Nagy az érdeklődés a lakáscélú megtakarítások iránt

A kép illusztráció. Forrás: Bigstock

Élénk az érdeklődés, egyre többen választják megtakarításra a lakástakarékot az MTI-nek nyilatkozó pénzintézetek közlése szerint.

Az OTP Lakástakarékpénztár Prémium termékcsaládjának 2023. márciusi indulása óta már több mint 50 ezer lakáscélú megtakarítási szerződést kötöttek.

A pénzintézet közlése szerint a megtakarítások felhasználásában a legnépszerűbb továbbra is a felújítás, amelyet az adásvétel, illetve a hitelkiváltás (elő-végtörlesztés), majd az építés/bővítés követ. A kifizetések 40 százalékát fordítják nagyjából felújításra, az adásvétel és a hitelkiváltás 30 illetve 25 százalékot képviselnek, míg a kifizetések fennmaradó 5 százalékát fordítják építkezésre, bővítésre az ügyfelek.

Az Erste Lakástakarék 2024-ben 211 milliárd forint értékben kötött új szerződéseket, csaknem annyit, mint az eddigi rekord évnek számító 2018-ban elért volumen (219 milliárd forint). A pénzintézet piaci részesedése – becslése szerint – 20 százalék körüli, majdnem a duplája annak, mint a korábbi, állami támogatásos időszakban volt – írták.

Az Erste Lakástakarék ügyfeleinek mintegy fele meglévő lakóingatlana felújítására fordítja lakástakarékpénztári megtakarítását, harmaduk lakásvásárlásra, hatoduk meglévő lakáshitele törlesztésére költ, az ügyfelek kis része pedig építkezik – közölték az MTI-vel.

Az MBH Csoport tagjaként működő Fundamenta arról számolt be, hogy jelenleg több mint 561 ezer lakás-előtakarékossági szerződést kezelnek, a betétállomány volumene 547 milliárd forint, a hitelállomány 516 milliárd forint. Az ügyfelek az elmúlt két évben lakáscélú megtakarításaik felét (50-55 százalék) ingatlanvásárlásra vagy cserére, 30-40 százalékban felújításra és korszerűsítésre fordították. Új lakóingatlan építése a megtakarítások 4-5 százalékát képviseli, míg hitel vagy lízing kiváltására az ügyfelek 2-3 százaléka fordítja megtakarítását – tájékoztattak.

Az idei év első hat hónapjában a Fundamenta ügyfelei 38 milliárd forintot fordítottak meglévő ingatlanaik felújítására vagy új ingatlan vásárlására, az átlagos havi megtakarítás összege pedig 20-50 ezer forint közé esett.

Tájékoztatásuk szerint az idén lejáró lakás-előtakarékossági szerződések nagyjából tizede lakáskölcsönnel folytatódott, és az előzetes hitelhez jutást biztosító, áthidaló hiteleiknek köszönhetően a kiutalt lakásszámlák több mint feléhez kapcsolódott hitel.

