Nagy átalakítás a Hunguestnél: portfoliótisztítás plusz fejlesztés Bükfürdőn eladás Ausztriában

Érsek M. Zoltán - AzÜzlet.hu

Az OPUS GLOBAL-hoz tartozó Hunguest Hotels tovább erősíti pozícióját a vidéki wellness- és konferenciaturizmusban: a szállodalánc 8000 négyzetméternyi fejlesztési területet vásárol Bükfürdőn, amely kiváló lehetőséget biztosít a Hunguest Bük fejlesztésére mind konferenciaszolgáltatások, mind a szálloda saját wellnesskapacitásának bővítése kapcsán. A vállalat egyúttal befejezi 2021-ben megkezdett portfóliótisztítási stratégiájának végrehajtását és értékesíti két ausztriai, szezonálisan működő, fürdőkapcsolattal nem rendelkező hegyvidéki szállodáját Heiligenblut am Großglocknerben. A hoteleket a szomszédos országban szállodákkal rendelkező Hilaris Hotels vásárolja meg.

 

A cég közleménye szerint a remek növekedési potenciállal bíró lokáció megvásárlása Bükfürdőn és az ausztriai ingatlanok eladása jól illeszkedik a Hunguest Hotels 2021-ben megkezdett portfóliótisztítási stratégiájába. A szállodalánc 2022-ben a Hotel Eger & Park megvásárlásával, 2023-ban ceglédi Hotel Aquarell, míg idén a tarcali Andrássy Kúria & Spa és a kőszegi Hotel Benedict üzemeltetési jogának elnyerésével erősítette pozícióját a magyar piacon, további akvizíciók pedig jelenleg előkészítési fázisban vannak.

A Hunguest Hotels stratégiai célja, hogy a szállodalánc erőforrásait a legnagyobb növekedési potenciállal rendelkező, wellness- vagy fürdőkapcsolatos, illetve konferenciaszolgáltatásokkal bíró szállodák megvásárlására, fejlesztésére, valamint a vendégélmény további emelésére összpontosítsa.

A bükfürdői fejlesztési terület megvásárlása és a portfólióba nem illeszkedő ausztriai szállodák eladása egyaránt azt szolgálja, hogy erőforrásainkat a legnagyobb vendégélményt és növekedési potenciált kínáló helyszínekre koncentráljuk. A Hunguest Bük fejlesztése kiváló lehetőséget ad arra, hogy a nyugat-magyarországi wellness- és konferenciapiacon is tovább erősítsük pozíciónkat.” – mondta el dr. Détári-Szabó Ádám, a Hunguest Hotels vezérigazgatója.

A Hunguest Hotels jelenleg 20 szállodát és közel 3500 szobát üzemeltet Magyarországon, a fejlesztési terület megvásárlása és az eladások révén tovább erősíti pozícióját a vidéki wellness- és konferenciaturizmus piacán. A Hunguest Hotels 2020 és 2024 között összesen 2000 szobát érintő, nagyszabású fejlesztési programot hajtott végre, mely Magyarország történetének legnagyobb szállodafelújítási projektjeként írta be magát hazánk turizmusának történetébe.

 

 

Heiligenblutban terjeszkedik tovább a Hilaris Hotels

Mostantól hét szállodával várja az aktív pihenés szerelmeseit Ausztriában a Hilaris Hotels Két újabb ausztriai szállodával bővül a Hilaris Hotels portfóliója: az eddig a Hunguest...
Ezért fékezett be a magyar export

Az előző negyedévben a nagyvállalatok 3,2 százalékos exportárbevétel-növekedésre számítottak, most átlagosan 0,1 százalékos csökkenést várnak
Hasít a mesterséges intelligencia: 30 ezer embert kivág az Amazon

Az Amazon újgenerációs eszközének bemutatója Fotó: aboutamazon.com A világ vezető online kiskereskedelmi cége az Amazon már ezen a héten megkezdi költségcsökkentési programját, miközben továbbra is...
Cégvilág
Menedzser-Kihívások
Cégvilág
Agrár
