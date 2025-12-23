Nagy év végi hajrá várható a bankfiókokban és a földhivatalokban!

A bankok ünnepi nyitvatartással működnek az év hátralévő részében, amiről célszerű előre tájékozódni, ha ügyet intéznél. A lakáshiteleseknek azzal is számolniuk kell, hogy a földhivatalokban ugyancsak izgazgatási szünet lesz, a bankok pedig kizárólag földhivatal által érkeztetett adásvételi szerződést fogadnak be. Az Otthon Start miatti felfokozott helyzetben ezért hosszú sorokra lehet majd számítani.
A bankfiókok ünnepi nyitvatartással dolgoznak az év hátralévő részében, amiről célszerű előre tájékozódni, ha személyes ügyintézést tervezel. A december 24-28. mindenütt szünnap, míg a december 29-30 normál munkanap. A december 31. ugyanakkor rendkívüli munkanap, amikor a fiókok korábban zárnak.
Aki az utolsó pillanatban, még 2025-ben adna be lakáshitel-igénylést, annak arra is figyelnie kell, hogy a bankok kizárólag földhivatali érkeztetéssel ellátott adásvételi szerződést fogadnak be. A földhivatalok azonban idén már csak december 22-23-án lesznek nyitva, ezt követően 2026. január 7-én lesz legközelebb lehetőség személyes ügyintézésre. Tóth Renáta ügyvéd, ingatlanjogász szerint az Otthon Start következtében megnövekedett ügyfélforgalom miatt a még rendelkezésre álló két napban hosszú sorokra lehet számítani hétfőn és kedden.
A kérelmeket azonban nem csak személyesen, hanem postai és elektronikus úton is el lehet juttatni a földhivatalokhoz. A 2025. december 24. és 2026. január 4. közötti igazgatási szünetben beérkező kérelmeket úgy kezelik, mintha 2026. január 5-én érkeztek volna be, így a széljegyzés leghamarabb január 5-ei dátummal történik.
Fontos, hogy az igazgatási szünet nem számít bele az ingatlanügyi és egyéb földhivatali eljárások ügyintézési határidejébe. (biztosdontés.hu)