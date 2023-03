Nagy kihívások mellett nagy nyereséget ért el a patinás német cég 2022-ben

A logisztikai és nyersanyagköltségek drámai emelkedése ellenére a Henkel jelentős árbevétel-növekedést ért el 2022-ben és további növekedés várható a 2023-as pénzügyi évben.

„2022-ben jelentős árbevétel-növekedést és erős eredményt értünk el egy nagy kihívásokkal teli évben – és fontos stratégiai intézkedéseket hajtottunk végre. A nyersanyag- és logisztikai költségek drámai emelkedését részben sikerült ellensúlyoznunk a magasabb árakkal és folyamatos hatékonyságjavításokkal. Ez tükröződik árbevételünkben, amely új csúcsot ért el, mintegy 22,4 milliárd euróval, üzemi eredményünk 2,3 milliárd euró lett. Mindezek alapján részvényeseinknek az előző évi szinten stabil osztalékot ajánlunk. Az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb átalakítását is sikeresen elindítottuk vállalatunknál azáltal, hogy fogyasztói üzletágainkat a Consumer Brands üzletágba egyesítettük” – mondta Carsten Knobel, a Henkel igazgatóságának elnöke. Hozzátéve: a cég jó helyzetben van ahhoz, hogy a jelenlegi pénzügyi évben további növekedést érjen el – két üzletáguk az Adhesive Technologies és Consumer Brands támogatásával.

A Henkel-csoport árbevétele a 2022-es pénzügyi évben elérte a 22.397 millió eurót. Ez 11,6 százalékos nominális növekedésnek és jelentős, 8,8 százalékos szerves árbevétel-növekedésnek felel meg, amelyet az összes üzletágban bekövetkezett áremelkedésnek köszönhetünk. Az akvizíciók és az elidegenítések hatása az értékesítésre enyhén negatív, -1,1 százalékos volt. Az árfolyamhatások 3,9 százalékos pozitív hatást gyakoroltak az árbevétel alakulására.

Az Adhesive Technologies üzletág kétszámjegyű, 13,2 százalékos szerves árbevétel-növekedést ért el, amelyhez minden üzleti terület hozzájárult. A Beauty Care üzletág szerves árbevételének alakulása enyhén negatív, -0,5 százalék volt. Míg a Hair Professional (fodrász) üzleti területen zajló fellendülés pozitívan hatott, a Beauty Care fogyasztói területét különösen a bejelentett portfólióintézkedések végrehajtása érintette. A Laundry & Home Care üzletág nagyon erős, 6,3 százalékos szerves árbevétel-növekedést ért el, különösen a Laundry Care üzleti terület jelentős növekedésének köszönhetően.

A feltörekvő piacok kétszámjegyű, 13,3 százalékos szerves árbevétel-növekedést értek el. Az érett piacok 5,2 százalékos erős szerves árbevétel teljesítményt értek el.

A korrigált üzemi eredmény (korrigált EBIT) elérte a 2.319 millió eurót, a 2021-es pénzügyi évben elért 2.686 millió euróval szemben (-13,7 százalék). A jelentősen megemelkedett nyersanyag- és logisztikai árak hatása súlyosan érintette a csoport nyereségességét, és ezt nem tudták teljes mértékben ellensúlyozni a kedvező áralakulás, valamint a termelés és az ellátási lánc költségcsökkentésére és hatékonyságának növelésére irányuló folyamatos intézkedések.

A korrigált árbevétel-arányos megtérülés (korrigált EBIT marzs) a tárgyévben 10,4 százalékkal elmaradt az előző évi szinttől (2021: 13,4 százalék).

Az elsőbbségi részvények korrigált hozama -14,5 százalékkal 3,90 euróra csökkent (előző év: 4,56 euró). Ez változatlan árfolyamon számolva -17,8 százalékos teljesítménynek felel meg.

A nettó forgótőke az árbevétel százalékában 4,5 százalékra nőtt, ami 2,3 százalékpontos emelkedés az előző évhez képest. A nettó forgótőke növekedése elsősorban a direkt anyagok lényegesen magasabb árainak tudható be.

A szabad cash flow 653 millió eurót tett ki, amely jelentős csökkenést jelent az előző évhez képest (2021: 1.478 millió euró). Ennek oka a magasabb nettó forgótőke, valamint az alacsonyabb üzemi eredmény következtében alacsonyabb működési tevékenységből származó pénzforgalom volt.

A nettó pénzügyi helyzet -1.267 millió euró volt (2021. december 31-én: -292 millió euró). Ez tükrözi a 2022 februárjában elindított részvény-visszavásárlási programmal kapcsolatos kiadásokat és a második negyedévi osztalékfizetés költségeit is.

Az igazgatóság, a felügyelőbizottság és a részvényesi bizottság a 2023. április 24-ei éves rendes közgyűlésnek az előző évhez képest stabil, elsőbbségi részvényenként 1,85 euró, törzsrészvényenként 1,83 euró osztalék kifizetését javasolja. Ez 46,6 százalékos kifizetési aránynak felel meg, ami meghaladja a 30-40 százalékos célsávot, és tükrözi a szokatlan eredményterhelést, amelyet különösen a jelentősen magasabb nyersanyagárak és a logisztikai költségek okoztak. Ez a kifizetés a Henkel-csoport erős pénzügyi bázisának és alacsony nettó adósságának köszönhetően lehetséges. Így a Henkel fenn tudja tartani az osztalékfizetés folyamatosságát részvényesei számára.

Aktív portfóliómenedzsmentjének részeként a Henkel a tevékenységek megszüntetése vagy értékesítése mellett felvásárlások révén is továbbfejlesztette portfólióját. A vállalat megvásárolta a Shiseido fodrászszalon üzletágát az ázsiai-csendes-óceáni térségben, és ezzel megerősítette pozícióját a prémium kategóriás hajápoló, hajszínező és hajformázó termékek vonzó piacán. Az Adhesive Technologies üzletágban a Henkel két technológiai akvizícióval bővítette az innovatív felületi technológiák és hőkezelési megoldások terén szerzett szakértelmét.

A Henkel 2022-ben is számos innovációt dobott piacra, amelyek fontos trendeket érintettek, és értéket teremtettek az ügyfelek és a fogyasztók számára. Az Adhesive Technologies üzletágban ezek közé tartozik az akkumulátorok új vezetőképes bevonata a gyorsan növekvő elektromobilitási piacon. A technológia javítja az akkumulátor teljesítményét azáltal, hogy akár 30 százalékkal növeli a vezetőképességet az akkumulátorcellán belül, ráadásul a gyártási folyamat során a teljes energiafelhasználás több mint 20 százalékos csökkenését is lehetővé teszi. A Beauty Care üzletágban például a Henkel bevezette a Colour Alchemy-t, egy hajfesték-innovációt, amely a hajtechnológia terén szerzett vezető szakértelmére alapozva egyedülálló színhatásokat biztosít. A Laundry & Home Care területén pedig a Somat márkanév alatt innovatív mosogatógép-tisztító zseléket vezettek be.

Emellett a Henkel tovább erősítette a fenntarthatóságot az üzletágaiban. A Henkel tavaly bevezette a “2030+ Fenntarthatósági Ambíciók Keretrendszerét” új ambíciókkal és célokkal. 2022-ben a Henkel 70 százalékra emelte a megújuló forrásokból származó villamosenergia arányát, amivel a vállalat közelebb került a 2030-ra irányuló klímapozitív működési törekvéseihez. A Henkel megerősítette termékportfóliójának fenntarthatóságát is, például több megújuló és újrahasznosított nyersanyag felhasználásával. A BASF-fel kötött partnerség révén a Henkel célja, hogy az Európában gyártott fogyasztói termékekhez felhasznált vegyi nyersanyagokból akár 110 ezer tonnát megújuló nyersanyagokkal helyettesítsen egy biomassza egyensúlyi folyamat részeként. A Henkel emellett egy másik kötvényt is kibocsátott 650 millió euró értékben, amely meghatározott fenntarthatósági célok eléréséhez kapcsolódik.

Érsek M. Zoltán