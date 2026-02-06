Nagy István: A természet egyensúlyának fenntartásáért felelősséggel tartozunk

Magyarországon az ökológiai ismeretekre alapozott vadgazdálkodás és vadászat előtérbe helyezi a biodiverzitás megőrzését, az élőhelyek fokozott védelmét, a mennyiségi szemlélet helyett a minőségi szabályzást, valamint a fenntartható és szakszerű gazdálkodást – jelentette ki Nagy István agrárminiszter a 32. Fegyver, horgászat, vadászat nemzetközi kiállítás csütörtöki megnyitóján, a Hungexpón.

A tárcavezető a rendezvényen kiemelte, a magyar vadgazdálkodás és vadászat keleti és nyugati örökség, világraszóló hungarikum és olyan sajátos érték, amit meg kell őriznünk és tovább kell fejleszteni. A cél, hogy a fenntartható gazdálkodás szemléletét minél szélesebb körben, különösen a jövő generációival is megismertessük – tette hozzá.

Az eredmények tekintetében a miniszter arról beszélt, hogy a 2024-2025-ös esztendőben 1451 vadászterületen 328 ezer nagyvadat, mezei nyúlból és fácánból pedig összesen 559 ezer példányt hasznosítottunk. A vadászati évben 72 800 trófeát bíráltak el. Ezen belül a vadfajok aránya stabilitást mutat. Az őzagancsok 56 százalékkal az elsők, a második helyen pedig a gímszarvasagancsok voltak, 31 százalékkal.

Nagy István a vadászattal és vadgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok kapcsán elmondta, az új rendelkezések egy új, a gyakorlati életben jobban és szilárdabban helytálló vadgazdálkodási és vadászati tevékenységet tesznek lehetővé. Emellett segítik a hazai vadgazdálkodás minőségi fejlesztését, a hivatásos vadászok szakmai munkáját és a természetszerető sportvadászok tevékenységét is. A természet csodákkal lát el minket, a mi felelősségünk pedig az, hogy az egyensúlyt fenntartsuk és tovább adjuk az utánunk jövő generációk számára. Erre teremt remek lehetőséget a 32. FeHoVa kiállítás is – hangsúlyozta az agrártárca vezetője.