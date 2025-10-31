Kezdőlap Gazdaság Nagy Márton: a gazdasági növekedés az idei évben 0,5 és 1 százalék...
GazdaságHírek
No menu items!

Nagy Márton: a gazdasági növekedés az idei évben 0,5 és 1 százalék között alakul

AzÜzlet.hu

Nagy Márton

A gazdasági növekedés az idei évben is valahol 0,5 és 1 százalék között alakul – mondta a nemzetgazdasági miniszter csütörtökön Miskolcon, ahol a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK) által életre hívott Kopátsy Klub ülésén tartott előadást.

Nagy Márton véleménye szerint Magyarország három éve lényegében a 0 és 1 százalék közötti GDP kategóriában van. Összehasonlításként elmondta, hogy Németországban, ahol recesszió tapasztalható, ez a szám 0 és mínusz 1 között van.

A német és a magyar gazdaság közötti kapcsolat soha nem volt olyan erős, mint most. Ennek okai között a gépgyártás mellett ott van a járműipar és az akkumulátorgyártás is. A magyar gazdaság járműipari teljesítménye 100 százalékos együttmozgást mutat a német járműipari teljesítménnyel.

A miniszter kifejtette: Németország lényegében védtelenül hagyta járműiparát, amelyre több állami támogatást kellene fordítani. Hozzátette, a kínai elektromos autók ma úgy olcsóbbak, hogy 40-50 százalékos védővám van rajtuk az Európai Unión belül.

Nagy Márton szerint ma megfordult az elektromos átállás, és növekszik az elektromos autók eladása egész Európában. Két márka növekedése tapasztalható igazán – ez a BYD és a SAIK -, amelyek a piac 80 százalékát letarolják.

Előadásában kitért a magyar kis- és középvállalkozások (kkv) helyzetére is, valamint szólt a nagyvállalatok fejlesztésének, a 150 gyár programnak és az adócsökkentő politikának a fontosságáról is. Példaként hozta, hogy a szociális hozzájárulási adó 2010-ben 28 százalék volt, de ma már 13 százalék.

Kapcsolódó cikkek

Bank

Javította az OTP adósosztályzati kilátását és egyes besorolásait a Moody’s

Az EBRD kimutatása szerint Lengyelországban 14,1 százalékkal, Magyarországon 12 százalékkal volt alacsonyabb 2024 végén a rosszhitel-állomány, mint egy évvel korábban.
Tovább
Gazdaság

KSH: Az ipari termelői árak szeptemberi mutatói

Az élelmiszeripar értékesítési árai 6,8 százalékkal nőttek.
Tovább
Gazdaság

Növekvő árbevétel mellett veszteséggel zárta a harmadik negyedévet a Masterplast

A Masterplast konszolidált árbevétele a harmadik negyedévben 44,5 millió euró volt, ami 25 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit, míg a kedvezőtlen árfolyamváltozások miatt adózott eredménye 529 ezer euró veszteséget mutatott a bázisidőszaki 1,3 millió euró után.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Javította az OTP adósosztályzati kilátását és egyes besorolásait a Moody’s

Bank
Az EBRD kimutatása szerint Lengyelországban 14,1 százalékkal, Magyarországon 12 százalékkal volt alacsonyabb 2024 végén a rosszhitel-állomány, mint egy évvel korábban.
Tovább

KSH: Az ipari termelői árak szeptemberi mutatói

Gazdaság
Az élelmiszeripar értékesítési árai 6,8 százalékkal nőttek.
Tovább

Nagy Márton: a gazdasági növekedés az idei évben 0,5 és 1 százalék között alakul

Gazdaság
A magyar gazdaság járműipari teljesítménye 100 százalékos együttmozgást mutat a német járműipari teljesítménnyel.
Tovább

Földhővel zöldülhet a hazai áramtermelés

Energia
"A Jedlik Ányos Energetikai Program 12 milliárd forinttal ösztönzi a geotermikus energiára alapozott villamosenergia- és hőtermelő rendszerek kialakítását. A pályázatokat a csütörtökön megjelent végleges felhívás szerint jövő január végétől lehet benyújtani. A kormány minden eddigit felülmúló forrásmennyiséggel segíti elő, hogy a geotermia a hazai zöldgazdaság húzóágazatává váljon".
Tovább
Hirdetés

Hírek

Bank

Javította az OTP adósosztályzati kilátását és egyes besorolásait a Moody’s

Az EBRD kimutatása szerint Lengyelországban 14,1 százalékkal, Magyarországon 12 százalékkal volt alacsonyabb 2024 végén a rosszhitel-állomány, mint egy évvel korábban.
Tovább
Gazdaság

KSH: Az ipari termelői árak szeptemberi mutatói

Az élelmiszeripar értékesítési árai 6,8 százalékkal nőttek.
Tovább
Gazdaság

Nagy Márton: a gazdasági növekedés az idei évben 0,5 és 1 százalék között alakul

A magyar gazdaság járműipari teljesítménye 100 százalékos együttmozgást mutat a német járműipari teljesítménnyel.
Tovább
Gazdaság

Beigazolódtak a várakozások: már Budapesten is korlátozzák a beköltözéseket

A XVI. kerület korlátozásai ugyanis véget vethetnek annak az egyre gyakoribb jelenségnek, hogy melléképületekből, garázsokból, tárolókból alakítanak ki lakásokat, amiket osztatlan közös tulajdonú ingatlanokként értékesítenek.
Tovább
Hírek

Adzsman – Az autentikus emírség, ahol a hagyomány találkozik a jövővel

A Heritage Trail az Adzsman Vision 2030 stratégia egyik kiemelt projektje, amely az emírség elkötelezettségét tükrözi a kulturális örökség megőrzése és az autentikus turisztikai élmények iránt.
Tovább
Hírek

Az adócsalás ódivatú, a kiberbűnözés a divat

A kormányzati korrupcióellenes stratégia elsősorban a felderítés, az átláthatóság és a megelőzés megerősítésére irányul.
Tovább
Hírek

Kamatot csökkentett a Fed

Ezenkívül a központi bank úgy döntött, hogy december 1-jén befejezi az összes értékpapír-állományának csökkentését.
Tovább
Agrár

Magyar gabonasiker: van amiben a TOP kategóriában Európában

Az Akcenta szakértőinek elemzése szerint 2024-ben 1,93 milliárd euró értékben értékesítettünk gabonát külföldön (+14% éves összevetésben)
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

Kamatot csökkentett a Fed

Ezenkívül a központi bank úgy döntött, hogy december 1-jén befejezi az összes értékpapír-állományának csökkentését.
Tovább
Pénzvilág

Van akinél nagyon komoly szja visszatérítést hozhat ez a megoldás

Az év vége közeledtével érdemes ellenőrizni az idei nyugdíjpénztári befizetéseink összegét, annak érdekében, hogy minél jobban ki tudjuk használni az szja-visszatérítés lehetőségét – hívja...
Tovább
Pénzvilág

Ezt hozhatja a Széchenyi Kártya MAX+ kamatcsökkenése

A Széchenyi Kártya Program új kamatfeltételei kézzelfogható segítséget nyújtanak a hazai kkv-knak, különösen a működés finanszírozásában: a vállalkozások által fizetendő nettó kamat október 6-tól...
Tovább
Hírek

Tisztázzuk a vagyonadó terveket: ma egymilliárdosnak lenni már nem akkora szó, mint tíz éve

Ma már nagyjából 7000-10.000 magyar rendelkezik legalább 1 milliárd forintos klasszikus pénzügyi vagyonnal, 30.000 fő rendelkezik egymilliárdot meghaladó teljes vagyonnal, számuk pedig 2030-ra ötödével nőhet.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Javította az OTP adósosztályzati kilátását és egyes besorolásait a Moody’s

Az EBRD kimutatása szerint Lengyelországban 14,1 százalékkal, Magyarországon 12 százalékkal volt alacsonyabb 2024 végén a rosszhitel-állomány, mint egy évvel korábban.

KSH: Az ipari termelői árak szeptemberi mutatói

Az élelmiszeripar értékesítési árai 6,8 százalékkal nőttek.
© 2025 | www.azuzlet.hu