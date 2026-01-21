Hirdetés
Nagy Márton: mellébeszélés helyett 4 konkrét megállapítás a SAFE-hitelről

AzÜzlet.hu

fotó: kormány

“Mellébeszélés helyett” 4 konkrét megállapítást tett a SAFE-hitelről Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerdán a Facebook-oldalára feltöltött bejegyzésében – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szerdán.

A miniszter ismertette, a SAFE hitel egy védelmi hitel, nem pedig egy háborús hitel. A SAFE hitelkeretnek köszönhetően a magyar honvédség olyan védelmi képességekre tehet szert, amelyek garantálni tudják azt, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból és a béke tartósan fennmaradjon.

A SAFE-hitelkeretből a kormány kizárólag olyan védelmi beruházások finanszírozását valósítja meg, amelyek eredetileg is szerepeltek a költségvetési tervekben, így a SAFE-hitel felvétele a tervezett piaci kötvénykibocsátást váltja ki, illetve helyettesíti, plusz államadósságot nem generál – fűzte hozzá.

A miniszter kifejtette, a SAFE-hitel 200 bázisponttal alacsonyabb kamatozású, mint a piaci devizahitel, tehát olcsóbb finanszírozást tesz elérhetővé a jelenleg elérhető piaci forrásokhoz képest.

Ezáltal a magyar adófizetőknek évente 125 milliárd forintot spórol a futamidő alatt, ennyivel több marad az államkasszában.

Ráadásul a hitel hosszú futamidejű, így az tartósan tudja finanszírozni a védelmi fejlesztéseket, ami tovább erősíti a pénzügyek és a finanszírozás stabilitását. A megállapodásra hamarosan sor kerülhet, annak eredményeképpen a következő hónapokban a magyar költségvetés számára 15 százalék előleg átutalására kerülhet sor, a teljes keret 16,2 milliárd euró, ez 2,43 milliárd eurónyi forrást jelent – írta Nagy Márton. (MTI)

