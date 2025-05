Négy magyarországi szállodával bővül a Hilaris Hotels

Zentai Péter

Tovább folytatódik a Hilaris Hotels dinamikus növekedése: májusban négy új szálloda csatlakozik a lánchoz, tovább erősítve ezzel a lánc jelenlétét az észak-magyarországi és a balatoni régióban.

A Bükk hegység szívében, Szilvásváradon található, népszerű Szalajka Liget Hotel és Apartmanházak, valamint a szomszédságában elhelyezkedő Szalajka Relax Park új tulajdonosa májustól Zentai Péter, az üzemeltetés pedig az üzletember tulajdonában álló Hilaris Hotelshez kerül. A 4 csillagos szálloda komplexum festői környezetben, páratlan természeti adottságokkal várja vendégeit – a Hilaris Hotels portfólió részeként, a szállodalánc üzemeltetésében működik tovább. „A Bükk kiemelt turisztikai célpont, a Szalajka-völgy pedig önmagában is élmény – komoly potenciált látunk ebben a szállodában, amelyet a jövőben fokozatosan szeretnénk fejleszteni” – indokolta meg a beruházást Zentai Péter.

Szalajka Liget Hotel és Apartmanházak

Ezzel egy időben jelenik meg a Hilaris Hotels a balatoni régióban, május közepétől a tulajdonosi körben eddig is Zentai Péterhez tartozó, de az elmúlt években más üzemeltetésében lévő Residence Hotel Balaton**** és Reed Luxury Hotel***** is a Hilaris égisze alatt működik tovább, illetve befejeződnek a felújítási munkálatok a Villa MyLake Zamárdiban, amely május végétől várja a vendégeket.

Reed Luxury Hotel

„A terjeszkedésünk továbbra is tudatos stratégia mentén zajlik – olyan desztinációkban bővítjük portfóliónkat, amelyek kiemelten fontosak a hazai vendégkör számára” – mondta Zentai Péter, a Hilaris Hotels alapítója. „Szállodáink sokfélesége sem véletlen: 3, 4 és 5 csillagos házaink különböző típusú kikapcsolódási igényeket szolgálnak ki – legyen szó vízparti vagy hegyvidéki környezetről, aktív pihenésről vagy teljes feltöltődésről. Ami minden szállodánkban közös, az a gasztronómia kiemelt szerepe: Krausz Gábor executive chef vezetésével házainkban karakteres, helyi alapokra épülő kulináris élmények várják vendégeinket. Hiszünk abban, hogy a prémium vendégélmény nem kiváltság, hanem elérhető lehetőség – ezt szolgálja a ‘Nyaralj most, fizess később!’ konstrukciónk is, amely három havi részletfizetést kínál minden szállodánkban – hogy a pihenés ne csak vágy, hanem megvalósítható élmény legyen a családok számára.”

Ambient Hotel & Thermal Spa

A Hilaris Hotels portfóliója a mostani bővüléssel 11 szállodára emelkedett, amelyből 5 Ausztriában, 6 pedig Magyarországon található. „A jövőbe tekintve azonban ez csupán egy állomás” – fogalmazott Zentai Péter. „Jelenleg több országban, párhuzamosan zajlanak akvizíciós tárgyalásaink, és célunk, hogy az év végére elérjük az 1000 szobás kapacitást, valamint a 10 milliárd forintos éves árbevételt. Ezzel a Hilaris Hotels a közép-európai régió meghatározó szállodai szereplőjévé válhat.”

A Hilaris életében a terjeszkedéssel egyidőben személyi változások is történtek:

Május közepétől Geiger Violetta tölti be a Hilaris Hotels balatoni portfóliójáért felelős regionális vezetői pozíciót. Az eddig az Ambient Hotel & Thermal Spa igazgatójaként dolgozó szakember a jövőben a szállodalánc három balatoni egységének – a Residence Hotel Balaton, a Reed Luxury Hotel és a Villa MyLake Zamárdi – operatív irányításáért felel. Geiger Violetta a Hilaris Hotels megalakulása óta meghatározó szerepet tölt be a márkaépítésben és a vendégélmény színvonalának folyamatos fejlesztésében. Elkötelezettsége, szakmai tudása és vezetői tapasztalata garancia arra, hogy a balatoni régió szállodái egységes, magas minőséggel, a márkára jellemző vendégközpontú szemlélettel működjenek.

Új igazgató irányítja májustól a Hilaris Hotels-hez tartozó Ambient Hotel & Thermal Spa működését. Hidasi Bálint tíz éve dolgozik a házban, legutóbb front office menedzserként, így jól ismeri az épületet, a vendégkört és a működés minden részletét. Helyi kötődése és kiemelkedő szakmai tapasztalata garancia arra, hogy a szálloda stabilan és a Hilaris Hotels szellemiségéhez hűen működjön tovább. A pozíciót korábban betöltő Geiger Violetta a szállodalánc balatoni régiójának vezetőjeként folytatja munkáját, három kiemelt balatoni egység – a Residence Hotel Balaton, a Reed Luxury Hotel és a Villa MyLake – operatív irányítását átvéve.

