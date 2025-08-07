Kezdőlap Gazdaság NAV: nem minden nyári munka turisztikai idénymunka
GazdaságHírek
No menu items!

NAV: nem minden nyári munka turisztikai idénymunka

AzÜzlet.hu

Akik turisztikai idénymunkásként jelentették be alkalmazottjaikat, sok esetben hibáztak, a kedvezőbb adózáshoz ugyanis az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályain túl további két feltételnek is meg kell felelni, így például a strandbüfében, a fagylaltozóban dolgozókat nem lehet turisztikai idénymunkásként bejelenteni – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint február 1-jétől a közteher napi összege alkalmi munkánál 4400 forint, a turisztikai idénymunkánál 2200 forint. A munkáltatónak tehát nem mindegy, melyiket fizeti. A lehetőség csábító, azonban két követelményre figyelni kell: turisztikai idénymunkást csak kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet végző munkáltató, és kizárólag idényjellegű munkára foglalkoztathat.

Kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatásnak a jogszabályok szerint csak az idegenvezetői, a szálláshely-szolgáltatási, a tartós szálláshasználati szolgáltatási, a lovas szolgáltatói és az utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenység minősül – sorolták, hozzátéve, hogy a munka pedig akkor szezonális jellegű, ha a szolgáltatás természete miatt, a munkaszervezéstől függetlenül az év valamely időszakához vagy időpontjához kötődik.

Kifejtették, hogy a nyári szezonban például kizárólag büfét, vízibicikli-kölcsönzőt vagy fagylaltozót üzemeltetőknél a második feltétel, az idényjelleg egyértelműen teljesül, de a tevékenységhez kapcsolódó első kritérium nem, ezért ők az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján turisztikai idénymunkást nem vehetnek fel, a dolgozóikat alkalmi munkavállalóként vagy az általános szabályok szerinti, határozott idejű munkaviszonyban foglalkoztathatják.

Az egész évben üzemelő szállodáknál, ahol a tevékenységhez kapcsolódó kritérium egyértelműen teljesül, az idényjelleg az összes körülmény vizsgálata alapján dönthető el – írták.

Kapcsolódó cikkek

Hírek

A MÁV országos állomásmegújítási programot hirdet

Lázár János építési és közlekedési miniszter döntése alapján a MÁV országos állomásmegújítási programot hirdet több mint harminc helyszínen; ezek nem az ország legforgalmasabb vasútállomásai, hanem olyanok, amelyek saját térségükben kiemelkedő forgalmat bonyolítanak le
Tovább
Cégvilág

A McDonald’s negyedéves nyeresége és bevétele is felülmúlta az elemzői várakozásokat

A McDonald's amerikai gyorsétteremlánc az elemzők által vártnál magasabb bevétellel és nyereséggel zárta a június 30-án végződött második negyedévet.
Tovább
Energia

Elsőként telepített a hálózatra középfeszültségű soros feszültségszabályozót az E.ON

Háromszázhúsz millió forint értékű beruházással telepített Magyarországon elsőként középfeszültségű soros feszültségszabályozót az E.ON Hungária Csoport Letenye térségében
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

NAV: nem minden nyári munka turisztikai idénymunka

Gazdaság
Akik turisztikai idénymunkásként jelentették be alkalmazottjaikat, sok esetben hibáztak, a kedvezőbb adózáshoz ugyanis az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályain túl további két feltételnek is meg kell felelni,
Tovább

A MÁV országos állomásmegújítási programot hirdet

Hírek
Lázár János építési és közlekedési miniszter döntése alapján a MÁV országos állomásmegújítási programot hirdet több mint harminc helyszínen; ezek nem az ország legforgalmasabb vasútállomásai, hanem olyanok, amelyek saját térségükben kiemelkedő forgalmat bonyolítanak le
Tovább

A McDonald’s negyedéves nyeresége és bevétele is felülmúlta az elemzői várakozásokat

Cégvilág
A McDonald's amerikai gyorsétteremlánc az elemzők által vártnál magasabb bevétellel és nyereséggel zárta a június 30-án végződött második negyedévet.
Tovább

Elsőként telepített a hálózatra középfeszültségű soros feszültségszabályozót az E.ON

Energia
Háromszázhúsz millió forint értékű beruházással telepített Magyarországon elsőként középfeszültségű soros feszültségszabályozót az E.ON Hungária Csoport Letenye térségében
Tovább
Hirdetés

Hírek

Gazdaság

NAV: nem minden nyári munka turisztikai idénymunka

Akik turisztikai idénymunkásként jelentették be alkalmazottjaikat, sok esetben hibáztak, a kedvezőbb adózáshoz ugyanis az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályain túl további két feltételnek is meg kell felelni,
Tovább
Hírek

A MÁV országos állomásmegújítási programot hirdet

Lázár János építési és közlekedési miniszter döntése alapján a MÁV országos állomásmegújítási programot hirdet több mint harminc helyszínen; ezek nem az ország legforgalmasabb vasútállomásai, hanem olyanok, amelyek saját térségükben kiemelkedő forgalmat bonyolítanak le
Tovább
Cégvilág

A McDonald’s negyedéves nyeresége és bevétele is felülmúlta az elemzői várakozásokat

A McDonald's amerikai gyorsétteremlánc az elemzők által vártnál magasabb bevétellel és nyereséggel zárta a június 30-án végződött második negyedévet.
Tovább
Energia

Elsőként telepített a hálózatra középfeszültségű soros feszültségszabályozót az E.ON

Háromszázhúsz millió forint értékű beruházással telepített Magyarországon elsőként középfeszültségű soros feszültségszabályozót az E.ON Hungária Csoport Letenye térségében
Tovább
Agrár

Fennmaradásuk érdekében szükséges az erdők ökológiai vízpótlása

Elkezdődött az igények felmérése, szeptembertől pedig érdemi lépések várhatók az erdők ökológiai vízpótlásában
Tovább
Gazdaság

Júniusban a kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakit 3,0 százalékkal haladta meg

2025. júniusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 3,0 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit
Tovább
Fogyasztóvédelem

Újabb vizsgálatot indított a GVH a Booking.com ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított a Booking.com B.V ellen.
Tovább
Cégvilág

A várakozásoknak megfelelő bevételnövekedést ért el a Richter

A Richter Gedeon Nyrt. konszolidált árbevétele az első fél évben 465,5 milliárd forint lett, 10,9 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál -
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Gazdaság

A nyári uborkaszezon a legjobb időszak a dubaji ingatlanvásárlásra a magyar szakértő szerint

Töretlenül növekszik a magyarok érdeklődése a dubaji ingatlanok iránt, egyes cégek évről évre hússzoros növekedést is tapasztalnak a keresletben.
Tovább
Pénzvilág

Vegyesen változott csütörtök estére a forint árfolyama

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtök estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Tovább
Gazdaság

Rekordszinten a bitcoin jegyzése

Rekordszintre emelkedett a bitcoin jegyzése a dollárral szemben péntek reggel az intézményi befektetők keresletének a hatására.
Tovább
Pénzvilág

Még Angliában is jól pörgött a Raiffeisen Bank zöld kötvénye

Több mint 3,6-szoros túljegyzést regisztrált zöld kötvényére a Raiffeisen Bank Zrt., melyet 300 millió euró összegben bocsátott ki, megerősítve ezzel a fenntartható finanszírozás iránti...
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

NAV: nem minden nyári munka turisztikai idénymunka

Akik turisztikai idénymunkásként jelentették be alkalmazottjaikat, sok esetben hibáztak, a kedvezőbb adózáshoz ugyanis az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályain túl további két feltételnek is meg kell felelni,

A MÁV országos állomásmegújítási programot hirdet

Lázár János építési és közlekedési miniszter döntése alapján a MÁV országos állomásmegújítási programot hirdet több mint harminc helyszínen; ezek nem az ország legforgalmasabb vasútállomásai, hanem olyanok, amelyek saját térségükben kiemelkedő forgalmat bonyolítanak le
© 2025 | www.azuzlet.hu