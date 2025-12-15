Kezdőlap Gazdaság Napi 870 forint körüli átlagos utasbiztosítási díjjal számolhatnak a síelők az idei...
GazdaságHírek
No menu items!

Napi 870 forint körüli átlagos utasbiztosítási díjjal számolhatnak a síelők az idei szezonban

AzÜzlet.hu

 

Fotó: Bódi Ágnes

Az idei szezonban naponta és személyenként átlagosan 870 forint körül alakul a síbiztosítás díja, ami mintegy 3 százalékkal haladja meg az előző szezon 845 forintos átlagát – közölte az Insura.hu az aktuális utasbiztosítási módozatok és az eddigi, előzetesen megkötött szerződések adatai alapján közleményében.

A biztosításközvetítő portál oldalain a nyaralási szezonban 710 forint volt az utasbiztosítások napi átlagdíja, a téli sportokra kalkulált 870 forint ezt 23 százalékkal haladja meg. A díjtöbblet oka a síeléshez kapcsolódó olyan pótlólagos szolgáltatások, mint a helikopteres mentés, ami már szinte kivétel nélkül része minden síbiztosításnak. Szintén része már egy átlagos konstrukciónak is a felszerelésre vonatkozó kártalanítás.

Emellett évről évre egyre többen választják az olyan prémium termékeket is a síelők, mint az utazás teljes vagy részbeni meghiúsulása miatt igénybe nem vett szállás, síbérlet vagy egyéb program díjának megtérítése

Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója a közleményben kiemelte: piaci becslések szerint az utazni készülők közel kétharmada köt utasbiztosítást külföldi útja előtt, a síbiztosítás esetén pedig ez az arány közel 80 százalék.

Mindez nem véletlen, mivel egy átlagos városnéző úthoz képest jóval nagyobb kockázattal és sokkal jelentősebb kiadással nézhet szembe, aki kihagyja ezt a védelmet – tette hozzá.

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya (EEK) minden esetben csak kiegészíteni képes az utasbiztosítást, a hiányosságai főként a sípályákon mutatkoznak meg. Itt ugyanis a betegszállítás (amelyre az EEK semmilyen fedezetet nem ad) a terep sajátosságai miatt gyakran csak helikopterrel oldható meg, melynek költségei több millió forintot tesznek ki.

További gondot okozhat az is, hogy számos síközpontból olyan magánegészségügyi intézménybe kerülhet a sürgős ellátást igénylő sérült, amely az EEK-t nem fogadja el – ismertette.

Közölték: az úti cél alapján tavalyhoz hasonlóan idén is Ausztria lehet a legnépszerűbb, az előző szezonban a síbiztosítások 63 százalékát kötötték erre a célpontra. További 10 százalék szlovákiai síterepre utazott.

A fennmaradó 27 százalék zömmel a francia, olasz, lengyel és szlovén hegyeket vette célba. A síelés intenzív sport, jellemzően a fiatalabb korosztály köt síbiztosítást: a biztosított utasok 80 százaléka 45 év alatti. (Forrás: Insura.hu)

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Gazdaság

Fenyőfajból bőséges kínálattal várják a vásárlókat a hazai termelők

A szervezetek adatai szerint hazánkban mintegy 3 ezer hektáron termesztenek fenyőfát, főleg Vas, Zala, Somogy megyében, de az Északi-középhegységben - a Mátra és a Bükk környékén -, valamint Nógrád és Heves megyékben is sokan foglalkoznak ezzel.
Tovább
Hírek

Megalakult a Magyar Mesterséges Intelligencia Tanács

Magyarország a mesterséges intelligencia tanáccsal olyan szervezetet hozott létre, amely képes arra, hogy bármilyen, a mesterséges intelligencia területén felmerülő kérdésre választ vagy iránymutatást tudjon adni
Tovább
Hírek

Az AVIAREPS nyerte a 2025-ös World’s Leading Airline GSA díjat a 2025-ös World Travel Awards-on

A díjat a világ turisztikai szakemberei szavazatai alapján ítélték oda, és az AVIAREPS vezető szerepébe, szakértelmébe és kiváló szolgáltatásaiba vetett iparági bizalmat tükrözi.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Napi 870 forint körüli átlagos utasbiztosítási díjjal számolhatnak a síelők az idei szezonban

Gazdaság
A síelés intenzív sport, jellemzően a fiatalabb korosztály köt síbiztosítást: a biztosított utasok 80 százaléka 45 év alatti.
Tovább

Fenyőfajból bőséges kínálattal várják a vásárlókat a hazai termelők

Gazdaság
A szervezetek adatai szerint hazánkban mintegy 3 ezer hektáron termesztenek fenyőfát, főleg Vas, Zala, Somogy megyében, de az Északi-középhegységben - a Mátra és a Bükk környékén -, valamint Nógrád és Heves megyékben is sokan foglalkoznak ezzel.
Tovább

Megalakult a Magyar Mesterséges Intelligencia Tanács

Hírek
Magyarország a mesterséges intelligencia tanáccsal olyan szervezetet hozott létre, amely képes arra, hogy bármilyen, a mesterséges intelligencia területén felmerülő kérdésre választ vagy iránymutatást tudjon adni
Tovább

Az AVIAREPS nyerte a 2025-ös World’s Leading Airline GSA díjat a 2025-ös World Travel Awards-on

Hírek
A díjat a világ turisztikai szakemberei szavazatai alapján ítélték oda, és az AVIAREPS vezető szerepébe, szakértelmébe és kiváló szolgáltatásaiba vetett iparági bizalmat tükrözi.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Gazdaság

Napi 870 forint körüli átlagos utasbiztosítási díjjal számolhatnak a síelők az idei szezonban

A síelés intenzív sport, jellemzően a fiatalabb korosztály köt síbiztosítást: a biztosított utasok 80 százaléka 45 év alatti.
Tovább
Gazdaság

Fenyőfajból bőséges kínálattal várják a vásárlókat a hazai termelők

A szervezetek adatai szerint hazánkban mintegy 3 ezer hektáron termesztenek fenyőfát, főleg Vas, Zala, Somogy megyében, de az Északi-középhegységben - a Mátra és a Bükk környékén -, valamint Nógrád és Heves megyékben is sokan foglalkoznak ezzel.
Tovább
Hírek

Megalakult a Magyar Mesterséges Intelligencia Tanács

Magyarország a mesterséges intelligencia tanáccsal olyan szervezetet hozott létre, amely képes arra, hogy bármilyen, a mesterséges intelligencia területén felmerülő kérdésre választ vagy iránymutatást tudjon adni
Tovább
Hírek

Az AVIAREPS nyerte a 2025-ös World’s Leading Airline GSA díjat a 2025-ös World Travel Awards-on

A díjat a világ turisztikai szakemberei szavazatai alapján ítélték oda, és az AVIAREPS vezető szerepébe, szakértelmébe és kiváló szolgáltatásaiba vetett iparági bizalmat tükrözi.
Tovább
Agrár

Hitelmoratóriummal segíti a kormány a gazdákat

A moratórium alkalmazása nem automatikus, a  gazdálkodónak be kell jelentenie a hitelezőnél, hogy részt kíván venni benne.
Tovább
Bank

Fontos határidők: eddig lehet befizetni a pénztárakba év végén

A december végéig az önkéntes pénztári számlára beérkező és jóváírt befizetések után vehető igénybe a legfeljebb 150 ezer forint adó-visszatérítés. Ahhoz, hogy ezt a lehetőséget ki tudjuk használni, érdemes időben elindítani a fizetést, különben kicsúszhatunk az időből - hívják fel a figyelmet a Bank360 szakértői.
Tovább
Gazdaság

Friss kutatás: Karácsonykor túlköltenek a magyarok, januárban jön a megbánás

Az instacash 641 ember megkérdezésén alapuló, a karácsonyi vásárlási szokásokról készült felmérésében összesen 11 kérdésre kereste a választ.
Tovább
Gazdaság

Stratégiai partnerség a rugalmasabb csomagátvételért

A GLS Hungary csomaglogisztikai szolgáltató több mint 2000 futárból, 88 depóból, egy központi csomagszortírozó üzemből és több mint 3500 átadópontból álló hálózatával Magyarország teljes területén elérhető.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább
Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább
Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Napi 870 forint körüli átlagos utasbiztosítási díjjal számolhatnak a síelők az idei szezonban

A síelés intenzív sport, jellemzően a fiatalabb korosztály köt síbiztosítást: a biztosított utasok 80 százaléka 45 év alatti.

Fenyőfajból bőséges kínálattal várják a vásárlókat a hazai termelők

A szervezetek adatai szerint hazánkban mintegy 3 ezer hektáron termesztenek fenyőfát, főleg Vas, Zala, Somogy megyében, de az Északi-középhegységben - a Mátra és a Bükk környékén -, valamint Nógrád és Heves megyékben is sokan foglalkoznak ezzel.
© 2025 | www.azuzlet.hu