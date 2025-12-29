NAV: szilveszter éjfélig még több kedvező adózási mód is választható

Több, a kis- és középvállalkozásnak fontos adóügyi határidő jár le december 31-én; szilveszterig lehet választani 2026-ra a kisvállalati adót, a katát, illetve az alanyi mentességet az áfában – közölte közleményében az Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A közlemény szerint jelenleg a speciális adózási módok közül a legtöbb vállalkozást, csaknem 870 ezret az alanyi mentesség érint, amely még kedvezőbbé válik jövőre, a jelenlegi 18 millió forintos felső határ ugyanis 20 millió forintra nő.

Az általános forgalmi adóban az alanyi mentesség a soron következő évre választható, vagyis, ha egy még nem alanyi mentes vállalkozó 2026-ban szeretne élni ezzel a lehetőséggel, akkor legkésőbb december 31-ig jeleznie kell ezt az adóhivatalnak – tették hozzá.

Szilveszter után az alanyi mentességet legközelebb már csak a 2027-es adóévre választhatják a már működő vállalkozások, az alanyi adómentes vállalkozásnak – fő szabály szerint – nem kell áfát felszámítania és fizetnie, illetve áfabevallást sem kell benyújtania – írták.

Megduplázódik a kisvállalati adó (kiva) belépési határa, emiatt még többen választhatják; kivára váltani év közben is bármikor lehet, de a 2025-ös zárás miatt legkésőbb december 31-ig célszerű dönteni. Ugyanez igaz a katára (kisadózó vállalkozások tételes adója) is: akik még idén választják, az egész 2026-os évben így adózhatnak.

Aki január 1-jén vagy utána jelzi a katára, illetve a kivára váltást, annak számolnia kell azzal, hogy a bejelentkezés hónapjának utolsó napjáig egy külön – azt az időszakot felölelő, az eredeti adózási módjának megfelelő – bevallást is el kell készítenie. Ha a kisadózó úgy dönt, hogy jövőre a katáról áttér az átalányadózásra, és azt szilveszterig bejelenti az adóhivatalnak, január 1-jétől már alkalmazhatja is az átalányadózás szabályait.

A nem katás egyéni vállalkozók 2026. május 20-ig az szja-bevallásukban jelezhetik a váltást. Az adózással kapcsolatos évvégi teendőkről, valamint a 2026-tól hatályos magánszemélyeket, családokat és vállalkozásokat érintő változásokról, továbbá az ügyfélszolgálat ünnepi nyitvatartásáról bővebb információ a hivatal honlapján, a “Felkészülés 2026-ra” menüpont alatt olvasható – áll a közleményben.