Ne maradjon le, bárki elmondhatja a véleményét az e-számla koncepcióról

Szakmai észrevételeket és javaslatokat vár 2026. január 20-ig közösen kidolgozott e-számla koncepciójára a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), a koncepció már elérhető a NAV honlapján – közölte az adóhivatal az MTI-vel pénteken.

Az uniós számlázás és adatszolgáltatás radikális megújítására már most lehet és érdemes is készülni, a hazai megvalósításról készült részletes tervről most bárki elmondhatja a véleményét.

Felidézik: idén április 14-én lépett hatályba az Áfa a digitális korban, vagyis a VAT in the Digital Age (ViDA) elnevezésű uniós jogszabálycsomag, amely legkésőbb 2030-ig gyökeresen átalakítja a számlázás és az elektronikus adatszolgáltatás szabályait, az áfaadminisztráció digitalizációjának új korszakát megnyitva Európában. A ViDA-csomag fő célja az áfacsalások visszaszorítása és a gazdaság digitalizációjának előmozdítása. A hazai megvalósítás koncepciójának kidolgozása hónapok óta zajlik.

A magyarországi megvalósítás a számlázás és az adatszolgáltatás teljes megújítását jelenti, ahol a számlák nem pusztán bizonylatok, hanem az adóhatóság és a vállalkozások közötti valós idejű adatkapcsolat eszközei lesznek. A rendszer nemcsak az eladói, hanem a vevői oldalon is elősegíti a számlázási, befogadási és feldolgozási folyamatok automatizálását, valamint az ezekre épülő új, hatékonyabb üzleti és adózási folyamatok kialakítását.

A koncepció része a Peppol Networkhöz való csatlakozás lehetősége is, amely nemzetközi szinten biztosít egységes, interoperábilis adatkapcsolatot a vállalkozások között, valamint a vállalkozások és az adóhatóságok között.

A NAV elkötelezett, hogy a ViDA-csomag bevezetésével olyan új digitális szolgáltatásokat nyújtson, amelyek egyszerűsítik az elektronikus számlázásra való átállást és támogatják az adózók mindennapi működését. A most véleményezhető koncepció a felkészülést segíti, érdemes már most megismerni, és figyelembe venni, például a vállalatok számviteli rendszereinek, illetve a könyvelőprogramok átalakításának tervezésénél.

A NAV honlapján elérhető koncepcióval kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat legkésőbb 2026. január 20-ig lehet elküldeni a [email protected] e-mail-címre – közölték.

Sokba kerülnek az új ügyfelek: egyre több ajándékpénzt fizetnek a bankok

Egyre többször honorálják a termékeik igénybevételét ajándékpénz adásával a pénzintézetek, néhány napon belül a személyi kölcsönöknél is két újabb szereplő állt be az egyszeri jóváírást adó pénzügyi szolgáltatók sorába
Visit Hungary: csaknem 80 elismerést adtak át a Virágos Magyarország díjátadóján

Az Év óvodakertje elismerést a Budapest XXII. Kerület Egyesített Óvoda nyerte el, a Virágos városi- és faluséták kategória idei díjazottja pedig Miskolc.
Hó, jég, dugó: így készülhetünk a reptéri ünnepi rohamra

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kapacitása évek óta nem tud lépést tartani a forgalom növekedésével. A téli szezonban naponta több tízezer utas érkezik vagy indul útnak, miközben a parkolóhelyek száma szinte változatlan.
Agrár

Példátlan beruházási hullám indult: ezermilliárdokat tolnak a magyar agráriumba

Folyamatosan érkeznek a régóta várt támogatói okiratok a KAP ST pályázatokban érintett agrártermelők és élelmiszeripari szereplők felé.
Tovább
Egészség-ügy

Megalakult a Magánegészségügyi Szakmai Koordinációs Testület

Megalakult a Magánegészségügyi Szakmai Koordinációs Testület, amely intézményes keretet biztosít a szektor továbbfejlesztéséhez és a szereplők közötti összehangolt együttműködéshez.
Tovább
Gazdaság

KSH: a beruházások teljesítménye 2025 III. negyedévében 3,8 százalékkal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál

A beruházások csökkenéséhez a legnagyobb mértékben a szállítás, raktározás, valamint a feldolgozóipar gazdasági ág járult hozzá.
Tovább
Bank

MNB: új alelnöke lehet a Magyar Nemzeti Banknak

Banai Péter Benő AZ MNB: új alelnöke lehet .
Tovább
10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább
Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább
Hírek

Kamatot csökkentett a Fed

Ezenkívül a központi bank úgy döntött, hogy december 1-jén befejezi az összes értékpapír-állományának csökkentését.
Tovább

