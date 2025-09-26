Nagyon betalált a Jedlik Ányos Energetikai Program pályázata

A második benyújtási szakasz zárásáig 65 kérelemben összesen 73,6 milliárd forint támogatást igényeltek a távfűtési rendszerek infrastruktúrájának fejlesztéséhez. A rendelkezésre álló 45 milliárd forintos keret kimerülése miatt a harmadik szakasz pénteki meghirdetése elmaradt, a felhívást a pályázatkezelő felfüggesztette – jelentette be hivatalos Facebook-oldalán az Energiaügyi Minisztérium (EM).

A Jedlik Ányos Energetikai Program elsőként, júniusban megnyílt kiírása 25 milliárd forinttal az energiahatékonyság fokozását, 20 milliárd forinttal pedig a megújuló energia alapú hőforrások, hulladékhő hasznosítását és meglévő távhővezetékkel való összekapcsolásukat segíti. Egy pályázó minimum 20 millió, de maximum 1,5 milliárd forint támogatást igényelhet.

Az Energiaügyi Minisztérium 2025 nyarán több mint 100 milliárd forint támogatást tett elérhetővé a távfűtés korszerűsítésére. A távhőtermelők a Jedlik-program egy önálló kiírásában 51 milliárd forintot nyerhetnek el rendszereik zöldítésére. A társasházi lakóközösségek 5 milliárd forintos keretösszegű pályázaton kaphatnak 100 százalékos támogatást távolról leolvasható okosmérők telepítésére-közölte az MTI.

A három felhívásra összesen 134 milliárd forintnyi igény érkezett már be, a tárca vizsgálja a többletforrás biztosításának lehetőségét.