Négy vidéki szállodával bővült a Hotel & More Group portfóliója

Októbertől 4 belföldi szállodával bővült a Hotel & More Group kínálata. Klemm Balázs, a cégcsoport vezérigazgatója elmondta: a továbbiakban is a Covid idején már jól bevált stratégiát követik. A válságban mindig komoly nehézségekkel kell megküzdeni, ugyanakkor a válság számos lehetőségeket is teremt – fejtette ki a cégvezető.

A Hotel & More Grouphoz tartozik október elsejétől a négy csillag superior besorolású siófoki Residence Hotel Balaton, a négycsillagos ráckevei Duna Relax Hotel és a noszvaji Oxigén Family Hotel, valamint a Tündérkert Hotel Noszvaj is. A kiváló megközelíthetőségű négy hotel mindegyike az egyéni utazók, illetve a rendezvényturizmus szempontjából is vonzó adottságokkal rendelkezik. Az újonnan csatlakozó szállodák révén a cégcsoporthoz immáron 20 belföldi, 5 székelyföldi, egy szlovén és egy horvát szálláshely tartozik.

A négy szálloda átvételekor Klemm Balázs kifejtette: „Mivel az ágazatot jelentős veszélybe sodró energiaárak cégcsoportunkat éppúgy érintik, mint minden más vállalkozást, minden egységünkben folyamatosan megvizsgáljuk a korszerű energiaforrásokra való áttérés lehetőségét. Most jött el leginkább az ideje annak is, hogy a költséghatékony működés tekintetében korábban már megszerzett tapasztalatainkat hasznosítsuk. Azon vagyunk, hogy olyan költségcsökkentő megoldásokkal álljunk elő, amelyek a vendégeink komfortérzetét nem csökkentve biztosítják a szálláshelyeink rentábilis üzemelését. Az energiahatékony működés érdekében a kevésbé kihasznált időszakokban korlátozzuk a wellness nyitvatartást, a foglaltság függvényében pedig átmenetileg lezárunk szárnyakat, miközben előnyben részesítjük a klímával való fűtést, valamint munkavállalóinkat is ösztönözzük a takarékoskodásra.”

A költségérzékeny működést a fentieken túl a Hotel & More Group saját fejlesztésű foglalási rendszere, (amelynek köszönhetően az OTA-knak – Online Travel Agencies – fizetendő jutalék mértéke is alacsonyabb), illetve a saját fejlesztésű mobil applikációja, valamint a Hotel & More Partnerprogram és Hotel & More Hűségprogram is segíti.