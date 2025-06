NAV: hétfő éjfél a céges bevallások határideje

Hétfő éjfélig kell bevallani a társasági adót (tao), a kisvállalati adót (kiva), az élelmiszerlánc-felügyeleti díjat, valamint a helyi iparűzési adót (hipa) is. Érdemes határidőben benyújtani a bevallásokat, mert a mulasztás akár egymillió forintos bírságot is maga után vonhat – figyelmeztetett hétfőn a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Az iparűzési adót a NAV a benyújtás után automatikusan továbbítja az illetékes önkormányzatoknak – tették hozzá.

Idéntől az élelmiszerlánc-felügyeleti díjról szóló bevallást is a NAV-hoz kell benyújtani, ugyanúgy június 2. éjfélig.

Az erről szóló bevallást az ELMDIJ-űrlapon, legegyszerűbben elektronikusan, az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) lehet megtenni. A benyújtást támogató technikai segédlet, az ELMDIJ a NAV oldalán elérhető.

A közleményben kitérnek arra is, hogy a NAV nemcsak az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásra kötelezetteknek küldött figyelemfelhívó levelet, hanem azoknak is, akik tavaly nem, vagy késve adták be tao-bevallásukat. Az értesítések célja az, hogy a vállalkozások elkerüljék a komolyabb következményeket, amelyik cég ugyanis késve vagy egyáltalán nem nyújtja be bevallását, annak a NAV akár egymillió forintos mulasztási bírságot is kiszabhat – tájékoztatott az adóhivatal.