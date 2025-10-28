Kezdőlap Gazdaság NAV: az szja-mentesség mellett is jár a családi kedvezmény
NAV: az szja-mentesség mellett is jár a családi kedvezmény

Illusztráció: Freepik

A családi kedvezmény és a családi járulékkedvezmény a családi jövedelem függvényében akár az utolsó fillérig igénybe vehető a háromgyermekes anyák szja-mentessége mellett is, hiszen az édesanyának is lehet olyan jövedelme, amelyre nem vonatkozik az szja-mentesség, illetve a családi kedvezményből az szja-mentesség miatt fennmaradó rész családi járulékkedvezményként is igényelhető. Ha az anya valamennyi adóalapját lenullázta, a családi kedvezményt az édesapa is érvényesítheti – hívta fel a figyelmet keddi közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Az adóalap-kedvezmények lényege, hogy csökkentik annak a jövedelemnek az összegét, amely után adót kell fizetni. Ilyen kedvezmény a családi kedvezmény, a családi járulékkedvezmény, a 25 év alatti fiatalok és a 30 alatti anyák kedvezménye, a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye, valamint a súlyos fogyatékosság, rokkantság után járó személyi kedvezmény, vagy az első házasoknak járó kedvezmény, sorolta a hatóság és kiemelte: ide tartozik októbertől a háromgyermekes, januártól pedig több lépcsőben a kétgyermekes anyáknak járó teljes szja-mentesség is.

A háromgyerekes anyák kedvezménye minden más kedvezményt megelőz, először ezt kell érvényesíteni az adóalapból. Ha a szülők jogosultak három gyerek után családi pótlékra, akkor ezen felül havonta 990 000 forint családi kedvezményt is érvényesíthetnek közösen, ami 148 500 forint adómegtakarítást jelenthet, ha van még az adóalapban olyan jövedelem, amiből az levonható. Amit az anya esetleg már az adóalapjából nem tud családi kedvezményként igénybe venni, azt családi járulékkedvezményként is érvényesítheti. Ha pedig az édesanya szja-mentes, és ezért nincs adója, amiből további kedvezményt tudna érvényesíteni, vagy egyszerűen úgy dönt a család, az édesapa levonhatja a családi kedvezményt a saját adóalapjából, a családi járulékkedvezményt pedig a bére után fizetendő tb-járulékból – ismertette a NAV.

A háromgyermekes anya munkabére adómentes, de más, nem munkával szerzett jövedelmeire is igénybe tudja venni a családi adókedvezményt és a családi járulékkedvezményt is. Ha van például ingatlan-bérbeadásból származó jövedelme, amelyre nem érvényesíthető a háromgyermekes kedvezmény, akkor abból igénybe veheti a családi kedvezményt. Az érvényesíteni nem tudott családi kedvezmény összegének 15 százalékát pedig családi járulékkedvezményként veheti igénybe a munkabére utáni tb-járulékból.

A háromgyerekes anyák kedvezménye egy összegben a jövő évi adóbevallásban, vagy akár már év közben is érvényesíthető, ehhez vagy a munkáltatónál, vagy online az ONYA-ban lehet nyilatkozni, így a kedvezmény már az októberre vonatkozó, november elején érkező fizetésben megjelenhet. Hacsak az édesanya az év elején leadott adóelőleg-nyilatkozatában nem jelölte, hogy nem kéri a családi járulékkedvezmény érvényesítését, akkor a munkáltatója a fel nem használt családi kedvezmény 15 százalékával automatikusan csökkenteni fogja a tb-járulékot. Ha azonban januárban nem kérte a családi járulékkedvezményt a munkáltatótól, és októbertől érvényesíti a három gyermeket nevelő anyák kedvezményét, akkor célszerű új adóelőleg-nyilatkozatot tenni, mert így már év közben igénybe tudja venni a családi járulékkedvezményt is – javasolta a NAV.

Agrár

Nagy István – Nem pestisesek nálunk a kiskérődzők

Ezzel visszaállt Magyarország kiskérődzők pestisétől mentes hivatalos státusa, amely jelentősen hozzájárul a kereskedelem zavartalanságához.
Tovább
Hírek

Lázár János: út és vasút épül a főváros és a repulőtér között

A tervek szerint 2028 végéig kétszer három sávos új közút, illetve 2035-re új vasútvonal épül a főváros és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér között
Tovább
Építőipar

Itt a közszolgák otthontámogatási tervezete

Társadalmi egyeztetésre került a régóta várt jogszabálytervezet a közszolgálati dolgozóknak járó, évi nettó 1 millió forintos otthontámogatásról, mely jelentős segítséget nyújt a lakásvásárlás előtt állóknak és a meglévő hitelüket törlesztőknek.
Tovább
