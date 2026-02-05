Hirdetés
Kezdőlap Kül-hon Nacsa Lőrinc: idén ezer magyar fiatal táborozhat Magyarországon a nagyvilágból
Kül-hon
No menu items!

Nacsa Lőrinc: idén ezer magyar fiatal táborozhat Magyarországon a nagyvilágból

AzÜzlet.hu

fotó: rakoczihotel.hu

A Diaszpóra Program idén ezer, tíz és huszonöt év közötti, a nagyvilágban élő magyar vagy magyar gyökerű fiatalnak teremt lehetőséget magyarországi táborozásra, arra, hogy megerősítse kapcsolatát a magyar nyelvvel, kultúrával és közösséggel – közölte a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára csütörtökön a sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban tartott sajtótájékoztatón – számolt be az MTI.

Nacsa Lőrinc emlékeztetett, a program tíz éve indult, célja hogy a diaszpórában élő fiatalokat, akiknek jelentős része még soha nem járt az anyaországban, eljuttassa ide, és közösségben, egy értékes program keretében egy hetet eltöltsenek. Sok esetben olyan fiatalokról van szó, akik akár több ezer kilométerre élnek Magyarországtól.

Nacsa Lőrinc azt mondta, a táboroztatás során megismertetik velük a Kárpát-medencei magyar történelmet, kultúrát, a meghatározó hagyományainkat és az épített örökséget, valamint elősegítik, hogy a diaszpórában élő magyar fiatalok közösségi kapcsolatokat alakítsanak ki a Kárpát-medencében élő magyar fiatalokkal.

Az államtitkár jelezte, az érintettek anyanyelvtudását is fejlesztik szakemberek bevonásával, mert a szülőföldön való boldogulás és a magyar identitás megőrzésének egyik kulcsmomentuma az anyanyelv megőrzése.

Nyilvánvalóan segítjük a diaszpóra és az anyaország kapcsolatát is, hiszen ez a program évről évre megerősíti Magyarország és azon diaszpóraszervezetek kapcsolatát, ahonnan a fiatalok érkeznek – emelte ki. Nacsa Lőrinc hozzátette, reményük és tapasztalatuk az, hogy a programból visszaérkező fiatalok aktívabbak lesznek a saját közösségeikben is.

Fontos, hogy olyan közösségi élményben legyen része az ide érkezőknek, ami megerősíti őket magyarságukban. Ez mindenki számára támogatható és fontos, hogy a nemzetpolitikai eredményeket ne hagyjuk veszni – mondta.

“A 2026-os áprilisi országgyűlési választásokon a nemzetpolitika is kockán forog” – jelentette ki. Szerinte a nemzetpolitikának továbbra is azon kell dolgoznia, hogy magyart a magyarral összekapcsoljon, nem pedig hogy szétválasszon és egymásnak ugrasszon. “Sajnos erre is vannak jelek” – mondta az államtitkár.

Nacsa Lőrinc elmondta, 2016-ban még száz csak gyermeket láttak vendégül a programban. Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke beszédében hangsúlyozta, 2016 óta fiatalok ezrei érkezhettek Magyarországra a világ legkülönbözőbb pontjairól. A Diszapóra Programban csak az elmúlt évben mintegy 700 fiatal fordult meg Sátoraljaújhelyen, akik 33 országból érkeztek. “Ez is mutatja, hogy mi magyarok egy világnemzet vagyunk” – mondta.

Kiemelte, a programba csütörtöktől lehet jelentkezni egészen március 23-áig a Kárpát-medencén kívüli országokban élő 10 és 25 év közötti magyar fiataloknak. Nekik egy ajánlólevelet is csatolni kell a jelentkezéshez, amivel igazolni tudják azt, hogy egy magyar diaszpóraközösségben aktív szerepet töltenek be. Ez lehet cserkészcsapat, vasárnapi iskola vagy magyar egyházi közösség.

Csáky Csongor jelezte, az első alkalom a csíksomlyói búcsú lesz, de nyáron további tematikus táborokkal várják a fiatalokat, többségében Sátoraljaújhelyben. Budapesten is töltenek el időt a táborozók, és cél, hogy egy további külhoni helyszínre is ellátogassanak. Rámutatott, a szülőknek fontos, hogy olyan országba érkeznek a gyermekeik, ahol biztonságban lesznek. A Diaszpóra Programba a Rákóczi Szövetség honlapján lehet jelentkezni.

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Hírek

Március végén Erdély a Skanzenba költözik

A Taste of Transylvania fesztivált 2022 óta minden évben nagy sikerrel rendezik meg a borospataki skanzen festői lankái között. A háromnapos gasztrokultúrális fesztivál az idei év legnagyobb hazai Erdély tematikájú rendezvényének ígérkezik.
Tovább
Hírek

Indul a 2026-os Kincses Kultúróvoda program – KIM: 65 millió forint pályázati keretösszeg

Az elmúlt 15 évben 650 milliárd forintnyi kulturális fejlesztés valósult meg, és a kormány csak a kultúra területén további 850 milliárd forintnyi fejlesztést tervez.
Tovább
Közlekedés

Március végétől naponta üzemel a Brassó-Budapest repülőjárat

A dél-erdélyi repülőtér hétfőn közölte, hogy január 28-ától Rómába is indít járatot heti három felszállással.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Nacsa Lőrinc: idén ezer magyar fiatal táborozhat Magyarországon a nagyvilágból

Kül-hon
Az érintettek anyanyelvtudását is fejlesztik szakemberek bevonásával, mert a szülőföldön való boldogulás és a magyar identitás megőrzésének egyik kulcsmomentuma az anyanyelv megőrzése.
Tovább

Decemberben a kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakit 3,5, az előző havit 0,2 százalékkal haladta meg

Élelmiszeripar
A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 4,3 százalékkal bővült.
Tovább

A vártnál erőteljesebben nőtt az Alphabet negyedéves nyeresége és bevétele

Gazdaság
A bevétel 18 százalékkal, 113,83 milliárd dollárra nőtt 96,47 milliárd dollárról.
Tovább

NGM: Decemberben 3,5 százalékkal bővült a kiskereskedelmi forgalom

Gazdaság
A fogyasztás tavaly mintegy 5 százalékkal bővült, ami közel 2 százalékponttal húzta fel a GDP-t, ezáltal ellensúlyozva a gyenge külső keresletet
Tovább
Hirdetés

Hírek

Gazdaság

NGM: Decemberben 3,5 százalékkal bővült a kiskereskedelmi forgalom

A fogyasztás tavaly mintegy 5 százalékkal bővült, ami közel 2 százalékponttal húzta fel a GDP-t, ezáltal ellensúlyozva a gyenge külső keresletet
Tovább
Bank

Nem módosította alapkamatát a Bank of England

A kilenctagú monetáris tanács minimális többséggel döntött: öten szavaztak a kamattartásra, négy tanácstag 0,25 százalékpontos kamatcsökkentésre voksolt.
Tovább
Bank

Az EKB változatlanul hagyta az irányadó kamatlábakat

az APP- és a PEPP-portfolió egyenletes, kiszámítható ütemben csökken, ahogy az eurórendszer a lejáró értékpapírokból származó tőketörlesztéseket már nem fekteti be újra.
Tovább
Cégvilág

Tőkeemeléssel erősít a SPAR Magyarországon

A SPAR osztrák tulajdonosa 30 milliárd forintos tőkeemeléssel stabilizálja...
Tovább
Gazdaság

Lendületben a kriptokártyás fizetések világszerte: 525%-al nőtt a kriptokártyás költés egy év alatt

A kriptotárcák mindennapi pénzügyi alkalmazásokká válnak – derül ki a Bitget Wallet jelentéséből
Tovább
Hírek

Megérkezett a világ első virális AI asszisztense – és a dolgok furcsává váltak

Illusztráció:openclaw.ai Azt hittük, az AI ügynökök az emberi munkát segítik....
Tovább
Hírek

Idén is van országos német tömegközlekedési bérlet Deutschlandticket – 63 euroért

Fotó: tiket-plus.app A német ttömegközlekedés népszerű országos bérlete a Deutschlandticket,...
Tovább
Gazdaság

6 ezerrel csökkent a regisztrált álláskeresők száma – új program segíti a munkát keresők elhelyezkedését

A hazai kkv-k február 1-je óta már pályázhatnak a "KKV kapacitásbővítő támogatás 3.0" programra, mellyel közel 2,5 millió forintos támogatásban részesülhetnek minden új munkavállaló felvétele esetén.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Pénzvilág

Rekordadósság a leggazdagabb országokban: új kockázat a globális növekedésre

Évtizedeken át elsősorban a szegényebb és alacsonyabb jövedelmű országokat sújtotta a túlzott államadósság problémája, mára azonban a globális gazdasági stabilitást fenyegető kockázat egyre inkább...
Tovább
Hírek

Önálló márka, stratégiai szövetségesekkel: Magyarország két meghatározó Pénztára szintet lépett

Balról Kiss Imre Ervin, a Gondoskodás Egészségpénztár és a Gondoskodás Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának elnöke, Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója, Dr. Fedák István, a CIG...
Tovább
Hírek

EBRD: a részvényesek csaknem teljesen lejegyezték a tőkeemelést

Ez az EBRD harmadik részvényesi tőkeemelése a pénzintézet három és fél évtizedes történetében. Az EBRD 77 ország, valamint az Európai Unió és a EIB tulajdona.
Tovább
Pénzvilág

Készpénzmentes üzletek: lehetőség vagy vállalati kockázat?

A kereskedelemben egyre erősebben jelenik meg a készpénzmentes működés felé való elmozdulás, amelyet egyszerre mozgatnak technológiai újítások, vásárlói igények és vezetői döntések. A CMO...
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Nacsa Lőrinc: idén ezer magyar fiatal táborozhat Magyarországon a nagyvilágból

Az érintettek anyanyelvtudását is fejlesztik szakemberek bevonásával, mert a szülőföldön való boldogulás és a magyar identitás megőrzésének egyik kulcsmomentuma az anyanyelv megőrzése.

Decemberben a kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakit 3,5, az előző havit 0,2...

A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 4,3 százalékkal bővült.
© 2026 | www.azuzlet.hu