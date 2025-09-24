Nagy fordulat jöhet a fizetéseknél: egy törvényjavaslat szerint úszhatunk a készpénzben 

A munkabér készpénzben való felvételének könnyítéséről nyújtott be törvényjavaslatot a jobbikos Z. Kárpát Dániel. A tervezet célja az lenne, hogy a munkavállalók egyszerűbben és gyorsabban tudják megkapni a fizetésüket készpénzben, ha ők ezt szeretnék.

A munkabér készpénzben való felvételének könnyítéséről nyújtott be törvényjavaslatot a jobbikos Z. Kárpát Dániel – szúrta ki a Bank360.hu. Az Országgyűlés honlapján olvasható dokumentum szerint a „brutálisan” megemelkedett banki költségek miatt a munkavállalók számára egyszerűbb és olcsóbb is lenne, ha készpénzben kaphatnák meg a fizetésüket. A törvényjavaslat értelmében a munkavállalók egyoldalú, írásbeli nyilatkozatban rendelkezhetnének arról, hogy a munkabért készpénzben fizessék meg számukra.

A jelenlegi szabályok szerint ehhez a munkáltató és a munkavállaló közös nyilatkozata szükséges, azonban számos munkáltatónál nincs lehetőség a készpénzes kifizetésre. Emiatt azok a munkavállalók, akik készpénzben szeretnék látni a fizetésüket, kénytelenek fizetni a készpénzfelvételért, amennyiben nem férnek bele a havi 150 ezer forintos limitbe. (A minimálbér 2025-ben nettó 193 ezer forint, tehát széles réteget érinthet a probléma, hogy fizetni kell, ha a készpénzt preferálja.)

A dokumentum továbbá a bankoknak is „odaszúr”, amennyiben a törvényjavaslattal azok „túlzott nyereségének mérsékléséről” beszél. A javaslat a tranzakciókat terhelők adók mértékéről, illetve ezeknek az esetleges csökkentéséről nem tesz említést.