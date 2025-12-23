Nagy év végi hajrá várható a bankfiókokban és a földhivatalokban!

Aki az utolsó pillanatban, még 2025-ben adna be lakáshitel-igénylést, annak arra is figyelnie kell, hogy a bankok kizárólag földhivatali érkeztetéssel ellátott adásvételi szerződést fogadnak be. A földhivatalok azonban idén már csak december 22-23-án lesznek nyitva, ezt követően 2026. január 7-én lesz legközelebb lehetőség személyes ügyintézésre. Tóth Renáta ügyvéd, ingatlanjogász szerint az Otthon Start következtében megnövekedett ügyfélforgalom miatt a még rendelkezésre álló két napban hosszú sorokra lehet számítani hétfőn és kedden.