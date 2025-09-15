Kezdőlap Gazdaság NAV: újabb adategyeztetési kampányt indul
Gazdaság
No menu items!

NAV: újabb adategyeztetési kampányt indul

AzÜzlet.hu

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn újabb adategyeztetési kampányt indít az online számlaadatok és az áfabevallások eltéréseinek tisztázására. Ezúttal azokat szólítja meg a hivatal, akik nullás bevallást adtak be annak ellenére, hogy online számlaadataik szerint 2025 júliusában volt forgalmuk – hívta fel a figyelmet legfrissebb közleményében az adóhatóság.

Az eltérés oka sokféle lehet: téves kitöltés, adminisztrációs hiba, egyszerű figyelmetlenség, de az adategyeztetés révén a NAV könnyen ki tudja szűrni a csalárd adózókat is. A hivatal célja most is az, hogy az okokra fény derüljön, és a vállalkozások önként és gyorsan javíthassák a hibás adatokat. Az érintettek a NAV Ügyfélportálján elérhető digitális kérdőív kitöltésével jelezhetik, ha már javították a hibát, de azt is, ha szerintük az eltérés nem valós – ismertette a NAV.

Az eljárás teljes egészében online zajlik, a vállalkozásoknak 15 napjuk van válaszolni a kérdéssorra. Aki ezt elmulasztja, akár 300 ezer forintos bírságra és egy későbbi, jóval időigényesebb revízióra is számíthat. Aki viszont együttműködik, szankció nélkül rendezheti a hibát-közölte az MTI.

Az adategyeztetés jogintézménye idén indult, a számlaadatok és áfabevallások eltéréseit már többször is érintette. A NAV kockázatelemzése ugyanis a beáramló hatalmas mennyiségű adat összefuttatásával hamar kideríti, ha valakinél nem egyeznek az online szolgáltatott, valamint a bevallásban szerepeltetett információk. A hivatal eddigi tapasztalatai szerint a vállalkozások döntő többsége együttműködik, kihasználja a lehetőséget, hogy büntetés helyett önként javítsa a hibákat. Amikor pedig a hatósághoz különböző úton beküldött adatok összhangban vannak, az hosszabb távon a vállalkozások adminisztrációját egyszerűsíti, hiszen az adategyeztetések és adattisztítások révén pontosabb, gyorsabb és automatizáltabb szolgáltatások – például bevalláskiajánlások, validációk vagy adat-visszamutatások – válnak elérhetővé – közölte a NAV.

Kapcsolódó cikkek

Gazdaság

Budapesten és a nyugat-magyarországi vármegyékben pörögtek rá legjobban az Otthon Start lakáshitelre

Budapesten és a nyugat-magyarországi vármegyékben pörögtek rá legjobban az igénylők az Otthon Start lakáshitelre az internetes keresések alapján, a keleti és az északi vármegyékben kisebb az érdeklődés. A nyári hónapokban is sok volt az érdeklődő, de a többség a program indulásakor keresett rá a programra. A Bank360 az Otthon Start lakáshitellel kapcsolatos internetes kereséseket vette górcső alá.
Tovább
Gazdaság

Csoportos adóelkerülési kísérletet leplezett le a NAV

Csoportos adóelkerülési kísérletet leplezett le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), amikor Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei revizorai kiutalások felülvizsgálatakor felfigyeltek egy gyanúsan gyakran előforduló számlaszámra, amelyre több, egymástól független személy is kérte az általa visszaigényelt összegek átutalását.
Tovább
Gazdaság

Ismét megmozgatta a közösségeket a hungarikum pályázat

Továbbra is töretlen a hungarikum pályázat népszerűsége, a felhívás idei 650 millió forintos keretéből 257 kérelem részesül támogatásba
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

NAV: újabb adategyeztetési kampányt indul

Gazdaság
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn újabb adategyeztetési kampányt indít az online számlaadatok és az áfabevallások eltéréseinek tisztázására. Ezúttal azokat szólítja meg a hivatal, akik nullás bevallást adtak be annak ellenére, hogy online számlaadataik szerint 2025 júliusában volt forgalmuk.
Tovább

Budapesten és a nyugat-magyarországi vármegyékben pörögtek rá legjobban az Otthon Start lakáshitelre

Gazdaság
Budapesten és a nyugat-magyarországi vármegyékben pörögtek rá legjobban az igénylők az Otthon Start lakáshitelre az internetes keresések alapján, a keleti és az északi vármegyékben kisebb az érdeklődés. A nyári hónapokban is sok volt az érdeklődő, de a többség a program indulásakor keresett rá a programra. A Bank360 az Otthon Start lakáshitellel kapcsolatos internetes kereséseket vette górcső alá.
Tovább

Csoportos adóelkerülési kísérletet leplezett le a NAV

Gazdaság
Csoportos adóelkerülési kísérletet leplezett le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), amikor Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei revizorai kiutalások felülvizsgálatakor felfigyeltek egy gyanúsan gyakran előforduló számlaszámra, amelyre több, egymástól független személy is kérte az általa visszaigényelt összegek átutalását.
Tovább

A MÁV-csoport készül az M1-esen hétfőn életbe lépő jelentős korlátozásokra

Hírek
A MÁV-csoport készül arra, hogy az M1-es autópálya bővítése miatt hétfőtől jelentősen korlátozzák a sztráda forgalmát, dugókra és hosszabb menetidőre lehet számítani.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Gazdaság

Csoportos adóelkerülési kísérletet leplezett le a NAV

Csoportos adóelkerülési kísérletet leplezett le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), amikor Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei revizorai kiutalások felülvizsgálatakor felfigyeltek egy gyanúsan gyakran előforduló számlaszámra, amelyre több, egymástól független személy is kérte az általa visszaigényelt összegek átutalását.
Tovább
Hírek

A MÁV-csoport készül az M1-esen hétfőn életbe lépő jelentős korlátozásokra

A MÁV-csoport készül arra, hogy az M1-es autópálya bővítése miatt hétfőtől jelentősen korlátozzák a sztráda forgalmát, dugókra és hosszabb menetidőre lehet számítani.
Tovább
Hírek

Szünetelhetnek a Magyar Telekom szolgáltatásai a napokban több helyen

Hálózati korszerűsítés miatt a héten időszakosan több településen és fővárosi kerületben is szünetelhetnek a Magyar Telekom Nyrt. szolgáltatásai. A társaság a honlapján közölt felsorolásban jelezte: a munkák miatt az otthoni internet, tv- és telefonszolgáltatásban is lehet kiesés, akár több órán át is.
Tovább
Hírek

Európai Mobilitási Hét – Keddtől egy héten át díjmentes kerékpárszállítással is várják az utasokat

A MÁV-csoport idén is csatlakozik az Európai Mobilitási Hét programjához: keddtől egy héten át díjmentes kerékpárszállítással, kedvezményes autómentes napijeggyel, a hétvégén pedig színes fővárosi programokkal várják az utasokat.
Tovább
Hírek

Indul a Vadászkürt Expressz!

Az ÉSZAKERDŐ Zrt. 2025. szeptember 27-én, szombaton ismét megrendezi...
Tovább
Gazdaság

Ismét megmozgatta a közösségeket a hungarikum pályázat

Továbbra is töretlen a hungarikum pályázat népszerűsége, a felhívás idei 650 millió forintos keretéből 257 kérelem részesül támogatásba
Tovább
Hírek

A kockázatkezelés nem játék, de tanulhat a sakkból – öt párhuzam a tábla és a tőkepiacok között

A 2008-as pénzügyi válság óta a kockázatkezelés a banki működés egyik legfontosabb területévé vált. Ma már nemcsak arról szól, hogy egy intézmény megfeleljen a szabályozói elvárásoknak, hanem arról is, hogy előre felkészüljön szélsőséges forgatókönyvekre és biztosítsa a pénzügyi szektor hosszú távú stabilitását.
Tovább
Gazdaság

A Magyar Fejlesztési Bank élén Kovács Zsolt váltja Katona Bencét

A tulajdonosi jogokat gyakorló Nemzetgazdasági Minisztérium döntése értelmében Nagy Márton a bank vezetésére Kovács Zsoltot, a Magyar Posta Biztosító eddigi vezérigazgatóját nevezi ki.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

A kockázatkezelés nem játék, de tanulhat a sakkból – öt párhuzam a tábla és a tőkepiacok között

A 2008-as pénzügyi válság óta a kockázatkezelés a banki működés egyik legfontosabb területévé vált. Ma már nemcsak arról szól, hogy egy intézmény megfeleljen a szabályozói elvárásoknak, hanem arról is, hogy előre felkészüljön szélsőséges forgatókönyvekre és biztosítsa a pénzügyi szektor hosszú távú stabilitását.
Tovább
Pénzvilág

Devizapiac – Erősödött a forint reggel

Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Tovább
Hírek

Nézzük a jó oldalát – Van, amiben Mészáros Lőrinc rávert Elon Muskra

Elon Musk vagyona ma már kontinensek leggazdagabbjainak elitjét utasítja maga mögé – mutat rá Karagich István, a Blochamps Capital ügyvezető igazgatója. Musk 342 milliárd dollárja több, mint Afrika és Óceánia 10 országának leggazdagabb vállalkozójának együttes vagyona. Ám egy dologban meg kell hajolnia Mészáros Lőrinc előtt: a magyar top-milliárdos vagyona 10 év alatt 150-szeresére ugrott, miközben Musk, csak 38-szorosára növelte pénzét. Igaz, Mészáros vagyona európai viszonylatban még így is a középmezőnyben marad.
Tovább
Pénzvilág

Az Otthon Start indulása miatt is új MNB szabályok az ingatlan- és jelzáloghitelpiacon

A Magyar Nemzeti Bank a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan átfogóan áttekintette a hazai ingatlan- és jelzáloghitelezést érintő makroprudenciális eszközeit (vagyis azokat a szabályokat, amelyek...
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

NAV: újabb adategyeztetési kampányt indul

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn újabb adategyeztetési kampányt indít az online számlaadatok és az áfabevallások eltéréseinek tisztázására. Ezúttal azokat szólítja meg a hivatal, akik nullás bevallást adtak be annak ellenére, hogy online számlaadataik szerint 2025 júliusában volt forgalmuk.

Budapesten és a nyugat-magyarországi vármegyékben pörögtek rá legjobban az Otthon Start lakáshitelre

Budapesten és a nyugat-magyarországi vármegyékben pörögtek rá legjobban az igénylők az Otthon Start lakáshitelre az internetes keresések alapján, a keleti és az északi vármegyékben kisebb az érdeklődés. A nyári hónapokban is sok volt az érdeklődő, de a többség a program indulásakor keresett rá a programra. A Bank360 az Otthon Start lakáshitellel kapcsolatos internetes kereséseket vette górcső alá.
© 2025 | www.azuzlet.hu