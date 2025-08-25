Kezdőlap Gazdaság Nagy Márton: ülésezik a Gazdasági Kabinet
Nagy Márton: ülésezik a Gazdasági Kabinet

fotó: kormány

Minden erőnkkel dolgozunk a gazdaság felpörgetésén, hétfőn is ülésezik a Gazdasági Kabinet – írta hivatalos Facebook-oldalán Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.

Mint közölte, a kormány asztalán 4 program van. Első helyre sorolta az otthonteremtést: szeptember 1-jén elindul az Otthon Start Program, január 1-jétől pedig minden állami alkalmazott évi 1 millió forintot kap lakáshitelének törlesztésére.

Az adócsökkentésről azt írta, “végrehajtjuk Európa legnagyobb adócsökkentését, így fokozatosan adómentessé válnak az édesanyák és megduplázzuk a családi adókedvezményt”.

A harmadik programpontban egy 10 ezer milliárdos Országépítési Terv szerepel, miszerint “2035-ig újjáépítjük Magyarország infrastruktúráját, ideértve az egészségügyi, a kulturális és oktatási, a közlekedési, valamint a vízügyi fejlesztéseket”-közölte az MTI. 

Végezetül az Ipar és munkahelyvédelem akciótervet említette a miniszter, amellyel “a Brüsszel által elhibázott EU-USA vámmegállapodás kivédése érdekében segíteni kell a megsérült cégeket, kiemelten a hazai kkv-kat”.

Munka tehát van, nem állunk meg!” – zárta bejegyzését Nagy Márton.

