Napi 250 millió köbméterrel nőtt a Mol részvételével kitermelt kurdisztáni gázmező teljesítménye

Illusztráció: bigstock

A Pearl Petroleum 1,1 milliárd dolláros gázbővítési projektje (KM250) keretében az iraki Kurdisztán régióban (KRI) található Khor Mor létesítményben megkezdődött a gáz kereskedelmi értékesítése – jelentette be Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján a Mol.

Az olajipari társaság bejelentése szerint a felülvizsgált ütemtervhez képest nyolc hónappal korábban leszállított napi 250 millió standard köbméterrel, vagy napi 48 ezer hordó olajegyenértékkel növeli az új feldolgozási kapacitást, ami 50 százalékos növekedést jelent, és a Khor Mor teljes termelését 750 millió köbméterre, olajegyenértékben 144 ezer hordóra emeli-írta az MTI.

A Mol 10 százalékos részesedéssel rendelkezik a Dana Gas és a Crescent Petroleum által közösen működtetett Pearl Petroleum konzorciumban. Jelenleg a Pearl Petroleum a régió energiaigényének több mint 80 százalékát fedezi, és több mint hatmillió embert lát el – közölték.

