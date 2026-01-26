Hirdetés
NAV: több mint 50 százalékkal több kiscsomagot vámkezeltek a pénzügyőrök

AzÜzlet.hu

A külföldről érkező vámkezelést igénylő kiscsomagok száma 2024-hez képest 50 százalékkal nőtt tavaly – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vámszakmai és nemzetközi elnökhelyettese az MTI-vel a Nemzetközi Vámnap alkalmából.

Bakai Kristóf Péter vezérőrnagy hozzátette: míg 2024-ben a NAV 136 millió kis értékű (150 euró alatti) küldeményt vámkezelt, addig tavaly a csomagok száma már meghaladta a 204 milliót.

Ugyanakkor a Magyarországon vámkezelt áru mennyisége gyakorlatilag nem változott, valamivel több mint 23 millió tonnát tett ki. Tavaly összesen mintegy 18 ezer milliárd forint értékű áru érkezett Magyarországon keresztül az Európai Unió területére. A vámbevétel 2025-ben elérte a 154 milliárd forintot, az import áfa összege pedig az 504 milliárd forintot, míg 2024-ben 121 milliárd, az import áfa 458 milliárd forint volt – ismertette az elnökhelyettes.

A NAV-nak kulcsszerepe van az uniós vámhatár védelmében, hogy az illegális termékek ne juthassanak be az unió piacára, és ne veszélyeztethessék a magyar vásárlók egészségét és életét sem – hangsúlyozta.

Évek óta dinamikusan nő a harmadik országból érkező e-kereskedelmi forgalom. A beérkező kiscsomagokhoz kapcsolódó adatokat a NAV kockázatelemzési rendszere vizsgálja, ez segít kiválasztani azokat a küldeményeket, amelyek további ellenőrzést igényelnek.

“Ezeket röntgenberendezésekkel és fizikai vizsgálatokkal ellenőrizzük. Az elektronikus kockázatelemzés alapján kiválasztott tételeken túl a beérkezett gyanús vagy véletlenszerűen kiválasztott csomagokat a vámosok szolgálati kutyák bevonásával is vizsgálják” – részletezte Bakai Kristóf Péter.

A nemzetközi vámnap – amelyet a Vám Világszervezet minden évben január 26-án ünnepel – arra irányítja rá a figyelmet, hogy a vámhatóságok tevékenysége nemcsak a költségvetési bevételek biztosításában meghatározó, hanem a gazdaság védelme, a közbiztonság erősítése és a tisztességes kereskedelem fenntartása szempontjából is nélkülözhetetlen – húzta alá az elnökhelyettes, ismertetve az idei ünnep mottóját: “Éber és elkötelezett vámhatóság a társadalom védelmében.”

A tőzsde ma már nem kiváltság, hanem versenyelőny

a banki finanszírozás egyre drágább, a fedezeti elvárások szigorúbbak, miközbeA a kockázati tőke belépése sokszor együtt jár az irányítás megosztásával. A tőzsdei forrásbevonás ebben a helyzetben egy harmadik utat kínál, amelynek lényege nem az eladósodás, hanem a mérleg megerősítése.
Hegyi Zsolt: újabb 120 busz érkezik, ezzel már félezer vadonatúj jármű erősíti a VOLÁN-buszflottát

A MÁV-csoport közleménye szerint a MÁV Személyszállítási Zrt. januárban megkezdte újabb 120 autóbusz átvételét.
Már benyújthatók a támogatási kérelmek a fagykárkrízis-támogatásra

 A tavalyi tavaszi fagy okozta gazdálkodói károk enyhítésének érdekében, az ágazati szereplőkkel való egyeztetést követően, az Agrárminisztérium megteremtette a lehetőségét a fagykárt szenvedett szőlő- és gyümölcstermelők számára az általuk igénybe vehető kárenyhítési juttatás előlegfizetésének.
