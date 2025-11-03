Kezdőlap Gazdaság Napi rekordokat is hozott a tőzsde
Napi rekordokat is hozott a tőzsde

AzÜzlet.hu

Pozitív, újabb napi rekordokban is gazdag hónapot tudhat maga mögött a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) vezető indexe, a BUX. A szeptemberi záróértéket túlszárnyalva, 107 319,9 ponton zárt, újabb történelmi csúcsot is beállítva a hónap utolsó napján. Az azonnali részvénypiaci forgalom 333 milliárd forintot tett ki, napi átlagban 15,9 milliárd forintos értékkel. A legnépszerűbb részvények októberben is az OTP Bank, a Richter Gedeon és a MOL voltak, 195, 35,7 és 29,8 milliárd forintos forgalommal, míg a brókercégek közül a WOOD & Company, a Concorde és az ERSTE emelkedtek ki.

Októberben a tőkepiacokon változékony hangulat uralkodott. Az amerikai jegybank kamatdöntő ülése, a nagy technológiai vállalatok gyorsjelentései, valamint a Kínával kapcsolatos kereskedelmi várakozások egyaránt mozgásban tartották a piacokat. Az ázsiai tőzsdéken kisebb visszaesések, míg Európában vegyes elmozdulások voltak jellemzőek. Mindeközben a magyar tőzsde továbbra is kedvező befektetői megítélésnek örvendett. Annál is inkább, hiszen a Budapesti Értéktőzsde részvénye október 1-jétől a BUMIX indexkosárban is helyet kapott.

A hazai tőkepiacon az előző havi megtorpanást követően ismét élénk aktivitás volt tapasztalható. Folytatva a növekvő tendenciát, 8,5 százalékos emelkedéssel 107 319,9 ponton ért célba a hónap végén a BUX, mely egyúttal új napi rekord is lett. A BÉT további meghatározó indexei közül a CETOP NTR 2 292,5 ponton, míg az XTEND index 1 776,1 ponton fejezte be a hónapot, tükrözve a tőzsde további szegmenseinek stabil teljesítményét.

Októberben is az OTP Bank részvényeivel zajlott a legnagyobb volumenű kereskedés, 195 milliárd forint értékben. A hitelintézetet a Richter Gedeon követte 35,7 milliárd forintos forgalommal, míg a dobogó harmadik fokán a MOL megtartotta pozícióját 29,8 milliárd forinttal. A kis- és közepes kapitalizációjú vállalatok közül a Prémium kategóriában jegyzett RÁBA Nyrt. és a 4iG kiemelkedően teljesített, 58,6, valamint 54,4 százalékos növekedéssel.

Az azonnali részvénypiac forgalma összességében 333 milliárd forintot tett ki októberben, amely a napi átlagot tekintve 15,9 milliárd forintot jelent.

A befektetési szolgáltatók között most is a WOOD & Company zárt az élen 164,4 milliárd forintos forgalommal, a társaságot a Concorde és az ERSTE követte 155,4 és 122,4 milliárd forinttal.

Az árupiaci szekcióban októberben összesen 208,75 millió forint értékben kötöttek ügyleteket a fenntartható takarmánykukoricára.

Gazdaság

Hogyan spórolhatsz milliókat a lakásvásárláson?

Útmutató a tudatos ingatlankeresőknek
Tovább
Fogyasztóvédelem

4 gyrost árusító büfé működését felfüggesztették – országos vizsgálat

Az eddig lefolytatott hatósági ellenőrzések közel 70 százalékánál találtak kifogásolni valót az ellenőrök, 4 gyrost árusító büfé működését felfüggesztették -
Tovább
Fogyasztóvédelem

Egyeztetést szorgalmaz a Reklámszövetség a kormányzattal

Egyeztetést szorgalmaz a Magyar Reklámszövetség a kormányzattal a reklámadó legalább további egy évre való felfüggesztésére a hazai gazdasági stabilitás és növekedés érdekében.
Tovább
Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább
Gazdaság

Az EU pénzügyi stabilitási mechanizmusának osztályzati kilátását a Moody’s negatívra rontotta

A Moody's a múlt héten rontotta negatívra az addigi stabilról Franciaország "Aa3" államadósság-kötelezettségeinek besorolását.
Tovább
Hírek

Helyreáll az ellátási lánc és a kerozinszállítás a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren várhatóan november 7-én estétől

A mostani, üzemanyagfelvétellel kapcsolatos intézkedésből az utazóközönség semmit nem érzékelt, a repülőtér fennakadás nélkül üzemelt és üzemel.
Tovább
Hírek

15 éves Pécs zenei szíve – családi nappal ünnepli születésnapját a Kodály Központ

A programok díjmentesen, ingyenes regisztrációs jeggyel látogathatók, melyek november 3-tól vehetők át a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. jegypénztáraiban.A jegyek a termek befogadóképességének mértékéig igényelhetők.
Tovább
Gazdaság

Bank360: Scoring – így dől el, lesz-e hiteled

A hitellel rendelkező ügyfelek adatai felkerülnek a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) adóslistájára, amely segítségével a hitelintézetek ellenőrizni tudják, hogy van-e már hitele a náluk hitelt igénylő ügyfélnek.
Tovább
Gazdaság

Az Indamedia csoporthoz került a Ringier Hungary

A vezető hazai állásportál, a Profession továbbra is kizárólagosan a Ringier tulajdonában marad, a Sportal.hu sportoldal tulajdonosa továbbra is a Ringier Sports Media Group (RSMG).
Tovább
Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább
Hírek

Kamatot csökkentett a Fed

Ezenkívül a központi bank úgy döntött, hogy december 1-jén befejezi az összes értékpapír-állományának csökkentését.
Tovább
Pénzvilág

Van akinél nagyon komoly szja visszatérítést hozhat ez a megoldás

Az év vége közeledtével érdemes ellenőrizni az idei nyugdíjpénztári befizetéseink összegét, annak érdekében, hogy minél jobban ki tudjuk használni az szja-visszatérítés lehetőségét – hívja...
Tovább
Pénzvilág

Ezt hozhatja a Széchenyi Kártya MAX+ kamatcsökkenése

A Széchenyi Kártya Program új kamatfeltételei kézzelfogható segítséget nyújtanak a hazai kkv-knak, különösen a működés finanszírozásában: a vállalkozások által fizetendő nettó kamat október 6-tól...
Tovább

