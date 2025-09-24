Kezdőlap Gazdaság Nagy fordulat jöhet a fizetéseknél: egy törvényjavaslat szerint úszhatunk a készpénzben 
GazdaságHírek
No menu items!

Nagy fordulat jöhet a fizetéseknél: egy törvényjavaslat szerint úszhatunk a készpénzben 

AzÜzlet.hu

 A munkabér készpénzben való felvételének könnyítéséről nyújtott be törvényjavaslatot a jobbikos Z. Kárpát Dániel. A tervezet célja az lenne, hogy a munkavállalók egyszerűbben és gyorsabban tudják megkapni a fizetésüket készpénzben, ha ők ezt szeretnék.

A munkabér készpénzben való felvételének könnyítéséről nyújtott be törvényjavaslatot a jobbikos Z. Kárpát Dániel – szúrta ki a Bank360.hu. Az Országgyűlés honlapján olvasható dokumentum szerint a „brutálisan” megemelkedett banki költségek miatt a munkavállalók számára egyszerűbb és olcsóbb is lenne, ha készpénzben kaphatnák meg a fizetésüket. A törvényjavaslat értelmében a munkavállalók egyoldalú, írásbeli nyilatkozatban rendelkezhetnének arról, hogy a munkabért készpénzben fizessék meg számukra.

A jelenlegi szabályok szerint ehhez a munkáltató és a munkavállaló közös nyilatkozata szükséges, azonban számos munkáltatónál nincs lehetőség a készpénzes kifizetésre. Emiatt azok a munkavállalók, akik készpénzben szeretnék látni a fizetésüket, kénytelenek fizetni a készpénzfelvételért, amennyiben nem férnek bele a havi 150 ezer forintos limitbe. (A minimálbér 2025-ben nettó 193 ezer forint, tehát széles réteget érinthet a probléma, hogy fizetni kell, ha a készpénzt preferálja.)

A dokumentum továbbá a bankoknak is „odaszúr”, amennyiben a törvényjavaslattal azok „túlzott nyereségének mérsékléséről” beszél. A javaslat a tranzakciókat terhelők adók mértékéről, illetve ezeknek az esetleges csökkentéséről nem tesz említést.

Kapcsolódó cikkek

Autó

Használtautó.hu: tovább emelkedtek az árak a használtautó-piacon

Az autók közel 90 százalékát 10 millió forint alatt kínálták, de nőtt a 5-10 milliós és 10 millió forint feletti árkategóriák aránya is.
Tovább
Gazdaság

Nemzetközi kutatás: a középvállalatok a fenntarthatóság motorjai

A fenntarthatósági törekvések egyre kevésbé a jogszabályi megfelelésről, és sokkal inkább az üzleti és gazdasági értékteremtésről szólnak, a piaci verseny és a márkaérték növelésének mozgatórugóivá váltak.
Tovább
Gazdaság

Már most mérhető forgalmat hoznak az AI keresők

A hagyományos organikus forgalom továbbra is meghatározó, hiszen a teljes látogatottság több mint felét (52,9 százalék) a Google biztosítja
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Használtautó.hu: tovább emelkedtek az árak a használtautó-piacon

Autó
Az autók közel 90 százalékát 10 millió forint alatt kínálták, de nőtt a 5-10 milliós és 10 millió forint feletti árkategóriák aránya is.
Tovább

Nagy fordulat jöhet a fizetéseknél: egy törvényjavaslat szerint úszhatunk a készpénzben 

Gazdaság
A törvényjavaslat értelmében a munkavállalók egyoldalú, írásbeli nyilatkozatban rendelkezhetnének arról, hogy a munkabért készpénzben fizessék meg számukra.
Tovább

Nemzetközi kutatás: a középvállalatok a fenntarthatóság motorjai

Gazdaság
A fenntarthatósági törekvések egyre kevésbé a jogszabályi megfelelésről, és sokkal inkább az üzleti és gazdasági értékteremtésről szólnak, a piaci verseny és a márkaérték növelésének mozgatórugóivá váltak.
Tovább

Már most mérhető forgalmat hoznak az AI keresők

Gazdaság
A hagyományos organikus forgalom továbbra is meghatározó, hiszen a teljes látogatottság több mint felét (52,9 százalék) a Google biztosítja
Tovább
Hirdetés

Hírek

Autó

Használtautó.hu: tovább emelkedtek az árak a használtautó-piacon

Az autók közel 90 százalékát 10 millió forint alatt kínálták, de nőtt a 5-10 milliós és 10 millió forint feletti árkategóriák aránya is.
Tovább
Gazdaság

Nagy fordulat jöhet a fizetéseknél: egy törvényjavaslat szerint úszhatunk a készpénzben 

A törvényjavaslat értelmében a munkavállalók egyoldalú, írásbeli nyilatkozatban rendelkezhetnének arról, hogy a munkabért készpénzben fizessék meg számukra.
Tovább
Gazdaság

Már most mérhető forgalmat hoznak az AI keresők

A hagyományos organikus forgalom továbbra is meghatározó, hiszen a teljes látogatottság több mint felét (52,9 százalék) a Google biztosítja
Tovább
Gazdaság

Elindította digitális fizetés programját Magyarországon a Visa

Elindította digitális fizetés programját Magyarországon a Visa
Tovább
Egészség-ügy

Egy valami közös a hajléktalanokban és az élsportolókban

Egy eddig főként csak kontaktsportokból ismert agyi elváltozást, az ún. krónikus traumás enkefalopátiát azonosítottak hajléktalanokban a Semmelweis, a Torontói és az ausztrál Macquarie Egyetem szakemberei
Tovább
Hírek

Zuhan a kartondobozok iránti kereslet – miért rossz hír ez a gazdaságnak?

Eközben az International Paper bezárja veszteséges üzemeit – például a 89 éves savannah-i gyárat, amelynek fenntartásához 300 millió dolláros karbantartásra lett volna szükség –, és inkább új technológiákba fektet.
Tovább
Agrár

Átadták a 2025. év szaktanácsadói díjat az OMÉK ünnepélyes megnyitóján

A díjakat Nagy István agrárminiszter, Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a NATaB-elnöke és Papp Zsolt, a NAK elnöke adta át.
Tovább
Hírek

Az intelligens vízmegoldások segíthetnek megvédeni a magyar városokat az egyre gyakoribb villámárvizektől

Miközben a klímaváltozás hatására egyre nagyobb aggodalmat jelent a...
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

A kockázatkezelés nem játék, de tanulhat a sakkból – öt párhuzam a tábla és a tőkepiacok között

A 2008-as pénzügyi válság óta a kockázatkezelés a banki működés egyik legfontosabb területévé vált. Ma már nemcsak arról szól, hogy egy intézmény megfeleljen a szabályozói elvárásoknak, hanem arról is, hogy előre felkészüljön szélsőséges forgatókönyvekre és biztosítsa a pénzügyi szektor hosszú távú stabilitását.
Tovább
Pénzvilág

Devizapiac – Erősödött a forint reggel

Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Tovább
Hírek

Nézzük a jó oldalát – Van, amiben Mészáros Lőrinc rávert Elon Muskra

Elon Musk vagyona ma már kontinensek leggazdagabbjainak elitjét utasítja maga mögé – mutat rá Karagich István, a Blochamps Capital ügyvezető igazgatója. Musk 342 milliárd dollárja több, mint Afrika és Óceánia 10 országának leggazdagabb vállalkozójának együttes vagyona. Ám egy dologban meg kell hajolnia Mészáros Lőrinc előtt: a magyar top-milliárdos vagyona 10 év alatt 150-szeresére ugrott, miközben Musk, csak 38-szorosára növelte pénzét. Igaz, Mészáros vagyona európai viszonylatban még így is a középmezőnyben marad.
Tovább
Pénzvilág

Az Otthon Start indulása miatt is új MNB szabályok az ingatlan- és jelzáloghitelpiacon

A Magyar Nemzeti Bank a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan átfogóan áttekintette a hazai ingatlan- és jelzáloghitelezést érintő makroprudenciális eszközeit (vagyis azokat a szabályokat, amelyek...
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Használtautó.hu: tovább emelkedtek az árak a használtautó-piacon

Az autók közel 90 százalékát 10 millió forint alatt kínálták, de nőtt a 5-10 milliós és 10 millió forint feletti árkategóriák aránya is.

Nagy fordulat jöhet a fizetéseknél: egy törvényjavaslat szerint úszhatunk a készpénzben 

A törvényjavaslat értelmében a munkavállalók egyoldalú, írásbeli nyilatkozatban rendelkezhetnének arról, hogy a munkabért készpénzben fizessék meg számukra.
© 2025 | www.azuzlet.hu