ÉlelmiszeriparHírek
Négy rangos gasztronómiai verseny indul a „Magyarország étele” programsorozat égisze alatt

AzÜzlet.hu

A Szamos Gourmet Ház gyönyörű kávézójában mutatta be Az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesülete azt a négy versenyt, mellyel immár 10-re bővül az általuk szervezett, országos vetélkedők köre, melynek egyértelmű célja a magyar vendéglátás színvonalának emelése, új trendek, és a fiatalok integrálása a szakma megújításában. Ennek győztese nem csak a versenyzők közül kerül ki, hanem mindenki, aki a kulináris világ után érdeklődik, és természetesen minden vendég…

De nézzük meg, miről is van szó, hiszen ezúttal is igazi különleges kezdeményezésekről van szó! Ezek a Tányérdesszert-verseny, kereskedelmi pálinkaverseny, magánfőzői pálinkaverseny és az Agroturizmus étele verseny. Ezeket az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesülete (Séfklub), a Szolnoki Szakképzési Centrum, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának közreműködésével hirdet meg.

A négy verseny különböző területeket szólít meg, de közös bennük, hogy erősítik a hazai alapanyagok szerepét, támogatják az innovációt, és növelik Magyarország gasztronómiai presztízsét.

1.Szamos MátyásTányérdesszert Verseny, melynek témája: „A desszertek mesebeli világa”

A versenyre a világ minden tájáról várják a magyar indulókat, különösen az elcsatolt területekről és a diaszpórából. A pályázóknak maximum öt elemből álló, innovatív, mégis széles körben értékesíthető tányérdesszertet kell megalkotniuk, kötelező alapanyagok felhasználásával. A pályázóknak kötelezően fel kell használniuk a Naszálytej Tarka, vagy Magic Milk tejszínét, a Szatmári Malom lisztjeit és a kölest, valamint egy választott pálinkát vagy párlatot és egy hazai BIO terméket. A kötelező alapanyagok kreatív, harmonikus és modern megjelenítése a zsűrizés egyik kiemelt szempontja.

  1. Magyarország itala 2026 – Kereskedelmi főzdék pálinkaversenye, melyre kizárólag magyarországi kereskedelmi pálinkafőzdék nevezhetnek tiszta és érlelt gyümölcspálinkákkal. A zsűri a nemzetközileg elfogadott 100 pontos rendszerben értékel.
  2. Magyarország itala 2026 – Magánfőzők pálinkaversenye, melyre kizárólag magánfőzők számára nyitott, akik saját gyümölcsből, saját eszközzel, saját ingatlanon készített párlattal nevezhetnek. A cél a magánfőzés hagyományainak megőrzése, a minőség fejlesztése és a szakmai visszajelzés biztosítása.

A zsűri itt is a 100 pontos rendszerben értékel, a legjobb tételek pedig oklevelet és szakmai elismerést kapnak.

  1. Agroturizmus étele 2026 – a vidéki gasztronómia ünnepe. A felhívásra nevezhet minden termelő, gazdálkodó, családi vagy egyéb vállalkozás, amely elkötelezett a helyi alapanyagok és a rövid ellátási láncok iránt.

A nevezőktől egy kettő fogásos menü és egy hozzá illő ital megalkotását várják, saját előállítású vagy közvetlenül beszerzett kistermelői alapanyagok felhasználásával. Kötelező elem: legalább egy őszi alapanyag és egy tartósított összetevő (savanyított, aszalt, szárított, fermentált vagy befőzött termék).

Közös cél: a hazai italkultúra és gasztronómia fejlesztése, a piac bővítése

A Magyarország étele program a most meghirdetett négy versennyel együtt olyan szakmai platformot hoz létre, amely:

  • összekapcsolja a termelőket, főzdéket, cukrászokat és a vendéglátóipart,
  • bővíti a hazai italok és ételek piaci lehetőségeit,
  • erősíti a magyar gasztronómia nemzetközi láthatóságát,
  • támogatja az innovációt és a hagyományok megőrzését,
  • hozzájárul a turizmus és a vidéki gazdaság fejlődéséhez.

A Magyarország itala és Magyarország Étele programok így nem csupán versenyek összességei, hanem stratégiai fejlesztési kezdeményezések, amelyek a magyar gasztronómia egészét szolgálják.

Fotók és szöveg: Zamody Gábor

