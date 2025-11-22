Ne maradjon le, bárki elmondhatja a véleményét az e-számla koncepcióról

Szakmai észrevételeket és javaslatokat vár 2026. január 20-ig közösen kidolgozott e-számla koncepciójára a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), a koncepció már elérhető a NAV honlapján – közölte az adóhivatal az MTI-vel pénteken.

Az uniós számlázás és adatszolgáltatás radikális megújítására már most lehet és érdemes is készülni, a hazai megvalósításról készült részletes tervről most bárki elmondhatja a véleményét.

Felidézik: idén április 14-én lépett hatályba az Áfa a digitális korban, vagyis a VAT in the Digital Age (ViDA) elnevezésű uniós jogszabálycsomag, amely legkésőbb 2030-ig gyökeresen átalakítja a számlázás és az elektronikus adatszolgáltatás szabályait, az áfaadminisztráció digitalizációjának új korszakát megnyitva Európában. A ViDA-csomag fő célja az áfacsalások visszaszorítása és a gazdaság digitalizációjának előmozdítása. A hazai megvalósítás koncepciójának kidolgozása hónapok óta zajlik.

A magyarországi megvalósítás a számlázás és az adatszolgáltatás teljes megújítását jelenti, ahol a számlák nem pusztán bizonylatok, hanem az adóhatóság és a vállalkozások közötti valós idejű adatkapcsolat eszközei lesznek. A rendszer nemcsak az eladói, hanem a vevői oldalon is elősegíti a számlázási, befogadási és feldolgozási folyamatok automatizálását, valamint az ezekre épülő új, hatékonyabb üzleti és adózási folyamatok kialakítását.

A koncepció része a Peppol Networkhöz való csatlakozás lehetősége is, amely nemzetközi szinten biztosít egységes, interoperábilis adatkapcsolatot a vállalkozások között, valamint a vállalkozások és az adóhatóságok között.

A NAV elkötelezett, hogy a ViDA-csomag bevezetésével olyan új digitális szolgáltatásokat nyújtson, amelyek egyszerűsítik az elektronikus számlázásra való átállást és támogatják az adózók mindennapi működését. A most véleményezhető koncepció a felkészülést segíti, érdemes már most megismerni, és figyelembe venni, például a vállalatok számviteli rendszereinek, illetve a könyvelőprogramok átalakításának tervezésénél.

A NAV honlapján elérhető koncepcióval kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat legkésőbb 2026. január 20-ig lehet elküldeni a [email protected] e-mail-címre – közölték.