte a célját, a gyermekek számára az élményszerű tanulás színterévé vált a múzeum. Az intézmény ezúton is szeretné megköszönni a Léleksegítő Alapítvány szakembereinek az előkészítésben, illetve a Tatabányai Múzeum Baráti Körének a lebonyolításban nyújtott segítségét.

