Gazdaság
Nagy Márton: magasabb béremelés a Magyar Postánál

AzÜzlet.hu

A Magyar Posta és a Postás Szakszervezet között korábban megkötött kétéves megállapodás módosításával az eredetileg tervezett 7 százalék helyett összesen 10 százalékkal emelkednek a bérek a vállalatnál: január 1-jétől 7 százalék, július 1-jétől további 3 százalék béremelés valósul meg – jelentette be csütörtöki Facebook-bejegyzésében Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.

Mint hozzátette, emellett a postások munkájának elismeréseként 2025 decemberében bruttó 100 ezer forint egyszeri kifizetés történt, 2026 márciusában pedig további bruttó 150 ezer forint érkezik a teljesítmény elismeréseként.

Jelentősen nő a béren kívüli juttatás is: a cafeteria keretösszege 360 ezer forintról 420 ezer forintra emelkedik.

A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből fakadó korrekciók már megtörténtek, a 7 százalékos béremelés visszamenőleges része pedig a februári bérrel együtt kerül kifizetésre – közölte a miniszter.

Az OTP-papírok heti összevetésben 3,29 százalékkal drágultak, a hetet 40 540 forinton és 86,85 milliárd forintos forgalommal fejezték be.
2025-ben a gazdaság teljesítménye a nyers adatok szerint 0,4, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,3 százalékkal meghaladta az előző évit.
A kiadvány tartalmazza az abban szereplő szakmai konferenciák, kerekasztal-beszélgetések YouTube- és podcast-linkjeit is.
