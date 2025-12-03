Kezdőlap Hírek Nacsa Lőrinc: tízéves a szórványmagyarságot segítő Petőfi Sándor Program
Nacsa Lőrinc: tízéves a szórványmagyarságot segítő Petőfi Sándor Program

Tízéves a szórványmagyarságot segítő Petőfi Sándor Program – közölte a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szerdán Facebook-oldalán.

Nacsa Lőrinc a közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta, hogy a nemzetpolitikai államtitkárság szórványmagyarságot támogató programját 2015-ben indították azzal a céllal, hogy segítsék a “magyarság végvárait”, a szórványban élő magyar közösségeket.

Azokat a honfitársainkat, akik a legtöbb kihívással szembenézve idegen nyelvű környezetben, a többségi nemzet tengerében élnek, és küzdenek azért nap mint nap, hogy a magyar nyelv és identitás megmaradjon, hisz jól tudjuk, ha a szórványmagyarság meggyengül vagy elvész, utána a tömbmagyarság következik” – fogalmazott az államtitkár.

Az elmúlt évek során a Petőfi Sándor Program, valamint a Kőrösi Csoma Sándor Program keretében több mint 1000 ösztöndíjas segítette a diaszpórában és szórványban élő magyar közösségeket.

A Petőfi Sándor Program keretében 377 ösztöndíjas teljesített szolgálatot, 10 országban, 158 partnerszervezetet segítve – mondta, hozzátéve, hogy jelenleg 5 ország 44 településén dolgoznak az ösztöndíjasaik a programban.

Visszatekintve az elmúlt 10 évre elmondható, hogy a Petőfi-programnak köszönhetően felpezsdült a magyar élet a Kárpát-medence szórványvidékein – közölte Nacsa Lőrinc.

Új néptáncegyüttesek és néptánckörök alakultak, magyar tanfolyamok indultak, értékes oktatási segédanyagok és kiadványok születtek, és rengeteg olyan kezdeményezés látott napvilágot, amely hosszú távon hozzájárul a magyarság megmaradásához a szórványban. “A munkát folytatjuk, minden magyar számíthat ránk” – mondta a politikus.

Egészség-ügy

Múzeumi prizma – Színes programmal várták az autistákat

A novemberben lezajlott foglalkozásokon olyan családok vehettek részt, akik autista gyermeket nevelnek.
Tovább
Autó

JóAutók.hu: novemberben is az erős forint pörgette a használtautó-importot

A jelenlegi folyamatokra alapozva a JóAutók.hu arra számít, hogy a tavalyi 111 ezer helyett idén mintegy 128 ezer használt személyautót importálnak majd az országba.
Tovább
Gazdaság

A cégek szabadon használhatják fel az adómegtakarítást

A cégek visszajelzése alapján az adók mellett az adminisztratív terheket is enyhítették, így az egyéni vállalkozóknak a bevallásokat nem havonta, hanem negyedévenként kell majd beadni, míg a társasági adóelőleg befizetés értékhatárát 5 millióról 20 millió forintra emelték.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

