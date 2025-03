Nagy-Budapest születésnapját ünnepli a Csillaghegyi és a Pesterzsébeti fürdő

Nagy-Budapest 1950-ben jött létre. Így éppen 75 éve, hogy két fürdőnk, Pesterzsébet és Csillaghegy is Nagy-Budapest területéhez tartozik. Ennek megünneplésére jubileumi akcióval kedveskedünk vendégeinknek március 16-án, az év pontosan 75. napján.

1950 január 1-jén Budapest részévé vált hét önálló város, Budafok, Csepel, Kispest, Pestszenterzsébet, Pestszentlőrinc, Rákospalota és Újpest és 16 község, mint többek között Békásmegyer, Nagytétény, Soroksár vagy a teljes mai 16. és 17. kerület is.

„Ez a város tele van faluval” – ahogyan Bächer Iván mondta találón. A modern urbanizmus megfogalmazása szerint Budapest a kis távolságok városa, vagy más elnevezéssel a 15 perces város. Ahol minden elérhető szinte sétatávolságban – ideértve fürdőt, uszodát vagy strandot is.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. két fürdője, Csillaghegy és Pesterzsébet 1950 óta tartozik Nagy-Budapest területéhez.

A Csillaghegyi fürdő Budapest legrégebbi és legszebb ősfás parkkal körülölelt strandja, forrásainak története egészen a Római korig nyúlik vissza. Az első írásos emlék 1858-ben jelent meg, ekkor ez még Békásmegyer község területe volt. Nevét később onnan kapta, hogy a környék népe közt élő rege szerint a honfoglaló Árpád vezér sírja a közelben lehet. Itt működött az ország első hullámmedencéje.

A város úszócentrumává vált, így került ide vendégként Johnny Weismüller. És itt határozta el a berlini olimpiai közvetítést hallgatva Székely Éva olimpiai bajnokunk, hogy sportoló lesz. Nem véletlen, hogy a 2018-ban megépült uszodakomplexum ma is a sportolni vágyók kedvelt helye, ahol versenymedencét és tanmedencét, wellness részleget és szaunavilágot, sőt, igazi gyerekparadicsomot, télen is használható vizes gyermek-játszóházat is találnak.

A főváros mellett elterülő Pesterzsébet város Duna-parti részén a 20. század első évtizedeiben strand működött. 1930-ban ugyan épült egy strandmedence, eleinte azonban ezt is a Duna vizével töltötték fel. A nem sokkal később induló vízkutatásnak köszönhetően 1936-ban már török jellegű fürdő, strandfürdő, kád- és medencefürdők működtek itt, továbbá különböző gyógyszolgáltatásokat is bevezettek a híres “Szent Erzsébet Gyógyvíz” kitűnő gyógyhatására alapozva. Az 1950-es évek elején megszüntették a dunai szabad strandfürdőzést, cserébe ebben az időben létesült a ma is népszerű hullámmedence. 2019-ben a Pesterzsébeti fürdőt teljesen újjáépítették és kibővítették megőrizve ugyanakkor a helyi védelem alatt álló, kupolás áltörökfürdő részt.

A két fürdő 75 éve a fővárosiak kedvelt helye, ezért a 75. év megünnepléseként az év 75. napján minden 75. vendégünket ajándékkal lepjük meg. Mikor? Március 16-án. Hol? A Csillaghegyi és a Pesterzsébeti fürdőkben, ahol aznap minden 75. látogató egy családi fürdőbelépőt nyer. (Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.)