Kezdőlap Agrár Nagy István: a mezőgazdaság teljes kibocsátási értéke és jövedelmezősége is bővült
AgrárHírek
No menu items!

Nagy István: a mezőgazdaság teljes kibocsátási értéke és jövedelmezősége is bővült

AzÜzlet.hu

Az éghajlatváltozás okozta kihívások és a járványok ellenére a mezőgazdaság teljes kibocsátási értéke és jövedelmezősége is bővült – jelentette ki az agrárminiszter a Facebook-oldalára feltöltött vasárnapi videójában.

Nagy István elmondta: a mezőgazdaság teljes kibocsátási értéke idén 6,2 százalékkal bővült. Az ágazatot ért nehézségek miatt a termelési volumene 3,6 százalékkal, azon belül a növénytermesztésé 8,7 százalékkal mérséklődött – jegyezte meg.

Ismertette: a kukorica termésmennyisége – a kisebb vetésterület miatt is – 29 százalékkal, a napraforgóé 7,3 százalékkal csökkent, de a búzáé 10, az árpáé 9, a rozsé pedig 1,6 százalékkal emelkedett. Hozzátette, az állattenyésztés teljes termelési volumene 2,5 százalékkal bővült, az élő állatok termelése 2,4, míg az állati termékeké 2,6 százalékkal növekedett.

Az agrárminiszter közlése szerint az agrárium jövedelmezősége területén is sikerült előre lépni, ugyanis – mint mondta – a termelési tényezők jövedelme 11, a vállalkozói jövedelem 21 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Leszögezte, a nehézségek ellenére a biztonságos élelmiszerellátást semmi sem veszélyeztette, és pénzügyileg sem zár rossz évet az ágazat.

Nagy István emlékeztetett: számos nehézséget és megannyi kihívást kellett a magyar agráriumnak ebben az évben elszenvednie.

A kora tavaszi fagy, a meggy, a cseresznye, az alma és a kajszibarack terméseinek 50-90 százalékát érintette – ismertette.

Felidézte, az állatbetegségek közül a ragadós száj- és körömfájás 50 év után jelent meg Magyarországon. További nehézséget okozott az afrikai sertéspestis, a kéknyelv, a kiskérődzők pestise vagy a madárinfluenza vírusa is – tette hozzá.

Az agrárminiszter úgy fogalmazott, a növénytermesztőknek sem kedvezett az idei év. Európa legforróbb nyarának következtében az aszály több mint 500 ezer hektáron okozott károkat, bár ez már csak egyharmada volt a 2022-es aszállyal sújtott területnek a kormány erőfeszítéseinek következtében – mondta.

Mint mondta, nyár végére a szőlő aranyszínű sárgaság, azaz a fitoplazma okozott pusztítást minden magyar borvidéken. Ebben a helyzetben “a gazdák szorgalmukkal és kitartással mindannyiunk számára példát mutattak”, amit a mezőgazdaság teljesítménye és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb számai is visszaigazolnak – emelte ki.

Nagy István videójában kijelentette: a gazdálkodók mindig, a kihívások idején is számíthatnak a kormányra, hiszen fontos szövetségesei egymásnak. Kiemelte, a gazdálkodók szorgalmáért és kitartásáért tisztelettel és hálával tartoznak.

Hirdetés

Zöld Stratégia 2026: a fenntartható értékteremtés példái. Nemzetközi konferencia december 9.
Egyre több vállalkozás ismeri fel, hogy a zöld átállás nem elsősorban kötelezettség, hanem kézzelfogható előny: alacsonyabb energia- és működési költségek, stabilabb finanszírozás, erősebb márka és kiszámíthatóbb beszállítói pozíció.
A versenyképesség ma már részben azon múlik, ki mennyire ügyesen építi fel saját fenntarthatósági rendszerét.

További információért kattintson ide.

Kapcsolódó cikkek

Gazdaság

A hazai fenyőfa a menő

A vásárlók háromnegyede idén is hazai termelők termékeit díszítheti fel otthonában -
Tovább
Gazdaság

Az Essity elnyerte az EcoVadis Platinum 2025 minősítést

Az Essity megkapta az EcoVadis Platinum 2025 minősítést, így ismét a világ vállalatainak legfelső 1%-ában szerepel a CSR-teljesítmény alapján.
Tovább
Agrár

Határon átnyúló projekt erősíti a Fertő gyep és nádas kezelését

A most induló GRACE INTERREG projekt és a GRASSLAND-HU LIFE projekt stratégiaalkotása kölcsönösen támogatja majd egymást.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Nagy István: a mezőgazdaság teljes kibocsátási értéke és jövedelmezősége is bővült

Agrár
Felidézte, az állatbetegségek közül a ragadós száj- és körömfájás 50 év után jelent meg Magyarországon. További nehézséget okozott az afrikai sertéspestis, a kéknyelv, a kiskérődzők pestise vagy a madárinfluenza vírusa is - tette hozzá.
Tovább

A hazai fenyőfa a menő

Gazdaság
A vásárlók háromnegyede idén is hazai termelők termékeit díszítheti fel otthonában -
Tovább

Az Essity elnyerte az EcoVadis Platinum 2025 minősítést

Gazdaság
Az Essity megkapta az EcoVadis Platinum 2025 minősítést, így ismét a világ vállalatainak legfelső 1%-ában szerepel a CSR-teljesítmény alapján.
Tovább

Határon átnyúló projekt erősíti a Fertő gyep és nádas kezelését

Agrár
A most induló GRACE INTERREG projekt és a GRASSLAND-HU LIFE projekt stratégiaalkotása kölcsönösen támogatja majd egymást.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Agrár

Nagy István: a mezőgazdaság teljes kibocsátási értéke és jövedelmezősége is bővült

Felidézte, az állatbetegségek közül a ragadós száj- és körömfájás 50 év után jelent meg Magyarországon. További nehézséget okozott az afrikai sertéspestis, a kéknyelv, a kiskérődzők pestise vagy a madárinfluenza vírusa is - tette hozzá.
Tovább
Gazdaság

A hazai fenyőfa a menő

A vásárlók háromnegyede idén is hazai termelők termékeit díszítheti fel otthonában -
Tovább
Gazdaság

Az Essity elnyerte az EcoVadis Platinum 2025 minősítést

Az Essity megkapta az EcoVadis Platinum 2025 minősítést, így ismét a világ vállalatainak legfelső 1%-ában szerepel a CSR-teljesítmény alapján.
Tovább
Agrár

Határon átnyúló projekt erősíti a Fertő gyep és nádas kezelését

A most induló GRACE INTERREG projekt és a GRASSLAND-HU LIFE projekt stratégiaalkotása kölcsönösen támogatja majd egymást.
Tovább
Gazdaság

NGM: a Fitch Ratings továbbra is befektetésre ajánlja Magyarországot

A globális kihívások ellenére a nyugati és a keleti befektetők egyaránt megbízható partnerként és találkozási pontként tekintenek hazánkra.
Tovább
Hírek

Bécs Európa digitális jövőjét építi

A SEMIC 2025 konferencián Koppenhágában a város nyerte el az Európai Bizottság Public Sector Tech Watch Best Cases Awardját, ahol olyan megoldásokat díjaznak, amik közszolgáltatások javítása és a belső folyamatok fejlesztése által megkönnyítik az adott város polgárai számára az ügyintézést.
Tovább
Hírek

Idén két budapesti kerületben és Miskolcon lehetett eladni a leggyorsabban ingatlant

A Duna House adatai szerint idén Budapesten a IX. és X. kerületben keltek el a leggyorsabban a lakások, 55 illetve 63 nap alatt, míg a vidéki nagyvárosok közül Miskolcon volt a leggyorsabb az értékesítés, 86 napos átlagos értékesítési idővel.
Tovább
Gazdaság

6,2 százalékkal bővült a mezőgazdaság teljes kibocsátási értéke idén

2025-ben a mezőgazdaság kibocsátása 4,4 ezer milliárd forint felett alakult, ez 6,2 százalékkal több az egy évvel korábbinál. A bővüléshez a teljes termelési árszínvonal 10 százalékos, továbbá az állattenyésztés volumenének 2,5 százalékos emelkedése járult hozzá.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább
Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább
Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Nagy István: a mezőgazdaság teljes kibocsátási értéke és jövedelmezősége is bővült

Felidézte, az állatbetegségek közül a ragadós száj- és körömfájás 50 év után jelent meg Magyarországon. További nehézséget okozott az afrikai sertéspestis, a kéknyelv, a kiskérődzők pestise vagy a madárinfluenza vírusa is - tette hozzá.

A hazai fenyőfa a menő

A vásárlók háromnegyede idén is hazai termelők termékeit díszítheti fel otthonában -
© 2025 | www.azuzlet.hu