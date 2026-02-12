Hirdetés
Nagyszabású fejlesztés révén fejlődik az erdők ökológiai állapota az Őrségi Nemzeti Park területén

AzÜzlet.hu

Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 450 millió forint uniós támogatásból teszi lehetővé, hogy az erdők természetességi állapota javuljon, egyes erdőrészletekben megszűnjön az emberi beavatkozás, és az erdők fejlődése a természetes erdődinamikai folyamatok szerint történjen – hangsúlyozta Rácz András, az Agrárminisztérium természetvédelemért felelős államtitkára csütörtökön, az Őriszentpéteren tartott projektnyitó eseményen.

Az államtitkár a rendezvényen kiemelte, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság az elmúlt években csaknem 1000 hektár erdőterületet vásárolt. Ennek köszönhetően jelentősen nőtt a vagyonkezelésükben lévő erdők területe, mely mostanra 2500 hektár. Alapelvük, hogy az erdőkezelés, ahol csak megvalósítható, folyamatos erdőborítás mellett történjen. Korábban olyan uniós projekt valósult meg itt, amely által elegyfafajok ültetésére, valamint erdei vízállások, minerális talajfelszínek, kétéltű élőhelyek létrehozására került sor. Továbbá folyamatossá vált az erdőborítás fenntartása, illetve erdei vöröshangya bolyok védelmét célzó intézkedések is történtek.

Rácz András kiemelte, a most induló projekt, az „Erdőtársulások rekonstrukciója, a kezelés infrastrukturális feltételeinek javítása az Őrségben” címmel mintegy 354 hektárnyi Natura 2000 területen a korábbi, természetvédelmi szempontból kedvezőbb állapotok helyreállítását tűzte ki célul az őrségi és vendvidéki erdőkben, ezáltal biztosítva a veszélyeztetett növény- és állatfajok számára az optimális élőhelyeket. Elsősorban gyertyános-tölgyes, mészkerülő erdei fenyves, fenyőelegyes gyertyános tölgyes és pionír erdők helyreállítására, élőhelyszerkezeti elemek létrehozására kerül sor.

Egyes erdőrészletekben az elegyesség megteremtése, míg más részeken az elegyesség fokozása  és a szerkezeti változatosság növelése valósul meg. Ezáltal számos védett és fokozottan védett fajnak fognak potenciális élőhelyet nyújtani, így szubpopulációk növekedését eredményezve, nem csupán a beavatkozási területeken, hanem a kiterjesztett hatásuk által a park területének jelentős részén is, mintegy 12 község határában. A program megvalósítása 2025. június 1-jén kezdődik, és 2028. december 31-én fejeződik be.

Átalakítják 30 hektáron a pusztuló, elegyetlen lucfenyveseket és erdeifenyő-monokultúrákat. A határsávban 50 hektáron megújulnak a pionír erdők. Emellett alomszedéssel és sarjaztatással megvalósul a hagyományos, tájtörténeti értékek rekonstrukciója is. 144 hektáron olyan erdőrészleteket alakítanak ki, amelyek hosszú távon megfelelnek a teljes magára hagyhatóság feltételeinek, így biztosítva a természetes folyamatok érvényesülését, valamint a védett fajok élőhelyeinek megőrzését és bővítését. A folyamatos erdőborítást biztosító kezelés érdekében 97 hektáron megkezdik a szálaló erdőszerkezet kialakítását. Erdőszegélyeket is létrehoznak, 7 582 folyóméteren cserjesávokat ültetnek az erdők és más művelési ágú területek, valamint utak és nyiladékok találkozásánál.

A korszerűsítés révén az igazgatóság erdőstratégiájában rögzített, erdőrészlet szintű, átfogó erdőkezelése folytatódik, amely táji léptékben javítja az erdei ökoszisztémák biodiverzitását és egészségi állapotát. A ma elinduló projekt fő hangsúlya az erdők minőségének javításán van – emelte ki Rácz András. Magyarország erdősültsége 22 százalékos, tehát nem a mennyiségen, hanem minőségen kell változtatni, mert a magyar erdők természetességi állapota alacsony, és a védett erdőterületek töredéke áll csak természetvédelmi kezelés alatt. Ez a beruházás jó példája lehet annak, hogy a természetes folyamatok beindításával őrizhetjük meg az erdőket.

