Kezdőlap Gazdaság NAV: Januártól a 40 év alatti kétgyerekes anyák is csatlakoznak az szja-mentességhez
GazdaságHírek
No menu items!

NAV: Januártól a 40 év alatti kétgyerekes anyák is csatlakoznak az szja-mentességhez

AzÜzlet.hu

A családokat támogató adókedvezmények sora tovább bővül, 2026. január 1-jén indul a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák szja-mentessége – hívta fel a figyelmet csütörtöki közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Nyilatkozni is egyszerűbb lesz: a kedvezményt nem kell évente kérni, és egyszerre lehet nyilatkozni az “anyakedvezményről”, valamint a családi adókedvezményről is – emelte ki a hivatal.

A kétgyermekes anyák lépcsőzetesen szereznek jogosultságot az szja-mentességre, 2026. január 1-jétől a 40 év alatti, 2027-től az 50 év alatti, 2028-től az 60 év alatti, 2029-től pedig valamennyi kétgyermekes édesanya megkapja az élethosszig tartó szja-mentességet a munkával szerzett jövedelmei után.

Most januárban tehát elsőként azok kérhetik a kedvezmény érvényesítését, akik 40. életévüket 2025. december 31. után töltik be – emlékeztetett a NAV.

A kedvezmény igénybevételéhez január első napjaitól elérhető az adóelőleg-nyilatkozat, amelyet legegyszerűbben elektronikusan, az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) lehet beadni, de papíron is leadható a munkáltatónál, kifizetőnél.

Újdonság, hogy aki a kétgyerekes kedvezményre és a családi adó- vagy járulékkedvezményre is jogosult, összevont adóelőleg-nyilatkozatot is leadhat a munkáltatója, rendszeres bevételt juttató kifizetője részére, amelyben mindhárom kedvezmény figyelembevételét kérheti – ismertette a részleteket a közlemény.

Az összevont nyilatkozat anyakedvezményre vonatkozó részét a munkáltató, kifizető folytatólagos nyilatkozatnak tekinti, és a kedvezményt folyamatosan érvényesíti mindaddig, amíg az édesanya új nyilatkozatot nem ad le.

Nem tartozik ide az az eset, amikor az édesanya munkahelyet vált, akkor ugyanis természetesen új nyilatkozatot kell leadnia -figyelmeztetett a közlemény.

Az adómentesség első alkalommal a 2025. december 31. után megszerzett, munkaviszonyból származó jövedelem esetén a 2025. december 31. napját követő időszakra elszámolt, kedvezményalapot képező jövedelmekre érvényesíthető, tehát a februárban esedékes, januárra kapott fizetés már adómentesen érkezik.

A családoknak járó kedvezményekről minden fontos információ megtalálható a NAV honlapján – jelezte a hivatal.

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Gazdaság

Januártól majd a kkv-k is fordulhatnak a békéltető testületekhez

A hosszabb határidőnek köszönhetően saját jogi részleggel nem rendelkező kisebb vállalkozásoknak több idejük lesz érdemi álláspontjuk kialakítására, míg az összetettebb ügyekben is több idő áll rendelkezésre a válaszirat elkészítésére, és megküldésére.
Tovább
Bank

Rekordhitelek, fogyó ingatlanok: meddig tarthat az Otthon Start lendülete?

Az OSP által gerjesztett hitelpiaci pezsgés az év végéig még biztosan kitart, illetve, ha lesz is némi visszaesés az év végén, akkor az leginkább szezonális hatással magyarázható
Tovább
Gazdaság

Eljött a hazai professzionális vagyonkezelés ideje

Összességében a bizalmi vagyonkezelés ma már nem pusztán jogi forma, hanem valódi stratégiai eszköz.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

NAV: Januártól a 40 év alatti kétgyerekes anyák is csatlakoznak az szja-mentességhez

Gazdaság
A kedvezményt nem kell évente kérni, és egyszerre lehet nyilatkozni az "anyakedvezményről", valamint a családi adókedvezményről is - emelte ki a hivatal.
Tovább

Januártól majd a kkv-k is fordulhatnak a békéltető testületekhez

Gazdaság
A hosszabb határidőnek köszönhetően saját jogi részleggel nem rendelkező kisebb vállalkozásoknak több idejük lesz érdemi álláspontjuk kialakítására, míg az összetettebb ügyekben is több idő áll rendelkezésre a válaszirat elkészítésére, és megküldésére.
Tovább

Rekordhitelek, fogyó ingatlanok: meddig tarthat az Otthon Start lendülete?

Bank
Az OSP által gerjesztett hitelpiaci pezsgés az év végéig még biztosan kitart, illetve, ha lesz is némi visszaesés az év végén, akkor az leginkább szezonális hatással magyarázható
Tovább

Eljött a hazai professzionális vagyonkezelés ideje

Gazdaság
Összességében a bizalmi vagyonkezelés ma már nem pusztán jogi forma, hanem valódi stratégiai eszköz.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Gazdaság

NAV: Januártól a 40 év alatti kétgyerekes anyák is csatlakoznak az szja-mentességhez

A kedvezményt nem kell évente kérni, és egyszerre lehet nyilatkozni az "anyakedvezményről", valamint a családi adókedvezményről is - emelte ki a hivatal.
Tovább
Gazdaság

Januártól majd a kkv-k is fordulhatnak a békéltető testületekhez

A hosszabb határidőnek köszönhetően saját jogi részleggel nem rendelkező kisebb vállalkozásoknak több idejük lesz érdemi álláspontjuk kialakítására, míg az összetettebb ügyekben is több idő áll rendelkezésre a válaszirat elkészítésére, és megküldésére.
Tovább
Bank

Rekordhitelek, fogyó ingatlanok: meddig tarthat az Otthon Start lendülete?

Az OSP által gerjesztett hitelpiaci pezsgés az év végéig még biztosan kitart, illetve, ha lesz is némi visszaesés az év végén, akkor az leginkább szezonális hatással magyarázható
Tovább
Gazdaság

Eljött a hazai professzionális vagyonkezelés ideje

Összességében a bizalmi vagyonkezelés ma már nem pusztán jogi forma, hanem valódi stratégiai eszköz.
Tovább
Hírek

Amikor az ünnep nem ér véget szilveszterkor – Temesvár télen

A kézműves termékeket kínáló standok, harapnivalók és a belvárosi éttermek különleges ajánlatai tovább erősítik ezt az élményt.
Tovább
Élelmiszeripar

Megérkeztek a téli szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés újabb eredményei

Élőhal-kereskedőket, forralt bor árusokat, őstermelőket, vad- és halfeldogozókat, valamint...
Tovább
Egészség-ügy

Magyar–indonéz rákdiagnosztikai együttműködés a düsseldorfi MEDICA-n

A megállapodás rögzíti a feladatmegosztást, az adatkezelési és titoktartási elveket, valamint a vitás kérdések rendezésének rendjét is. A konkrét szakmai fókuszterületeket a felek a decemberi jakartai találkozón jelölik ki.
Tovább
Autóipar

Az AutoWallis megkezdi két új kínai prémium márka értékesítését Magyarországon

Az AutoWallis részvényeit a BÉT prémium kategóriájában jegyzik. Árfolyama kedden 148,5 forinton zárt, egy éven belül 140 és 184 forint között mozgott.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább
Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább
Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

NAV: Januártól a 40 év alatti kétgyerekes anyák is csatlakoznak az szja-mentességhez

A kedvezményt nem kell évente kérni, és egyszerre lehet nyilatkozni az "anyakedvezményről", valamint a családi adókedvezményről is - emelte ki a hivatal.

Januártól majd a kkv-k is fordulhatnak a békéltető testületekhez

A hosszabb határidőnek köszönhetően saját jogi részleggel nem rendelkező kisebb vállalkozásoknak több idejük lesz érdemi álláspontjuk kialakítására, míg az összetettebb ügyekben is több idő áll rendelkezésre a válaszirat elkészítésére, és megküldésére.
© 2025 | www.azuzlet.hu