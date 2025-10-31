Nagy Márton: a gazdasági növekedés az idei évben 0,5 és 1 százalék között alakul

A gazdasági növekedés az idei évben is valahol 0,5 és 1 százalék között alakul – mondta a nemzetgazdasági miniszter csütörtökön Miskolcon, ahol a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK) által életre hívott Kopátsy Klub ülésén tartott előadást.

Nagy Márton véleménye szerint Magyarország három éve lényegében a 0 és 1 százalék közötti GDP kategóriában van. Összehasonlításként elmondta, hogy Németországban, ahol recesszió tapasztalható, ez a szám 0 és mínusz 1 között van.

A német és a magyar gazdaság közötti kapcsolat soha nem volt olyan erős, mint most. Ennek okai között a gépgyártás mellett ott van a járműipar és az akkumulátorgyártás is. A magyar gazdaság járműipari teljesítménye 100 százalékos együttmozgást mutat a német járműipari teljesítménnyel.

A miniszter kifejtette: Németország lényegében védtelenül hagyta járműiparát, amelyre több állami támogatást kellene fordítani. Hozzátette, a kínai elektromos autók ma úgy olcsóbbak, hogy 40-50 százalékos védővám van rajtuk az Európai Unión belül.

Nagy Márton szerint ma megfordult az elektromos átállás, és növekszik az elektromos autók eladása egész Európában. Két márka növekedése tapasztalható igazán – ez a BYD és a SAIK -, amelyek a piac 80 százalékát letarolják.

Előadásában kitért a magyar kis- és középvállalkozások (kkv) helyzetére is, valamint szólt a nagyvállalatok fejlesztésének, a 150 gyár programnak és az adócsökkentő politikának a fontosságáról is. Példaként hozta, hogy a szociális hozzájárulási adó 2010-ben 28 százalék volt, de ma már 13 százalék.