Négy Airbus A321 neo, 27 útvonal: a Wizz Air megnyitotta új bázisát a pozsonyi repülőtéren

Fotó:korkep.sk

A Wizz Air pénteken hivatalosan is megnyitotta új bázisát a pozsonyi M. R. Štefánik repülőtéren – számolt be a KÖRKÉP.SK. A magyar diszkont légitársaság fokozatosan négy darab, 239 férőhelyes Airbus A321neo repülőgépet telepít a szlovák főváros repülőterére, és összesen 27 közvetlen járatot kínál majd Pozsonyból – ez a legtöbb, amit valaha egy légitársaság üzemeltetett innen – számolt be a Körkép.sk.

A bázisnyitással máris új úti célok váltak elérhetővé: az első járatok Barcelonába és az olasz Lamezia Termébe indultak, szombattól pedig Plovdiv, Várna és hamarosan Malaga is felkerül a menetrendre. Nemrég nyílt meg a járat Bukarestbe, miközben továbbra is közlekednek a menetrend szerinti gépek Szkopjéba és London–Lutonba. A következő hetekben újabb desztinációk jelennek meg: december közepétől Athén, Oslo, Alicante, Bázel, Palermo, Nápoly és Niš is elérhető lesz Pozsonyból.

A légitársaság 2026 elején tovább bővíti a pozsonyi bázist: két újabb repülőgép érkezik, így négy gép teljesít majd szolgálatot, ami újabb útvonalak megnyitását teszi lehetővé. Január 12-től indulnak járatok Chișinău és Larnaka felé, 2026 márciusában pedig Berlin, Dortmund, Róma, Tirana, Ohrid, Priština, Tel-Aviv, Tuzla és Varsó is csatlakozik az útvonalhálózathoz.

Az új bázis megnyitása a magyar – különösen a dunántúli – utazók számára is új, költséghatékony alternatívát teremt.