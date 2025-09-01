Négy éves rekordot döntött augusztusban a kereslet, és a feladott hirdetések száma is 17 százalékkal bővült tavalyhoz képest 

Augusztusban már több mint 2 millió valós felhasználó böngészte az ingatlan.com kínálatát, és több mint 410 ezer telefonos érdeklődés érkezett az eladó lakásokra és házakra, ilyen volumenre utoljára 2021 tavaszán volt példa.

Az érdeklődés erejét a szeptember 1-én induló Otthon Start Program adta, amely maximum 3 százalékos kamatozású hitellel segíti az első lakásukat vásárlókat.

A kereslet robbanásszerű növekedését a kínálat is követte, mivel több mint 30 ezer lakóingatlant hirdettek meg eladásra a tulajdonosok és ingatlanközvetítők. de a lakások száma így is csökkent: július végén még 135 ezer, augusztus végén pedig már csak 131 ezer eladó ingatlanból válogathattak a vevők.

Ahogy arra számítani lehetett, augusztusban látványosan megugrott a kereslet a lakáspiacon, de a kínálat is igyekszik lépést tartani a fokozott érdeklődéssel – derül ki az ingatlan.com legújabb elemzéséből, amely bemutatja, hogyan alakult az eladó lakóingatlanok iránti kereslet és a kínálat augusztusban, az Otthon Start Program szeptemberi indulása előtt.

A DKT-Gemius által auditált adatok szerint augusztusban több mint 2 millió valós felhasználó látogatta az ingatlan.com-ot, akik az eladó lakásokra és házakra több mint 410 ezer telefonos érdeklődést adtak le. Ilyen magas keresleti szintre utoljára 2021 április–májusában volt példa, az augusztusi hónapokat tekintve pedig 2019-ben volt hasonló az érdeklődések száma.

„A kereslet erejét jelzi, hogy havi szinten 47 százalékos volt az erősödés, pedig már júliusban is lehetett tudni a programról. Vagyis viszonylag magas volt a bázis az előző hónapban is. Éves alapon pedig 59 százalékos volt a növekedés. Több vármegye is kiemelkedő bővülést mutatott tavaly augusztushoz képest. Győr-Moson-Sopronban 101 százalék, Csongrád-Csanádban 96 százalék, Bács-Kiskunban 81 százalék, Szabolcs-Szatmár-Beregben 73 százalék, Komárom-Esztergomban és Pest vármegyében egyaránt 66 százalékkal nőtt a kereslet. Emellett Hajdú-Bihar és Fejér vármegye is 60 százalék körüli többletet ért el. A kiemelkedő keresletre jellemző, hogy a leggyengébb eredményt elérő vármegyékben, Somogyban, Veszprémben és Nógrádban is jelentős, 35-36 százalékos volt a növekedés éves szinten. A fővárosban pedig 58 százalékkal nőtt az eladó lakások és házak iránti telefonos érdeklődések száma.” – ismertette a beszédes számokat Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Hozzáfűzte: „A kereslet nyár végi felfutása egyértelműen az Otthon Start Programnak köszönhető. A kedvezményes, legfeljebb 3 százalékos kamatozású hitellel az első lakásukat vásárló fiatalok jóval kedvezőbb feltételek mellett tudnak belépni a piacra. Ez a várakozás már augusztusban érezhetően megmozgatta a vevőket, akik közül sokan a következő fél évben tervezik megvenni a kiszemelt lakásukat vagy házukat.”

Egyre több a friss hirdetés, de mégis szűkül a kínálat

A szakember azt is elmondta: A vevőjelölteknek kedvez, hogy a kínálati oldalon is megindult a bővülés. Igaz összességében ellenére a kereslet ereje erősebb volt, mint a kínálaté, ami a program iránti fokozott érdeklődést mutatja.

Augusztusban több mint 30 ezer új lakóingatlan hirdetést adtak fel a tulajdonosok és ingatlanközvetítők, ami havi szinten 1 százalékos, éves összevetésben pedig 17 százalékos növekedést jelent. Az ingatlantulajdonosok aktivitása különösen kiugró volt: ők havi szinten 17 százalékkal, éves alapon pedig 27 százalékkal több hirdetést adtak fel az ingatlan.com-on. Budapesten 36 százalékos volt a növekedés éves szinten.

Közben a vármegyeszékhelyeken, megyei jogú városokban 27, a kisebb vidéki városokban pedig 26 százalékkal több lakást hirdettek meg eladásra a magánszemélyek. Az eladási kedv a főváros mellett Vas, Tolna és Békés vármegyében volt különösen magas, ahol 42-49 százalékkal nőtt a tulajdonosokhoz köthető kínálatbővülés.

Július végén még 135 ezer eladó lakás és ház közül választhattak a vevők, augusztus végén viszont már csak 131,5 ezer lakóingatlan-hirdetés szerepelt a kínálatban. Balogh László szerint ez azt jelenti, hogy hiába adnak fel hónapról hónapra több hirdetést, a piacról gyorsabban tűnnek el a lakások, mint ahogy újak megjelennek. Habár a kereslet tempósan szívja fel a kínálatot a piacról, a FIX3 százalékos szűrőnek megfelelő lakóingatlan-hirdetések száma így is meghaladja a 98 ezret, vagyis az eladó lakások és házak háromnegyede megfelel az Otthon Start Program feltételeinek. A szakember úgy látja, hogy a továbbköltözésben tervezőknek most érdemes piacra lépni. „

A tulajdonosok számára kedvező helyzet alakult ki, mert a kereslet intenzív növekedése miatt nagyobb eséllyel és gyorsabban tudják értékesíteni lakásukat. Az augusztusi kutatásunk alapján a most keresgélő jelentős része fél éven belül tervezi megkötni az adásvételt, így a továbbköltözésben gondolkodók most tudják a leghatékonyabban meglovagolni a kibontakozó keresleti hullámot.” – fogalmazott az ingatlan.com szakértője.