Nagy változás a bankoknál: mától havi 300 ezer forint készpénz vehető fel díjmentesen

AzÜzlet.hu

Illusztráció: Bigstock

Mától jelentős változás élesedik a bankautomatáknál – az ingyenes készpénzfelvétel több mint egy évtizede meglévő, 150 ezer forintos limitje megduplázódik, így már havonta 300 ezer forintot is felvehetünk díjmentesen. Az ingyenes készpénzfelvétel egyéb feltételei ugyanakkor nem változtak.

Mától, 2026. február 1-től megduplázódik, vagyis 300 ezer forintra emelkedik az ingyenes készpénzfelvételi limit. Vagyis azok, akik bankszámlára kapják a jövedelmüket, nyugdíjukat, ám mégis ragaszkodnak a készpénzhez, ezentúl az eddigi havi 150 ezer forint helyett már 300 ezer forintot tudnak majd teljesen ingyenesen felvenni a bankautomatákon keresztül.

Az ingyenes készpénzfelvételi lehetőséghez kapcsolódó egyéb szabályok ugyanakkor nem változtak, vagyis továbbra is személyenként egy bankszámlán alkalmazható az ingyenes készpénzfelvétel. Arról az ügyfeleknek kell nyilatkozni, hogy melyik bankszámlán szeretnék érvényesíteni ezt a lehetőséget, az úgynevezett készpénzfelvételi nyilatkozat leadásával. Amennyiben ezt a nyilatkozatot már korábban leadták, úgy nincs teendő, az eddigi 150 ezer forintos limit automatikusan megemelkedik a mai naptól.

Természetesen ezen lehet változtatni – a már leadott nyilatkozat visszavonható, illetve egy új, másik számlára leadott nyilatkozat esetén az utóbbi lesz érvényes, míg a korábbi érvényét veszti. Az adott hónap 20. napjáig leadott nyilatkozatok esetén az ingyenes készpénzfelvétel már a következő hónap 1-jétől érvénybe lép, míg az ezt követően leadott nyilatkozatok csak az adott hónap utáni második hónap 1-jén lépnek hatályba.

Ugyancsak változatlan az a szabály, amely szerint az ingyenes készpénzfelvétel havonta két alkalommal érvényesíthető maximum a 300 ezer forint erejéig. A két, külön tranzakció során felvett összegek összeadódnak, tehát például, ha egyszer már felvettünk 200 ezer forintot, akkor a második alkalommal már csak 100 ezer forint vehető fel díjmentesen az adott hónapban.

Arányaiban még ez is messze van a 2014-es indulástól

A törvény által is garantált ingyenes készpénzfelvételre napra pontosan tizenkét éve, 2014. február 1-je óta van lehetőség. Onnantól kezdve egészen a tegnapi napig havonta két alkalommal, összesen maximum 150 ezer forintot lehetett ingyenesen készpénzt felvenni a belföldi bankautomatákból. Érdekesség, hogy az akkor átlagos havi öregségi nyugdíj összege mindössze 118 439 forint, míg az átlagos havi nettó átlagkereset 155 689 forint volt a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint.

Mindez azt jelenti, hogy 2014-ben az átlagos öregségi nyugdíj 126,6%-át, illetve a nettó átlagkereset 96,3%-át lehetett garantáltan ingyen felvenni az ATM-ekből. Ezzel szemben tavaly decemberben az átlagos öregségi nyugdíj összege már 250 604 forint volt, vagyis ekkor az átlagos nyugdíjas már csak az ellátás 59,9%-át tudta garantáltan ingyenesen felvenni. A nettó átlagkereset (tavaly novemberben 525 900 forint) esetében – nem meglepő módon – ez az arány még alacsonyabb, mindössze 28,5%-os volt.

A készpénzfelvételi limit mostani duplázásával most sikerült elérni tehát, hogy az átlagos nyugdíjat kézhez kapó ügyfelek ismét felvehetik az ellátásuk akár teljes összegét ingyenesen, ám a kereső lakosság esetében ez az arány továbbra is rosszabb lesz, mint a 2014-es induláskor – az akkori, már említett 96,3%-kal szemben a mostani átlagbérnek csupán az 57%-át teszi ki a mostani, 300 ezer forintos keret – összegezték a https://bank360.hu/ hasábjain.

