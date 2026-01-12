Hirdetés
NAV- közérthető kiadvány foglalja össze az szja-nyilatkozatokat

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) praktikus, közérthető kiadványban foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat az szja-nyilatkozatokról, a digitális információs füzet mostantól elérhető a hivatal honlapján, ahonnan egy kattintással elérhetők a szükséges nyomtatványok is – közölte a hatóság.

Január az szja-nyilatkozatok hónapja, aki egész évben a kedvezményekkel növelt fizetését szeretné kézhez kapni, ebben az időszakban kell jeleznie munkáltatójának, milyen kedvezményeket szeretne érvényesíteni.

Példaként említik, hogy aki gyermeket nevel, többgyermekes, vagy 30 év alatti édesanya, 25 év alatti fiatal, friss házas, vagy laktózérzékeny, csökkentheti a személyi jövedelemadóját.

Ezeket a kedvezményeket egy összegben, a jövő évi adóbevallásban is igénybe veheti, de kérheti a havi érvényesítést is. Erre szolgálnak az adóelőleg-nyilatkozatok, amelyek online, vagy papíron is beadhatók.

Ezt a folyamatot könnyíti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal új kiadványa, amely pontról pontra bemutatja az igényelhető kedvezményeket, az azokhoz tartozó nyilatkozatokat. Így egy helyről elérhető valamennyi űrlap, és nemcsak az online verziók, hanem a nyomtatható, papíros nyomtatványok is – írták a közleményben.

Aki nem tudja, milyen kedvezmény jár neki, mit kell beadnia az igénybevételhez, hol találja a nyilatkozatot, és azt hogyan adhatja be, kattintson a NAV honlapjára, ahol a részletes információk mellett mától ezt a közérthető összefoglalót is megtalálja.

Segítségével mindenki kiválaszthatja a rá vonatkozó űrlapot és egyszerűen, akár online, akár papíron beadhatja a szükséges dokumentumokat pár perc alatt, még a januári bérszámfejtés előtt – tájékoztatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. (MTI)

